Ukuhamba ku-Just Prosperity of the 21st Century: ukusuka ku-Reaganomics kuya ku-Abundance Agenda

Ngemuva kwe-Saturday Night Live, ekupheleni kwe-1970 kanye ne-1980s, i-comedian Don Novello wathatha umfundisi we-Chain-smoking, umfundisi we-Guido Sarducci.





Ngiyazi enye ye-riffs yayo ezidumile:The Five Minute University.









I-Premise? Iningi abantu akubuyekeza iningi okwengeziwe okwengeziwe emangalisayo e-college, kuphela ukufinyelela ekupheleni, ngaphakathi kweminyaka eminyakeni eminyakeni. Ngakho-ke, eminyakeni eminyakeni eminyakeni, ngama-$20, akufundisa konke ukuthi abantu abaninzi akufunda eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni:“I-Economy? Supply and Demand. It’s it.”

“I-Economy? Supply and Demand. It’s it.”

Kuyinto enhle (subliminal, mhlawumbe inadvertent) i-irony. Umkhakha waza-economics, ukuxhumana Keynes, uye kwenziwa cishe ekhambweni. Ukupholisa, ngaphandle kokufundisa u-Fr. Guido, iyahlukunyathwa konke kodwa abacwaningi abacwaningi be-Establishment.

Ukuphazamiseka kwe-appreciation ye-supply kunikeza i-cocamie policy mix ye-tax counterproductively high and a soggy dollar. Lokhu kunikeza stagflation emangalisayo kanye ne-nosebleed “Misery Index”, ukuzinza okusheshayo kanye ne-unemployment ephezulu. Oku, kum-Neo-Keynesians, kuyinto engatholakala.

Ngaba baye ngempumelelo.





Keynes, indawo yobumfihlo,Imininingwane yeWikimedia





I-Pragmatic humanitarian Keynes kufanele lihlale embhedeni wakhe. Ngaphezu kwalokho, ngathi, thina amancane, ama-maverick, ama-“supply-siders” wabhala e-Washington ukuthi kubaluleke umphakeli.

Co-author of this essay was the youngest and least consequential of the dozen or so early supply-side mavericks callingUkunciphisa izinga lokukhokha okwesikhashana emhlabeni wonke kanye nokuguqulwa kwe-dollar (okungcono ngokusebenzisa ukuguqulwa kwe-Gold Standard)OkuhlobeneNgena ngemvume Ukungena ngemvumeumphathi we-President Johnson,Ukubuyekeza“Ukuhlaziywa” Ukukhishwa kwePresident Nixon).

I-Establishment Republicans, eyenziwe ngu-Presidential aspirant George H.W. Bush, i-Voodoo Economics.U-Peter TeeleyNgathi

I-Democrats wahlukanisa ukuthi i-"trickle-down economy", ukhangelaUmbhali we-Humorist Will RogersUkuhlobisa u-President Herbert Hoover ... okuyinto thina-supply-siders zihlobene futhi (for driving the Smoot-Hawley tariffs, a proximate cause of, or major contributor to, the Great Depression).

Umongameli we-Reagan (ngokuqhathanisa uJack Kemp ukufinyelela ku-racing e-1980 kanye nokuhlanganisa i-block ye-Conservative, ukukhuthaza umongameli we-Bush), i-Kemp wabhalisile ukunciphisa i-30% yama-impahla yama-income. I-Reagan, ngemva kokuphumelela, i-adopted futhi i-signed i-dried, i-deferred version, futhi i-delegated i-stabilization ye-dollar ku-Fed Chairman Paul Volcker.

Ngaphandle kokuguqulwa kwama-Gold Standard (i-Remains of which Volcker itself, as Nixon's Treasury under secretary, had suspended), i-Volcker yasungulwa ngempumelelo, okukhuthaza ama-interest rates phezulu kuka-20%, okwenza isixazululo esifushane, ukunciphisa i-inflation emangalisayo ezingenalutho. Lezi zibonelelo zihlala ngexesha elingu-40.

Thola umdlalo!

Umbala wokubacindezelaUkuhlobisa





Ngaphandle kokungabonakaliswa kwe-universal, thina abaphakeme. Ngo-1979, ngosuku ukuthi u-Reagan wabhala isixazululo yakhe, i-Supply-SideI-Dow iyahambisana ne-814Ngena ngemvaUS GDP, $2.7TNgathiNgesikhathi sokubhalisa lokhu, i-Dow ibekwe ngaphezu kwe-43,000, I-GDP yaseMelika ifakwe ku-$27TNgathi

Akukho, unemibuzo, inflation-ukuguqulwa. Kodwa uzothola impendulo. Futhi real (inflation-ukuguqulwa) per capita GDP? Ngaphezulu kwe-double kusukacishe $ 30,000 kuya ku-$ 70,000Ngaphandle kweVoodoo,

I-Yoda ye-supply-side, uProfesa uRobert Mundell, wahlala i-Nobel Prize ye-economics. I-quarterback ye-supply-side ye-political, uJack Kemp, wahlukaniswa ngempumelelo i-Presidential Medal of Freedom yi-President Obama. Umongameli we-Mundell, uDkt. Arthur Laffer, wahlukaniswa i-Presidential Medal of Freedom kusuka ku-President Trump. Nge-voodoo!

