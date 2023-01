31 projetos DeSci para transformar sua próxima ideia científica em realidade

DeSci é um movimento em rápida expansão que tenta combinar ciência com Web 3.0. A ciência tradicional enfrenta muitos problemas, e o DeSci fornece aos cientistas todas as ferramentas necessárias e um ambiente colaborativo adequado para superá-los e transformar suas ideias em realidade.

Este artigo é uma continuação do publicado anteriormente: “DeSci: ciência descentralizada como nossa chance de recuperar a ciência real”





Já era noite quando o ouriço quase alcançou o topo da montanha em busca de abrigo.

Finalmente, ele encontrou uma caverna. Ele pegou sua bola de raio para iluminar a caverna. Foi quando ele notou um monte de pergaminhos na borda perto do final da caverna. Ele ficou curioso e expandiu os pergaminhos. Eles foram bastante danificados, mas o ouriço descobriu que há um lugar incrível chamado DeSciLand no mundo 5D que era uma espécie de «paraíso» para os cientistas. Era o lugar projetado para os cientistas liberarem todo o seu potencial. O ouriço percebeu que este era o lugar certo para implementar suas ideias científicas.





Além do mais, descobriu-se que toda a montanha era um local de lançamento de foguetes. Além disso, ele encontrou um dispositivo que parecia uma bússola, mas com os signos do zodíaco em vez dos pontos:





A imagem acima foi composta por mim com a ajuda de Virgem, Capricórnio, Leão, Touro, Gêmeos, Peças, Sagitário, Escorpião, Áries, Câncer, Libra, Aquário, Círculo do zodíaco, blockchain com engrenagens, pena, papiro, boné universitário, flores e imagens de pérolas.





Uma versão interativa do dispositivo pode ser encontrada aqui ( https://desci-global-overview.netlify.app/ ). O aplicativo está em desenvolvimento





Ele não entendeu o propósito do dispositivo na época, mas o colocou em sua bolsa. Sendo um cientista, o ouriço rapidamente descobriu como lançar o foguete e partiu em uma jornada. O truque da jornada era que o foguete tinha que explodir no espaço sideral para começar a correr e voltar para outra dimensão. Em outras palavras, o DeSciLand estava na Terra, mas em uma dimensão diferente.





Fonte: Pixabay





Assim que a cápsula do foguete transportador pousou com segurança na Terra, o ouriço viu um mundo incrível:





Fonte: Pixabay





Quase tudo aqui era circular. Havia apenas vários tipos de edifícios automontados.

Sendo altamente interessado em dispositivos de energia, o ouriço notou que a energia aqui era colhida de tudo: vento, sol, movimento da água, calor e até passos. Este mundo era enorme e ainda não estava claro para o ouriço como navegar aqui.









Definindo prioridades





"Há algo de errado com nossa cultura. Há algo de errado com todos os matemáticos de merda. Eles estão sempre fazendo matemática superior. Se você é um cientista, "Por que as pessoas se matam?" Saia desse maldito campo! Eu não dou a mínima se o planeta se move e oscila em órbita enquanto o mundo está indo para o inferno. Temos problemas agora! J. Fresco





Havia muitas ideias científicas que o ouriço queria implementar, então ele tinha que estabelecer prioridades. Assim que pensou em definir prioridades, percebeu que o ponteiro do dispositivo com os signos do zodíaco se movia apontando para o signo «Sagitário». Agora o ouriço percebeu que este era um dispositivo de navegação para o mundo DeSciLand. Então ele se moveu em uma determinada direção.





Depois de um tempo, ele encontrou outro ouriço com um arco e flechas. Ele o cumprimentou e descobriu que o mundo DeSciLand estava temporariamente escondido em outra dimensão e construído para dar um exemplo para o mundo 3D sobre como criar um ambiente que permite que as mentes liberem todo o seu potencial e mostrem o que é possível se todos os habitantes decidirem trabalhar juntos.





Além disso, descobriu-se que o dispositivo com constelações se chamava «Navegador DeSciLand» e era usado para navegar no DeSciLand. Este último era composto por 12 regiões. Cada região destinava-se a resolver um problema específico que os cientistas poderiam enfrentar ao desenvolver suas inovações. Para isso, vários projetos diferentes foram implementados em cada região.





