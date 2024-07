Arron Goolsbey fala sobre o futuro dos jogos com IA e Blockchain na Mythical Games

Nesta edição de “Behind the Startup”, Ishan Pandey conversa com Arron Goolsbey, presidente e COO da Mythical Games , para explorar sua notável jornada pela indústria de jogos. Desde seus primeiros dias na Wizards of the Coast, onde desempenhou um papel fundamental na ascensão de Magic: The Gathering, até liderar projetos inovadores na Activision Blizzard, Arron tem estado na vanguarda da inovação em jogos.





Agora, na Mythical Games, ele está liderando a integração da IA e da tecnologia blockchain para criar economias revolucionárias de propriedade dos jogadores. Junte-se a nós enquanto nos aprofundamos nos insights de Arron sobre o futuro dos jogos, o potencial transformador da Web3 e os projetos emocionantes no horizonte para Mythical Games.





Ishan Pandey: Olá, Arron, bem-vindo ao "Behind the Startup" em Hackernoon. É fantástico ter você conosco hoje para mergulhar na emocionante interseção entre IA e Web3. Para começar, você poderia compartilhar alguns insights sobre sua experiência profissional e o que o levou ao seu cargo atual na Mythical Games?





Arron Goolsbey: Passei mais de 25 anos na indústria de jogos. Entrei em uma startup pouco conhecida chamada Wizards of the Coast no final dos anos 90, logo depois que eles inventaram o primeiro jogo de cartas colecionáveis do mundo (Magic: the Gathering). Deixei a Wizards como vice-presidente de tecnologia, tendo ajudado a desenvolver e lançar o atual CCG digital global 'Magic Arena'. A partir daí, entrei na Activision/Blizzard como chefe do Battle.net, o que foi um sonho que se tornou realidade, já que eu era um grande fã de StarCraft, Hearthstone e da própria plataforma Battle.net. Enquanto liderávamos o Battle.net, inauguramos uma nova era ao publicar a série Call of Duty, começando com BlackOps IV e continuando com Modern Warfare 2 e Warzone (o primeiro título f2p de Call of Duty).





Depois disso, segui um de meus mentores até Meta para trabalhar no Reality Labs em jogos no Facebook, Instagram, WhatsApp e Quest VR. Viajei pelo mundo e me encontrei com centenas de desenvolvedores de jogos para unir a busca pelo metaverso e a próxima plataforma de computação. Foi quando John Linden me ligou e me convidou para ingressar na Mythical em busca de sua visão cativante do futuro dos jogos e das experiências de entretenimento interativo.





Como presidente e COO da Mythical, é minha responsabilidade dar vida à visão poderosa de John em nossos jogos como NFL Rivals e Blankos, bem como nos três principais pilares do nosso negócio; Mercado e economias avançadas, distribuição em nuvem e jogo instantâneo e redes sociais descentralizadas por meio de 'jardins abertos' em todos os jogos.





Ishan Pandey: Você pode nos dar uma visão geral dos Mythical Games e a visão central que impulsiona seus projetos no espaço Web3?





Arron Goolsbey: Mythical é uma empresa de tecnologia de jogos que desenvolve a próxima geração de jogos movidos pela tecnologia blockchain e economias de propriedade dos jogadores.





Nosso objetivo é construir ótimos jogos que as pessoas queiram jogar e desenvolver economias robustas voltadas para os jogadores, das quais todos possam gostar de fazer parte, e criar um ecossistema de jogos web3, aproveitando a tecnologia blockchain e NFTs jogáveis para ferramentas que permitem aos jogadores, criadores, artistas, marcas e desenvolvedores de jogos se tornem partes interessadas e proprietários em novas economias de jogos do tipo “jogue e possua”.





Ishan Pandey: Mythical Games foi pioneira na integração da tecnologia blockchain com jogos. Como essa abordagem diferencia sua empresa de outras na indústria de jogos?





Arron Goolsbey: Estamos capacitando nossos jogadores a possuir totalmente - e negociar de forma verificável - seus itens de jogo entre si e construir suas coleções como quiserem. Ninguém mais no mercado está fazendo isso assim, especialmente com IP de parceiros de primeira linha como a NFL.





Ishan Pandey: Olhando para o futuro, que desenvolvimentos importantes podemos esperar da Mythical Games nos próximos anos? Existem novos projetos ou parcerias no horizonte?





