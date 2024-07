3 dicas sobre como usar IA em sua escrita, dos editores do HackerNoon

Olá hackers!





Não é nenhum segredo que a IA mudou o mundo e continuará a mudar. Tocou e afetou quase todos os campos imagináveis, incluindo a escrita. Alguns escritores veem a IA como algo sem alma, algo que nunca poderá replicar o espírito humano e algo que não deveria estar nem perto de ser escrito. Outros vêem isso como uma dádiva de Deus poder escrever artigos completos e complexos para eles. Mas a verdade é que tudo depende de como você o utiliza.





Hoje, veremos três maneiras pelas quais você pode usar IA para melhorar sua redação e processo de escrita.





PS HackerNoon não aceita artigos 100% escritos por uma IA. No entanto, artigos que foram assistidos por IA são aceitáveis.

1. Apresentando ideias para artigos

Digamos que você seja um escritor de videogame. Você tem uma noção geral do que deseja que seja o seu artigo, mas está tendo problemas para encontrar um tópico específico. Use um chatbot, como o ChatGPT, para encontrar exatamente o que você procura.





Pedimos ao ChatGPT que nos desse 10 ideias de artigos sobre a Nintendo, e o resultado foi este:









Agora, tudo isso parece que poderia ser artigos decentes. Com alguns ajustes, trabalho duro e pesquisa, eles podem ser ótimos. E se você não gosta de nenhuma dessas ideias de artigos, isso também é bom. Você sabe o que não gosta, o que tornará mais fácil encontrar o que procura. É claro que confiar em um chatbot para encontrar todas as suas ideias para artigos não é provavelmente a melhor ideia, pois pode se tornar repetitivo, mas é uma ótima ferramenta quando você está preso em uma rotina.





2. Descubra o que está faltando em seu artigo

Não há sensação melhor do que quando você termina de escrever e está iniciando seu trabalho duro. No entanto, também pode parecer errado; como se algo estivesse faltando. Você escreveu sobre tudo o que queria, mas parece incompleto. Você quebra a cabeça tentando encontrar a peça que falta em seu artigo, mas nada vem à mente.





Entre na IA. Liste todos os pontos-chave sobre os quais você escreveu e pergunte à IA o que está faltando ou quais seções poderiam ser incluídas para dar corpo ao seu artigo. Usando isso, melhore seu artigo adicionando mais a ele.





Se nenhum dos tópicos extras parecer adequado, pode ser um sinal de que seu artigo já tem tudo o que precisa e você pode respirar aliviado. Seu trabalho está concluído.





3. Melhorando sua gramática

Você pode reler seu artigo 10 vezes, mas às vezes esses pequenos erros vão levar a melhor sobre você e passar despercebidos. É aí que uma ferramenta de escrita de IA como Grammarly pode ser útil. Ele verifica automaticamente se há erros em seu artigo e informa como corrigi-los.

É ótimo se o inglês não for sua primeira língua, se você tiver dificuldades com a ortografia ou se quiser apenas um segundo par de olhos. No entanto, todas as suas sugestões não estarão corretas. Use seu julgamento e, se algo parecer errado, siga seu instinto.





E isso encerra este artigo.

Se cuidem, Hackers, e até a próxima!