O ouriço explicou que um dos problemas com os quais ele estava lutando era que ele tinha muitas ideias científicas e era difícil estabelecer prioridades.





“Veja, nós não perdemos nosso tempo aqui para descobrir, por exemplo, o que e como exatamente mata os peixes em nossas lagoas. Acabamos de nos livrar do que poderia matar os peixes”, explicou o ouriço do arco e flecha. “Um dos problemas em seu mundo 3D são as limitações de energia. A falta de acesso à energia gratuita e limpa é uma das principais razões pelas quais os habitantes de seu mundo sofrem. Então, pode ser uma boa ideia você se concentrar neste problema agora.”





“Sim”, respondeu o ouriço, “tenho uma ideia de como colher energia livre diretamente do campo ao redor da Terra . Mas há alguns problemas com minha inovação que ainda preciso resolver. Preciso de mais criatividade e inspiração.”





“Quanto à inspiração, o DeSciLand foi criado para mostrar como a natureza e a tecnologia podem coexistir harmoniosamente e foi muito inspirado na natureza. Pense em biomimética . Temos todo o instituto desenvolvendo inovações inspiradas na natureza . Quanto à criatividade, talvez você devesse reconsiderar sua motivação.”





Uma vez que o ouriço pensou em motivação, ele notou que o ponteiro do «DeSciLand navigator» se movia apontando para o signo «Capricórnio» agora. Então ele agradeceu o ouriço com o arco e flechas e se moveu em uma determinada direção.













Motivação





"Estudos mostram que os incentivos monetários nem sempre melhoram o desempenho e podem freqüentemente diminuir os resultados. Os incentivos geralmente se devem às crenças que as pessoas têm, às vezes até colocando suas próprias vidas em risco por elas. Claramente, isso supera a motivação de uma recompensa monetária ... Fazer o que as pessoas acreditam ser “bom” é um reforçador poderoso”. O Projeto Vênus





Logo, o ouriço conheceu o capricorniano. Ele o cumprimentou e conversou um pouco. O capricorniano explicou que a criatividade floresce no ambiente apropriado.





“Veja, nosso DeSciLand 5D é diferente do seu mundo 3D. Você viveu toda a sua vida no contexto do sistema monetário e da centralização. Foi isso que fez sua ciência e seus cientistas «doentes». O dinheiro é apenas uma interface para alocar recursos entre os habitantes. O mundo DeSciLand foi construído para recuperar a verdadeira ciência que beneficia a todos e ao meio ambiente. Aqui, o contexto em que vivemos é definido pela descentralização e economia baseada em recursos. Este último significa que lidamos diretamente com os recursos do planeta.





“Bem, existem alguns projetos que ainda usam algum tipo de criptomoeda, mas estão em uma fase de transição de uma sociedade orientada para o dinheiro para uma economia baseada em recursos. Em outras palavras, tentamos usar o dinheiro pela última vez para nos livrar dele! E queremos isso porque o experimento do “problema da vela” mostrou que o dinheiro como motivador extrínseco restringe nosso foco, inibe o pensamento, limita as habilidades e bloqueia a criatividade.



“Vai levar algum tempo, mas sua criatividade será recondicionada aqui. Você terá aquela motivação intrínseca para fazer as coisas porque são interessantes e importantes, aquele impulso interior que o ajudará a resolver problemas científicos.”





“Sim”, respondeu o ouriço, “isso faz todo o sentido para mim. Mas ainda preciso de mais dados para implementar minha inovação. E espero que a situação com acesso ao conhecimento aqui seja diferente da que temos no mundo 3D.”





Assim que o ouriço pensou sobre o acesso ao conhecimento, ele percebeu que o ponteiro do «DeSciLand navigator» se movia apontando para o sinal «Cancer» agora. Então ele se despediu e seguiu em frente em uma determinada direção.









acesso ao conhecimento





"Compartilhamento de informações é poder. Se você não compartilhar suas ideias, pessoas inteligentes não poderão fazer nada a respeito e você permanecerá anônimo e impotente." Vint Cerf





Eventualmente, o ouriço encontrou o câncer com pérolas e conversou um pouco.