Arron Goolsbey: No que diz respeito aos nossos jogos, nossa equipe está trabalhando duro para construir novos jogos e melhorar nossos títulos existentes, trazendo todos os tipos de novos recursos e utilitários que melhoram a experiência e o ecossistema para os jogadores. Quanto aos projetos e parcerias no horizonte, não posso falar muito agora, mas posso dizer, como sempre, temos muita coisa esperando nos bastidores e você não vai querer perder nada disso. isto. Agora é definitivamente a hora de entrar no ecossistema Mítico.





Ishan Pandey: Com a IA se tornando cada vez mais significativa na tecnologia, como a Mythical Games está aproveitando a IA para aprimorar suas plataformas de jogos baseadas em blockchain?





Arron Goolsbey: Estamos trabalhando em alguns usos bastante novos da IA aplicados a jogos, sobre os quais ainda não posso falar muito. No entanto, posso destacar que vemos um enorme potencial na aplicação da IA não apenas à experiência de jogo em si, mas também aos ciclos de pré-produção e desenvolvimento de operações ao vivo na forma de ferramentas. Na verdade, a Mythical possui várias patentes críticas sobre recursos gerados por IA, abrangendo vários tipos diferentes de aplicativos revolucionários. Mal posso esperar para compartilhar o que temos para cozinhar, espero que em um futuro próximo.





Ishan Pandey: Há muito burburinho em torno de VR e AR nos jogos. Por que a Mythical Games optou por se concentrar mais nas tecnologias AI e Web3 em vez de VR?





Arron Goolsbey: Tendo trabalhado no Reality Labs da Meta, talvez a empresa que mais investe no mundo em VR e AR, acredito fortemente que já existe um impulso significativo em vários setores para trazer uma evolução na forma da próxima plataforma de computação. Tenho visto muitas experiências de jogos envolventes interessantes criadas para VR e AR. Alguns têm sido ótimos, mas a maioria ainda não está pronta para o mainstream.





Um dos desafios da VR e AR, mesmo para casos de uso de jogos, é que o hardware ainda não chegou lá. Os fones de ouvido VR percorreram um longo caminho nos últimos anos, mas ainda são, em grande parte, apenas hardware de telefone móvel com overclock com 2 a 3 processadores de vídeo. Várias limitações de hardware limitam o tamanho das experiências multijogador a menos de uma dúzia de usuários simultâneos. As vendas de hardware ainda chegam a dezenas de milhões por ano, mesmo para os mais baratos e mais bem-sucedidos, o que é um fator 10 vezes menor do que o necessário para atrair um grande desenvolvimento.





Dito isso, os jogos ainda são um caso de uso heróico para VR/AR e o hardware chegará lá algum dia, mas o hardware e os jogos reais são apenas duas partes da equação do sucesso. A premissa da Mythical é nos posicionarmos como fornecedores dos principais blocos de construção dessa experiência imersiva para ajudar os desenvolvedores de jogos que estão investindo na construção desses jogos VR/AR a desbloquear modelos de negócios com nossa tecnologia que ajudam a trazer esses jogos ao mercado com mais rapidez e maior eficiência. chances de sucesso comercial.





A plataforma Mythical foi construída para ser usada em todas as plataformas e hardware, desde dispositivos móveis a PC e VR/AR. Nossa abordagem de 'Jardim Aberto' visa aumentar o tamanho do bolo para toda a indústria à medida que avançamos em direção ao que chamamos internamente de “HTTP do Metaverso, alimentado por tecnologias Web3”.





Ishan Pandey: Quais são alguns dos maiores desafios que a Mythical Games enfrenta na implementação de IA na estrutura Web3? Por outro lado, que oportunidades únicas esta integração oferece?





Arron Goolsbey: A IA está na indústria de jogos há décadas. Um dos maiores desafios é garantir que a IA seja usada como uma ferramenta para auxiliar o processo humano de projetar, construir e operar jogos, e não como uma ferramenta que contorna o enriquecimento humano. Assim como as evoluções anteriores das ferramentas digitais, aproveitar a tecnologia para melhorar a velocidade, a qualidade e a eficiência de custos do conteúdo e das experiências de jogos deve ser o principal objetivo de desenvolvimento da IA. Este é um equilíbrio complicado e as respostas nem sempre são imediatamente claras sobre onde traçar o limite. Mas como eu disse antes, a Mythical vem pensando nisso há vários anos, então temos muita experiência contextual e estamos no caminho certo.





Divulgação de interesse adquirido: Este autor é um colaborador independente que publica através de nosso programa de blog de negócios . HackerNoon revisou a qualidade do relatório, mas as reivindicações aqui contidas pertencem ao autor. #DYOR.