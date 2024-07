Apple anuncia recompra recorde: a empresa está ficando sem ideias de investimento

Na semana passada, a Apple revelado seu maior programa de recompra da história. A Apple planeja recomprar US$ 110 bilhões em suas ações.





Esta não é a primeira vez que a Apple recompra suas próprias ações. O recorde anterior foi estabelecido em 2018, quando a Apple anunciou uma recompra de US$ 100 bilhões. As recompras de ações fazem parte da estratégia de investimento da Apple. Os números específicos variam de trimestre a trimestre , mas a Apple está aumentando o tamanho das recompras regulares de ações ao longo do tempo.





O relatório fiscal do segundo trimestre indicou que a receita da Apple diminuiu 4% ano após ano. A diminuição significativa nas vendas de produtos serviu como o principal catalisador para o declínio. Enquanto isso, as receitas de serviços aumentaram 14,35%.





A Apple produz muito dinheiro e o gasta em recompras e dividendos. O relatório fiscal do segundo trimestre mostrou que os pagamentos para aquisição de activos fixos tangíveis foram quase 10 vezes menores do que as recompras de acções ordinárias nos últimos seis meses. Por que? A Apple não tem grandes ideias de investimento, por isso tem de comprar as suas próprias ações.





Aumentar os investimentos no seu negócio principal, a produção do iPhone, não faz muito sentido para a Apple. Quase não há espaço para crescimento sem o risco de prejudicar o estatuto especial do produto, os concorrentes mais baratos estão a ganhar quota de mercado, por isso não é surpreendente ver que a receita da Apple proveniente da venda de produtos está a cair. Os serviços, que se beneficiam do ecossistema fechado da Apple, servem como núcleo da tese de investimento das ações da empresa. É importante ressaltar que o crescimento das receitas dos serviços não requer investimentos da ordem dos 110 mil milhões de dólares.





Curiosamente, a Apple é duas vezes maior que o Bitcoin em termos de valor de mercado. Neste ponto, os investidores estão dispostos a pagar mais por um negócio estagnado e com receitas em queda do que por um activo que representa o futuro do dinheiro. O mundo financeiro é conservador. Fechar a lacuna entre uma das ações mais populares e a principal criptomoeda do mundo pode levar algum tempo, o que oferece uma excelente oportunidade para construir uma posição de criptomoeda a preços razoáveis.