10+ coisas que eu amo no Linux

O Linux não é apenas um sistema operacional, mas sim uma mentalidade de ser aberto e confiável para todos. Sou um dos fãs do fã-clube do Linux que deseja compartilhar minha incrível experiência de usar o Linux por anos com todos os leitores do HackerNoon.





Abaixo, respondi algumas das perguntas

1. Por que você prefere usar Linux em vez de macOS ou Windows?

Prefiro usar Linux em vez de macOS ou Windows porque é altamente confiável e seguro. Gosto do fato de não precisar me preocupar em instalar um software antivírus para proteger meu computador contra vírus ou malware.





Além disso, o Linux é apoiado por uma enorme comunidade de desenvolvedores e programadores, o que significa que, se eu ficar preso a alguma coisa, posso resolvê-la com muito mais facilidade do que no macOS ou no Windows.





Além disso, devido ao fato de ser de código aberto, se houver falhas de segurança no sistema operacional, é provável que seja corrigido antes de qualquer outro sistema operacional, como Windows ou macOS.

2. Qual é a melhor distro Linux que você já usou?

O Linux ganhou tanta popularidade ao longo dos anos que acho que há uma distribuição Linux para cada tipo de caso de uso, com recursos que variam de computação avançada a necessidades especialmente adaptadas para tarefas do dia-a-dia de usuários, profissionais, programadores, desenvolvedores e multinacionais. organizações. Portanto, a escolha é difícil e depende dos requisitos.





No entanto, a melhor distro Linux para mim seria o Ubuntu. É a distribuição Linux mais antiga e popular até hoje. É super fácil de usar e confiável e torna a mudança do Windows ou macOS muito fácil para quem está começando a usar o Linux, graças à sua interface amigável. Além disso, possui uma grande base de suporte de desenvolvedores de todo o mundo, o que o torna uma distro maravilhosa para experimentar pelo menos uma vez.

3. Qual é a melhor coisa que você ama no Linux?

Eu acho que a melhor coisa sobre o Linux seria que ele é absolutamente gratuito, e ninguém precisa ter vontade de roubar ou ser um ladrão e usar uma versão pirata, que é principalmente o caso do Windows.





Além disso, sendo um desenvolvedor, a melhor coisa que você pode aproveitar é o robusto gerenciador de pacotes do Linux, que facilita a instalação de qualquer software. E, claro, você não precisa reiniciar o sistema para fazer o software funcionar, como no caso do Windows. Além disso, as atualizações do sistema são rápidas e indolores do que enfrentar o erro de tela azul no Windows.

4. Qual é a sua personalização favorita para o seu Linux Desktop?

Eu gosto do nível de liberdade e controle que o Linux oferece ao usuário, oferecendo possibilidades infinitas de personalizações que nenhum outro sistema operacional oferece suporte até o momento. Eu adoro brincar e experimentar com o terminal para torná-lo mais produtivo e eficiente. Meu favorito é usar ohmyzsh com o terminal Linux básico.





Aqui está uma coleção de algumas personalizações impressionantes do Linux disponíveis .

5. Qual seria o seu conselho para iniciantes no Linux?

Um conselho meu para iniciantes no Linux seria começar usando o Ubuntu se você não tiver certeza sobre qual distribuição Linux pode ser a melhor para seu uso, pois ajuda em uma transição suave do Windows ou macOS para o ecossistema Linux.





Além disso, você não precisa aprender e lembrar vários comandos do Linux para começar; conhecer os poucos mais comumente usados será bom o suficiente para começar, e você pode continuar aprendendo sobre os comandos avançados ao longo do caminho. E lembre-se - a comunidade Linux está sempre lá para apoiá-lo. Você pode se conectar com milhares de pessoas que lutaram com as mesmas coisas ao começar a usar o Linux no StackOverflow e no Reddit. Então, não há o que temer.





Aqui estão algumas dicas para tornar sua viagem mais fácil.

6. Quais são alguns dos mitos sobre o Linux que você gostaria de desvendar para nossos leitores?

Já indiquei alguns dos mitos comuns em minhas respostas. Por exemplo, você precisa conhecer muitos comandos para usar o Linux, ou o Linux é difícil de usar para iniciantes.





Outro mito comum, especialmente entre os desenvolvedores, é a ideia de que o Linux é bom para servidores, mas não para o uso diário. O fato é que mesmo os desenvolvedores e programadores de software mais experientes preferem usar o Linux para suas tarefas diárias, então não há dúvida de que não é bom para atividades de programação ou desenvolvimento de software.

7. Quais são algumas das ferramentas e plugins que você recomenda usar com o Linux para uma experiência fantástica?

Existem muitas ferramentas e plugins disponíveis para Linux para quase todos os casos de uso. Eu recomendaria o seguinte - VSCode (Editor de Código), Thunderbird (Cliente de E-mail), Dolphin (Gerenciador de Arquivos), DigiKam (Editor de Imagens), VLC Media Player (Reprodutor de Vídeo), LibreOffice (Suite de Escritório) e Shutter (Ferramenta de Captura de Tela ).





Você pode encontrar uma lista de ferramentas e aplicativos do Linux aqui .

8. De acordo com sua experiência, quais são algumas desvantagens do Linux?

Como tudo mais, o Linux também tem algumas desvantagens. Por exemplo, se você é um jogador, pode ficar um pouco desapontado ao saber que poucos desenvolvedores de jogos estão interessados no Linux e, portanto, muito poucos jogos oferecem suporte ao Linux.





Além disso, ser de código aberto também é uma das desvantagens do Linux, porque não há suporte técnico, tudo o que você pode fazer é entrar em contato com as pessoas no Reddit ou StackOverflow e esperar para encontrar a resposta certa online caso algo dê errado.

9. O que o entusiasma sobre o futuro do Linux? Quais são suas expectativas para o Linux nos próximos anos?

O futuro do Linux é definitivamente brilhante e certamente está aumentando em termos de popularidade com novas distros chegando repletas de recursos incríveis. O Linux já se estabeleceu como o coração da computação em nuvem e da Internet das Coisas (IoT).





Obviamente, algumas tecnologias verdadeiramente excelentes surgirão durante os próximos 30 anos. O Linux certamente estará no centro dessas inovações. Mas, se eu tivesse que escolher uma área que o Linux deveria enfatizar nos próximos anos, seria o desktop.

10. Você ainda usaria o Linux se o macOS ou o Windows fossem mais orientados para a privacidade e até um pouco de código aberto?

Com certeza, o Linux ainda está crescendo e evoluindo após completar 30 anos desde o seu nascimento, mas as ideias centrais por trás dele permanecem as mesmas, o que abre as portas para novos horizontes. E quem gostaria de perdê-lo quando parece tão promissor quanto a tecnologia do futuro?

Isso foi tudo do meu lado. Eu realmente gostei de responder a essas perguntas, e acho que qualquer fã do Linux também.