“Veja”, começou o Câncer, “aqui temos um ambiente de código aberto. Tudo está aberto para todos, porque não há porque esconder informações. Aqui não competimos, colaboramos! Assim, você pode facilmente obter acesso agora a todos os dados disponíveis em nosso mundo sem se preocupar com os paywalls estabelecidos pelos jornais ou grandes corporações que escondem as ideias que possuem uma ameaça aos seus lucros.





“Deixe-me mostrar alguns projetos que temos na minha região que nos ajudam a alcançar tudo isso. Vamos começar com STEMSocial . Foi construído para que pesquisadores e leitores se comuniquem diretamente, sem terceiros envolvidos. O STEMSocial promove a liberdade de expressão e é alimentado pelo blockchain Hive. Este último garante a imutabilidade das informações publicadas pela comunidade STEMSocial. Assim, ninguém pode alterar ou excluir as informações, exceto os próprios autores. Os membros da comunidade STEMSocial também são recompensados com criptomoeda por seus esforços. A plataforma STEMGeeks é semelhante ao STEMSocial, mas é menos acadêmica e se concentra na publicação de conteúdo científico popular.





“Agora, vamos passar para os projetos Seeds of Science e ResearchHub . O acesso ao conhecimento não é o único problema desses projetos, mas nossa discussão será focada apenas neste tópico por enquanto. Seeds of Science é um periódico e uma comunidade que fornece acesso aberto aos seus manuscritos ("Seeds"). Este último pode ser de quase qualquer estilo, tipo de conteúdo ou formato e deve conter novas ideias que possam ajudar a avançar a ciência de alguma forma.





“Agora, vamos dar uma olhada no ResearchHub. «O registo científico é demasiado importante para ficar escondido atrás de paywalls e em torres de marfim» é um dos lemas deste projeto. Nenhum conteúdo reside atrás de paywalls e todos podem participar livremente do compartilhamento de conteúdo na plataforma. Os resumos dos artigos e documentos são escritos pela comunidade ResearchHub em inglês simples.”





“Tudo bem”, respondeu o ouriço, “mas, pelo que entendi, os dados que os cientistas precisam podem estar ocultos também por causa da barreira do idioma”.





“Você está certo,” disse o Câncer. “Você encontrará mais detalhes sobre esse problema na próxima região.”





Uma vez que o ouriço pensou sobre o problema da barreira do idioma, o ponteiro do «DeSciLand navigator» moveu-se novamente apontando para o sinal «Taurus» agora. Então ele agradeceu ao Câncer e se moveu em uma determinada direção.









Barreira de língua





"Ter uma segunda língua é ter uma segunda alma" Carlos Magno





Depois de um tempo, ele conheceu o Touro. Ele o cumprimentou e conversou um pouco.





“Bem, de fato, o conhecimento científico pode ser escondido por causa da barreira do idioma”, disse o taurino. “ Existem mais de 7.151 idiomas falados em todo o mundo . Embora seja importante preservar a diversidade lingüística, é essa diversidade que aumenta as chances de descobertas importantes se perderem para diferentes comunidades lingüísticas.





“Você não pode esperar que a comunidade global de tradutores consiga traduzir à mão todos os trabalhos de pesquisa publicados em seu mundo. E são cerca de 2 milhões deles produzidos por ano .





“Existem ainda mais artigos e papers publicados por ano em nosso mundo aqui.

Mas conseguimos traduzir toda essa enorme quantidade de pesquisas para todos os idiomas. É disso que trata o TranslateMe . Ajuda a treinar a IA com a entrada fornecida por diferentes comunidades linguísticas no DeSciLand, que são recompensadas com criptomoeda por seus esforços.





“Além disso, a pesquisa mostrou que a língua que falamos molda a maneira como pensamos . Nossa linguagem é uma ferramenta que nos permite perceber e compreender a realidade.





