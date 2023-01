Debugging Writing Contest 2022: resultados da segunda rodada anunciados

Este mês, o favorito dos editores é Como o Quake III me ajudou a depurar Kiełbasa recheado com morango por @tomaszs. Em segundo lugar, temos Aprenda como tornar as classes Java mais consistentes com o mínimo de esforço por @artemsutulov. Em terceiro lugar, temos Não aninhe retornos de chamada, use encadeamento de promessas por @hungvu. O artigo mais lido vem com seu próprio prêmio em dinheiro de $ 100! E vai para 7 plug-ins do Chrome que você deve instalar hoje por @kameir.

A espera acabou. Os resultados da Rodada 2 para o Concurso de Escrita de Depuração realizado com o Sentry foram divulgados!!





Como em nossos outros concursos de redação, estamos distribuindo prêmios mensais para as melhores histórias de depuração do HackerNoon. Se você quiser participar da competição no próximo mês, basta enviar sua história com o #depuração , #monitoramento , ou # tags de desempenho e você será automaticamente adicionado a ela. Um prêmio total de US$ 1.000 aumenta todo mês, com US$ 500 indo para o autor do melhor artigo!





Mas o suficiente sobre isso. Agora é a hora da pergunta mais importante; quem são os vencedores?

Indicações da 2ª Rodada do Concurso de Redação Depurando 🔥





Escolhemos nossos vencedores levando em consideração os 10 envios de histórias que geraram mais tráfego. A equipe editorial do HackerNoon então votou, escolhendo as três melhores histórias entre elas e decidindo em qual ordem colocar os vencedores.





Tivemos o prazer de votar nestas 10 histórias:





E os vencedores são 👀

Para garantir que quaisquer erros em nosso algoritmo não afetem o resultado, os editores votaram nas principais notícias. Aqui estão os vencedores:

Fechei o Quake e comecei a codificar. Levei seis longos dias para descobrir tudo e configurar o console. Era um campo de entrada com um botão. O botão passou o comando para o código Javascript. Em seguida, o código o executou e anexou o resultado a um elemento div no site. Um dia antes do prazo, eu estava pronto para experimentá-lo. Chamei um comando /show_log e imediatamente a página foi preenchida com todos os dados e etapas que o algoritmo fez para assumir que kiełbasa é pierogi.

Depois de testar por várias horas, finalmente consegui corrigir todos os bugs no código. Estava funcionando perfeitamente. E o console me permitiu provar isso!





Parabéns, @tomaszs ! Você ganhou $ 500!

Muito bem, @artemsutulov ! Você ganhou $ 300!





Entre e use este prompt de escrita para entrar no concurso #debugging .





Se você trabalha com desenvolvimento web em JavaScript, acho que já está familiarizado com uma Promise e já enfrentou o inferno do callback várias vezes antes. O encadeamento de promessas em JavaScript é uma maneira de resolver o problema do callback hell, e vamos discuti-lo neste artigo.





Obrigado por ajudar a comunidade com esta história @hangvu ! Parabéns por ganhar $ 100!

O artigo mais lido vem com seu próprio prêmio em dinheiro de $ 100! E vai para 7 Chrome Plugins que você deve instalar hoje por @kameir

Parabéns, @kameir !





Com isso termina nosso rápido anúncio! Obrigado a todos que já enviaram um artigo e mais uma rodada de parabéns aos nossos vencedores! Fique de olho em contests.hackernoon.com para mais detalhes. Em breve entraremos em contato com os ganhadores.





