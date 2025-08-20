New Story 265 reads

Most Web3 Startups Flop at Fundraising—Here's How to Beat the Odds

by
byIsaac Joshua @isaac-joshua

Isaac Joshua is CEO of Gems, a launchpad for blockchain and Web3 projects.

August 20th, 2025
    featured image - Most Web3 Startups Flop at Fundraising—Here's How to Beat the Odds
      Speed
      Voice
    Isaac Joshua

    About Author

    Isaac Joshua HackerNoon profile picture
    Isaac Joshua @isaac-joshua

    Isaac Joshua is CEO of Gems, a launchpad for blockchain and Web3 projects.

    Read my storiesLearn More

    Comments

    avatar

    TOPICS

    web3#web3#crypto#funding#crypto-launchpads#web3-funding#startup-funding#startup-pitch#startup-pitch-advice

    THIS ARTICLE WAS FEATURED IN

    Arweave
    viewblock
    ViewBlock
    TerminalTerminalLiteLite
    Archives
    X
    Threads
    Bsky
    Mas

    Related Stories