“No seu mundo 3D, quase todas as pesquisas são realizadas com a ajuda do inglês. Mas aqui, no DeSciLand, tentamos aprender e usar o maior número possível de idiomas para fins científicos. Não só nos ajuda a ver um problema de diferentes ângulos, mas também melhora a nossa criatividade.”





"A notícia ainda pior é que quase tudo o que sabemos sobre a mente humana e o cérebro humano é baseado em estudos de alunos de graduação geralmente americanos que falam inglês nas universidades. Isso exclui quase todos os humanos, certo? Então, o que sabemos sobre a mente humana é realmente incrivelmente estreito e tendencioso, e nossa ciência tem que fazer melhor.” Lera Boroditsky





“Agora que tenho acesso a todos os dados necessários para minha pesquisa e sei que a barreira do idioma não é um problema aqui”, respondeu o ouriço, “acho que tudo que preciso saber é como processar todas essas informações disponíveis gratuitamente. . Acho que é hora de descobrir o que está acontecendo com o sistema educacional em DeSciLand.”



Uma vez que o ouriço pensou sobre o sistema educacional, ele notou que o ponteiro do «DeSciLand navigator» se moveu novamente apontando para o signo «Áries». Então ele se despediu e seguiu em uma determinada direção.









Educação





"Aprender é mais do que absorver fatos, é adquirir entendimento" William Arthur Ward





Logo, o ouriço conheceu o Áries. Ele o cumprimentou e conversou um pouco.



“Veja”, explicou o Áries, “é preciso muita criatividade para se educar.

Embora seja assim, e saibamos que o dinheiro como motivador bloqueia a criatividade, ainda não separamos completamente nosso sistema educacional das recompensas monetárias. Queremos fazer alguns experimentos para entender melhor a natureza da aprendizagem.





“Deixe-me apresentar alguns projetos que temos na minha região.

MonsterBrain , Tutellus e Open Source University estão em desenvolvimento. Eles permitem que seus usuários ganhem dinheiro aprendendo e ensinando. Há também Everipedia . Basicamente, é como a Wikipedia em seu mundo 3D, mas é alimentado por blockchain e permite que seus usuários sejam recompensados com criptomoeda por suas contribuições.”





“Agora que tenho todos os dados necessários para minha inovação e sei como processá-los, acho que é hora de pensar em publicar os resultados”, respondeu o ouriço e percebeu que o ponteiro do «DeSciLand navigator» se movia apontando para o «Escorpião » assine agora. Então ele agradeceu a Áries e se moveu em uma determinada direção.









Publicação





"Estou ansioso por um momento em que comentários e revisões abertas substituam o atual e falho sistema de revisão por pares fechada de pré-publicação e suas falsas garantias sobre a confiabilidade do que é publicado" Fiona Godlee





Por fim, o ouriço conheceu o escorpião, cumprimentou-o e conversou um pouco.



“Veja bem, um dos principais problemas com a publicação é a revisão por pares ”, disse o Escorpião. “No mundo 3D, o processo é centralizado, lento e muitas vezes tendencioso e corrompido. As resenhas em si não estão disponíveis para os leitores, apenas para um pequeno grupo de indivíduos. Assim, os leitores não podem se beneficiar das revisões e discuti-las com os revisores. No DeSciLand, todas as revisões estão abertas para que todos possam contribuir. A revisão por pares organizada de forma descentralizada é muito mais racional e rápida se comparada ao processo tradicional.





“Temos alguns projetos aqui, como o ResearchHub, que tentam resolver o problema com a ajuda da mente coletiva. Os membros da comunidade podem votar e comentar artigos e análises e ser recompensados com criptomoedas. O projeto Seeds of Science é semelhante, mas nenhuma criptomoeda está envolvida. A SCINET também está tentando resolver o problema de revisão por pares de forma descentralizada, mas sua solução está em desenvolvimento no momento.”





"Ok. Mas há alguma garantia de que todos os resultados de pesquisa apresentados em suas publicações possam ser reproduzidos e replicados?” perguntou o ouriço e percebeu que o ponteiro do «DeSciLand navigator» se movia apontando para o signo «Gêmeos» agora.





