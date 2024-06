2023: O que está impulsionando o ano de ruptura da IA generativa?

Pontos chave:

O que é IA generativa?

O que isso significa para as empresas?

O que todo CEO deve saber sobre IA generativa?





Hoje, gostaria de me desviar da minha abertura habitual. Pedi ao Bard (serviço experimental de chat de IA do Google) para escrever o parágrafo de abertura deste artigo para mim.





Aqui está a resposta:

Não é perfeito, mas ainda assim é bom! Deixe-me acrescentar algumas coisas.





Então, o que é IA generativa?

A 'inteligência' 'artificial' generativa descreve algoritmos que podem ser usados para criar novo conteúdo a partir de grandes quantidades de dados nos quais eles são treinados. Demora alguns segundos para gerar um ensaio, um código de computador, um e-mail, uma fórmula Excel, um imagem engraçada e assim por diante.





Por exemplo, ChatGPT pode ser usado para gerar materiais de marketing personalizados ou para escrever artigos de notícias. O DALL-E pode ser usado para criar novas fotos e designs de produtos ou para produzir efeitos visuais para filmes e programas de TV.





Quer ver uma pintura de Rafael da Madona com o Menino comendo pizza? Claro, confira esta obra-prima criada por DALL-E abaixo:









Falando em chatbots, suponho que todo mundo já ouviu falar do ChatGPT. No entanto, é apenas um entre muitos. Aqui está uma lista de alternativas dignas de nota:

Jaspe

Google Bardo

Socrático do Google

(O novo) Bing

Perplexidade IA

YouChat

Chatsonic por Writesonic

AbraçosChat





O mesmo para Midjourney – a ferramenta de geração de imagens mais popular. Deixe-me citar alguns outros geradores de arte:

DALL-E

Difusão Estável

Arte Jaspe

Sonho de Wombo

Caça imediata

Café Noturno

AutoDraw

Projetos.ai

StarryAI





Vamos mergulhar mais fundo! O que tudo isso significa para as empresas?

Uma pesquisa McKinsey de 2022 descobriram que a adoção da IA mais do que duplicou nos últimos 5 anos e o investimento na IA também está a aumentar significativamente. Isto sugere que as empresas estão a reconhecer cada vez mais o poder da IA para melhorar as suas operações e resultados financeiros.





Isso quer dizer que estamos num enorme ponto de inflexão na produtividade dos trabalhadores.





Aqui está um experimento interessante que foi publicado no mês passado:

Grupo de consultoria de Boston , uma empresa global de consultoria de gestão, estava testando os impactos da IA nos seus funcionários. 758 consultores estiveram envolvidos no experimento. As tarefas foram atribuídas aleatoriamente a uma de três condições: sem acesso de IA, acesso de IA GPT-4 ou acesso de IA GPT-4 com uma visão geral de engenharia imediata.





Para cada uma de um conjunto de 18 tarefas de consultoria realistas dentro da fronteira das capacidades da IA, os consultores que utilizaram a IA foram significativamente mais produtivos:



eles completaram 12,2% mais tarefas em média

eles concluíram tarefas 25,1% mais rápido

eles produziram resultados 40% superiores em qualidade



![Fonte: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4573321#

](https://cdn.hackernoon.com/images/dlK0B6h0M0XLk1SRx1Q2XAXyi6y2-jid3ugo.jpeg)

A IA generativa ainda é uma tecnologia relativamente nova, mas tem potencial para impactar nossas vidas de uma forma importante. À medida que os modelos generativos de IA se tornam mais poderosos e versáteis, podemos esperar ver aplicações ainda mais inovadoras e inovadoras nos próximos anos.

Aqui estão algumas dicas sobre como as empresas podem começar com IA generativa:





Identifique suas necessidades: em que tipo de conteúdo ou tarefas você precisa de ajuda? A IA generativa pode ser usada para criar uma ampla variedade de conteúdo e, depois de saber o que precisa, você pode começar a identificar modelos de IA generativa adequados às suas necessidades específicas.

em que tipo de conteúdo ou tarefas você precisa de ajuda? A IA generativa pode ser usada para criar uma ampla variedade de conteúdo e, depois de saber o que precisa, você pode começar a identificar modelos de IA generativa adequados às suas necessidades específicas. Comece aos poucos: não tente fazer muitas coisas de uma vez. Comece usando IA generativa para uma única tarefa ou projeto. Isso o ajudará a aprender os fundamentos da tecnologia e a identificar desafios potenciais.

não tente fazer muitas coisas de uma vez. Comece usando IA generativa para uma única tarefa ou projeto. Isso o ajudará a aprender os fundamentos da tecnologia e a identificar desafios potenciais. Obtenha feedback: isso o ajudará a avaliar a qualidade do conteúdo e a fazer os ajustes necessários.

isso o ajudará a avaliar a qualidade do conteúdo e a fazer os ajustes necessários. Seja paciente: a IA generativa ainda é uma tecnologia nova e está em constante evolução. Pode levar algum tempo para encontrar o modelo de IA generativo certo para suas necessidades e aprender como usá-lo de maneira eficaz.













Muitas empresas em todo o mundo estão testando ativamente ferramentas de IA e já podemos ver o primeiro lote de casos de uso em vários domínios.



Algumas ideias que todo CEO deve considerar para automatizar e acelerar o trabalho e criar um impacto inicial:









Um bom primeiro passo é montar uma equipe multifuncional que inclua cientistas de dados, especialistas jurídicos e líderes de negócios funcionais. Esta equipe pode pensar em algumas questões básicas sobre IA generativa, como:

Quais são os potenciais benefícios e riscos da utilização de IA generativa na nossa indústria e/ou cadeia de valor empresarial?

Qual é a nossa política e postura em relação à IA generativa? Por exemplo, estamos à espera para ver como a tecnologia evolui, investindo em pilotos ou estamos à procura de construir um novo negócio? Nossa postura deve variar entre as diferentes áreas do negócio?

Dadas as limitações dos atuais modelos generativos de IA, que critérios devemos usar para selecionar os casos de uso a atingir?

Como podemos construir um ecossistema eficaz de parceiros, comunidades e plataformas para IA generativa?

A quais padrões legais e comunitários os modelos generativos de IA devem aderir para manter a confiança de nossas partes interessadas?



Aqui estão algumas dicas adicionais para empresas que consideram o uso de IA generativa:

Comece pequeno e concentre-se em um caso de uso específico.

Seja transparente sobre como você está usando a IA generativa e os riscos potenciais envolvidos.

Obtenha feedback das partes interessadas com antecedência e frequência.

Esteja preparado para se adaptar à medida que a tecnologia evolui.





Resumindo, a IA generativa é uma tecnologia poderosa com potencial para revolucionar muitas indústrias. No entanto, os líderes empresariais devem ser cautelosos ao adotá-lo, pois levanta uma série de preocupações éticas e práticas. Ao considerar cuidadosamente os potenciais benefícios e riscos, as empresas podem posicionar-se para tirar partido desta tecnologia, tanto a curto como a longo prazo.