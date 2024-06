Loucura do mineiro BlockDAG: mais de 3.000 vendidos! Shiba Inu luta enquanto SpongeV2 se prepara para listagem

A previsão de longo prazo do Shiba Inu é difícil devido às novas pré-vendas. As pré-vendas BlockDAG e SpongeV2 são tendências no mercado de criptografia. Enquanto a pré-venda do SpongeV2 está avançando rapidamente, a pré-venda de moedas BlockDAG está em alta.





BlockDAG está fazendo muito no mercado de criptografia, arrecadando mais de US$ 2,2 milhões. Não só isso, mas vendeu uma boa quantidade de mineiros e ainda está contando.

Shiba Inu: Ainda vale a pena Meme Coin?

Analistas comerciais estão monitorando a previsão de longo prazo do Shiba Inu, tentando determinar se ela permanecerá na segunda posição como a maior moeda meme. Shiba Inu tem apresentado bons resultados nos últimos dias enquanto tenta manter sua posição no mercado de criptografia.





Shiba Inu tem forte influência em seus recursos e benefícios. Por isso, está em alta no mercado. Funciona em uma rede descentralizada, o que significa que ninguém o controla. Shiba Inu também participou da criação de vários tokens e projetos. Ele apresenta tokens como SHIB, LEASH e Bone.

SpongeV2: Visando uma grande plataforma de negociação

A pré-venda do SpongeV2 registou um crescimento na adoção pelos utilizadores. Os investidores provavelmente estão mais interessados em experimentar seu sistema DeFi. Além disso, o SpongeV2 pretende fazer parceria com outros projetos e plataformas de negociação. Isso pode trazer mais positividade para a pré-venda do SpongeV2. O token nativo do SpongeV2 apresentou um crescimento significativo do mercado. Ele conseguiu manter seus preços estáveis.





O SpongeV2 conseguiu chamar a atenção dos investidores ao proporcionar retornos decentes. Os investidores têm a opção de ganhar participando de diversas opções. Eles podem ganhar apostando, fornecendo liquidez ou realizando agricultura. Estas oportunidades tornam o SpongeV2 atraente para alguns investidores no mercado criptográfico.





BlockDAG: a próxima casa de força de mineração!

BlockDAG entrou na corrida de touros e está fazendo avanços significativos na criptoesfera. Suas moedas estão em alta demanda, atraindo a atenção de importantes investidores em criptografia. Com uma arrecadação de fundos impressionante de mais de US$ 2,2 milhões e impulso contínuo, o BlockDAG está em um caminho de crescimento exponencial. À medida que o lote 2 se aproxima da conclusão, aumenta a expectativa para o próximo lançamento do lote 3.





Além disso, o BlockDAG não só vende moedas rapidamente, mas também as produz a um ritmo notável. A venda de mais de 3.000 mineradores destaca esta tendência, sem sinais de desaceleração. O compromisso da BlockDAG com uma infra-estrutura mineira robusta sublinha a sua confiança no sector mineiro.

Oferecendo uma gama diversificada de mineradores de X1 a X100, o BlockDAG oferece várias opções para investidores. Cada minerador, incluindo X1, X10, X30 e X100, oferece diferentes potenciais de ganhos, variando de 20 a 2.000 moedas por dia. A mineração criptográfica apresenta uma oportunidade atraente para geração de renda passiva, e o BlockDAG facilita isso por meio de suas versáteis opções de mineração.





Últimos pensamentos

Espera-se que a previsão de longo prazo do Shiba Inu seja interrompida à medida que surgem novas moedas de pré-venda. É melhor mudar de estratégia se você estiver procurando as melhores criptomoedas para comprar em março de 2024 . BlockDAG e SpongeV2 são os concorrentes mais fortes e mais próximos. Enquanto o SpongeV2 está fazendo um progresso decente, o BlockDAG está brilhando muito mais. BlockDAG, com diversas plataformas de mineração, ganhou muita atenção dos investidores. Já arrecadou uma quantia enorme de mais de US$ 2,2, com a meta de chegar a US$ 600 milhões. Está se tornando a melhor escolha para investidores em criptografia investirem em 2024.









Junte-se à rede BlockDAG agora para maximizar o retorno de seus investimentos

Site | Pré-venda | Telegrama | Discórdia





Esta história foi distribuída como um lançamento pela BTCWire no programa Business Blogging da HackerNoon. Saiba mais sobre o programa aqui: https://business.hackernoon.com/