“Não há garantias. Você obterá mais detalhes sobre o estado de reprodutibilidade e crise de replicabilidade no DeSciLand na próxima região”, respondeu o Escorpião.





O ouriço se despediu e seguiu em uma determinada direção.









Reprodutibilidade e replicabilidade





"Mais de 70% dos pesquisadores tentaram e falharam em reproduzir os experimentos de outros cientistas, e mais da metade falhou em reproduzir seus próprios experimentos." Monya Baker





Logo, o ouriço conheceu o geminiano. Ele os cumprimentou e conversou um pouco.





“Sim, não há garantias, mas um bom entendimento do problema nos ajudou a melhorar muito a situação com a crise de reprodutibilidade e replicabilidade”, explicou o Gemini. “Em seu mundo 3D com seu sistema monetário, centralização e competição, algumas fontes de dados não são de acesso livre, o acesso a dados em larga escala pode ser caro, ferramentas de software usadas em estudos podem não estar disponíveis para outros ou ser muito caras, e pode haver haver falta de detalhes metodológicos suficientes para permitir a reprodutibilidade e replicabilidade diretas completas. Além disso, alguns dos estudos podem nunca ver a luz do dia, porque o processo de revisão por pares em seu mundo é bastante centralizado, corrompido e muito lento.





“Aqui, no contexto de descentralização, ambiente de código aberto e colaboração, muitos projetos como STEMSocial, STEMGeeks, ResearchHub, Seeds of Science e SCINET nos permitiram abordar essas questões. Mas, novamente, a situação não é perfeita aqui. Provavelmente precisamos que uma revolução científica aconteça questionando os pressupostos básicos da teoria que vivemos de acordo agora aqui. Talvez possamos aprender algo com a natureza neste caso. Além disso, é possível que o problema tenha algo a ver com vieses cognitivos dos quais ainda não nos livramos completamente.





“Falando em vieses cognitivos, você aprenderá mais sobre eles na próxima região”





Assim que o ouriço pensou em vieses cognitivos, ele notou que o ponteiro do «DeSciLand navigator» se movia apontando para o sinal «Libra» agora. Então ele se despediu e seguiu em frente em uma determinada direção.













Vieses cognitivos





"Embora tais vieses possam ter sido heurísticas adaptativas que promoveram a sobrevivência e a reprodução no ambiente Pleistoceno de nosso passado evolucionário, no mundo atual de sofisticação tecnológica, poder industrial e sociedades de massa, os vieses psicológicos podem levar a desastres em uma escala sem precedentes. melhor compreensão da psicologia humana - 'a tragédia do pensamento' - que pode, em última análise, fazer pender a balança contra as sementes de nossa própria destruição.” Dominic Johnson





Depois de um tempo, o ouriço encontrou outro ouriço com uma libra, cumprimentou-o e conversou um pouco.



“Bem, os vieses cognitivos podem contribuir não apenas para a crise de reprodutibilidade e replicabilidade, mas também para outros problemas com os quais nossa ciência lida. Você pode não estar ciente, mas os vieses cognitivos provavelmente desempenham um papel fundamental nas causas da guerra . É por isso que existe todo o instituto em seu mundo 3D que tenta ajudar os políticos a melhorar seu processo de tomada de decisão.





“O viés chamado viés de substituição é uma das razões subjacentes que levam sua ciência tradicional ao seu estado. Isso força nossas mentes a responder a uma pergunta mais fácil. Assim, no seu mundo, tudo é motivado pela resposta à pergunta "Quanto dinheiro vamos conseguir?" pergunta, enquanto no DeSciLand perguntamos: "Quais dados as pessoas precisam para prosperar neste mundo?".





“Aqui, no DeSciLand, não temos guerras. Portanto, o único instituto de que precisamos é aquele dedicado a entender o papel dos vieses cognitivos na ciência. E estamos fazendo o possível para garantir que nossos cientistas sejam instruídos adequadamente sobre vieses cognitivos e seu impacto na pesquisa científica. Todos os desafios que sua ciência moderna enfrenta no mundo 3D são parcialmente causados por vieses cognitivos. Então, quando se trata de uma crise geral da ciência tradicional, é uma melhor compreensão da tragédia do pensamento que pode ajudar a «curar» a ciência no seu mundo e melhorá-la no nosso.”





“Agora, eu acho, é hora de passar para a avaliação do potencial de investimento da minha futura inovação”, respondeu o ouriço e notou que o ponteiro do «DeSciLand navigator» se movia apontando para o sinal «Aquarius» agora. Então ele agradeceu o ouriço com a libra e se moveu em uma determinada direção.









Colaboração





"Duas cabeças são melhores que uma" Música «Two Heads Are Better Than One», por Power Tool





Eventualmente, o ouriço conheceu os peixes. Ele os cumprimentou e conversou um pouco.





“Bem, enquanto temos projetos que lidam com uma área de colaboração como Seeds of Science (revisão colaborativa por pares), Tutellus (colaboração de alunos e professores) ou STEMSocial e STEMGeeks (comunicação entre cientistas e leitores), existem projetos como Everipedia, SCINET ,

ResearchHub, The Science Dao , DeSci Collective , DeSci World , BioDAO , DeSci Labs , DeSci Alliance , DeSci Foundation , LabDAO e ScientificCoin (plataforma de crowdfunding ScientificCoin, plataforma freelancing HIREaSCIENTIST , plataforma educacional MosterBrain) que permitem colaborar em diferentes áreas (escrita coletiva e edição de artigos, revisão coletiva por pares, colaboração de investidores, colaboração de empregadores e funcionários, rede de laboratórios administrada pela comunidade, colaboração de leitores e escritores, educação colaborativa).





DAOs

“Agora eu preciso falar sobre DAOs. Dado que você veio do mundo 3D com sua centralização e sistema monetário, suspeito que a ideia de DAO pode ser muito estranha para você. DAO significa organização autônoma descentralizada. O objetivo do DAO é distribuir o processo de tomada de decisão. DAOs são de propriedade e gerenciados por seus membros.





“Embora tenhamos vários DAOs independentes no DeSciLand agora, como VitaDAO , LabDAO , PsyDAO , BioDAO, Open Science DAO , NeuraDAO , Science Fund DAO e Valley DAO , estamos trabalhando para estabelecer um DAO global que fará nossa tomada de decisão processo aqui unificado, descentralizado, racional e benéfico para todos.





“Metaforicamente falando, DeSciLand é como uma espécie de organismo. Diferentes grupos de projetos dos quais você já ouviu falar servem como uma espécie de órgão que garante o funcionamento normal do organismo. DAOs neste caso servem como um cérebro.





“Além disso, lembre-se de que também estamos trabalhando na DeSciLand em um plano de backup para um ambiente de baixa tecnologia ou sem tecnologia.”





Agora, que o ouriço tinha todas as informações, ferramentas e ambiente «saudável» necessários, ele transformou em realidade sua ideia científica do dispositivo de energia livre que colhe a energia diretamente do campo da Terra, o que beneficiou muito como habitantes de DeSciLand, como seu ambiente.





A imagem acima foi composta por mim com a ajuda da Virgem, Capricórnio, Leão, Touro, Gêmeos, Peças, Sagitário, Escorpião, Áries, Câncer, Libra, Aquário, Círculo do Zodíaco, luzes polares, farol, ouriço, pena, papiro, boné universitário, flores e imagens de pérolas.









Este post foi inspirado no filme de ficção "Tomorrowland" , no projeto Venus , no filme "InterReflections" , "Thrive: What on Earth Will It Take?" , no filme de animação "Hedgehog in the Fog" e "Kolobok" .





A imagem do título foi composta por mim com a ajuda da Virgem , Capricórnio , Leão , Touro , Gêmeos , Peças , Sagitário , Escorpião , Áries , Câncer , Libra , Aquário , Círculo do zodíaco , luzes polares , ouriço , farol , pena , papiro , boné da faculdade , flor , cifrão , bolsa de dinheiro , pérola e imagens de foguetes )

Todas as outras imagens são provenientes do Pixabay.

A divisória foi criada por mim.