One of the co-authors of this essay’s modest contribution to “the supply-side revolution” was to found, around 1986, and sustain a monthly gathering called theUmthombo we-Caucus(ngokusho okokuqala "I-Gathering of the Supply-Side Tribes") lapho ama-supply-siders of those early days wahlanganyela nje ngaphandle kokufunda okubhaliwe emaphandleni. Kuyashintsha ngenyanga ngaphansi kwezimpendulo zayo.

I-New York Times, i-Washington PostIzindaba ezidlulile, futhi, kahle, ngokuvamile wonke umlinganiselo amaphepha lethu ngokuthi "Reaganomics." KuCapitol Hill, kunjalo, abacwaningi abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli.

U-Kemp, uReagan, ne-rest of our joyful band wabanjwa. Thina awukwazi ukuqondisa inkinobho yokunciphisa i-economy-strangling-top rates kakhulu ngaphandle kokuphendula njengomthengisi we-policy eyenziwe kuphela, embhedeni we-supply-side Jew David Stockman, a "I-Trojan Horse“Ukulinganiswa kwezimali kubantu abadumile.

Njengomunye usithunyelwe ku-Newsmax ngoLwesihlanu:





ImigomoUmongameli Dan Rostenkowski, D-Ill., futhi Umongameli Tip O'Neil, D-Mass., uze u-Rep. Dick Gephardt, D-Mo., no-Sen. Bill Bradley, D-N.J., wama-Cruisade ukhiphe amayunithi angama-nosebleed eyenziwe kuphela kumadoda.





Uduze uBill Clinton, umongameli we-Democratic, owaqhathanisa umugqa wokunciphisa ngokushesha i-capital gains rate. I-Sen. Joe Biden, D-Del., wahlala.





Imigomo





Yenza ububanzi, 21UkusukaImininingwane ye-policy yama-advocates ye-century ye-preferred word ye-prosperity, babe amaphilisi yemaphandleni?

Okungenani, njengoba i-Molly Ball ye-Wall Street JournalUkubuyekezwa Kwangathi:





I-Democratic politicians ihamba ukuchitha isixazululo esitsha [Okuningi]Ukubuyekezwa, by Thompson futhi Ezra Klein]. I-New York Gov. Kathy Hochul, I-Minnesota Gov.Tim Walz, I-Maryland Gov. Wes Moore kanye ne-Colorado Gov. Jared Polis baye zihlole ngokuvamile. I-New Jersey Sen. Cory Booker wahlolwe ngokugqithisileyo eminyakeni yakhe esidlulile we-25 ye-Senate. I-Ex-Vice PresidentI-Kamala HarrisU-Caucus ye-Democratic ye-Senate ye-United States kukhona phakathi kwamapolitiki amaningi abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli.

…

I-Governor Gavin Newsom eKaliforniyani wamazange i-Klein kwi-podcast yayo yokuxhumana okuphakeme we-90 amaminithi, lapho uye wathatha ingozi okuphakeme mayelana nenkinga le nqaku okubhaliwe kwelizwe wakhe njenge-Exhibit A ye-Democratic dysfunction; Ngaphandle kwalokho, i-Newsom uye wabhala ifayela "ukubuyekezwa okungenani kwe-Democrats" futhi wathi uye wahlala amaphakheji abavela kumongameli we-Legislature ye-state.

…

I-Abundance Movement ukunciphisa izixazululo ze-ideological ze-party, ukuthatha ukweseka kwezinhlayiyana ze-establishment e-moderate kanye ne-socialist left kanye. "Ndinga, ngitholela i-Medicare kumadokhumenti ngamunye futhi i-taxing ama-billionaires ngaphezulu, kodwa ngitholile i-government efanelekayo ukuqinisekisa ukuthi lapho sinikeze lezi izinto, iyasebenza ngokwenene," wathi I-Rep. Ro Khanna (D., Calif.), umlingani wama-progressive we-Sen. Bernie Sanders (I., Vt.).

Ukubuyekezwa Tim Walz I-Kamala Harris





I-New Abundance Movement ngaphakathi kwe-Democratic Party inikeza isitimela esithuthuthu okwandisa zonke izikhwama, ngezinyathelo ezisetyenziswa ngokuvamile ngu-supply-side precursor President John F. Kennedy (Ukunciphisa isilinganiso se-tax kusuka ku-91% kuya ku-70% eyakhiwe ngu-Lynndon Johnson futhi i-Kemp eyenziwe ngempumelelo). It ukhangela ukucindezeleka kwe-Democrats ukusuka iziphakamiso yabo ngokuvamile ukuguqulwa kwezimpahla e-United States ku-akhawunti yokwandisa iziphakamiso, futhi zonke iziphakamiso ezikhuthaza. Thina bonke singakwazi ukufeza isikhwama esikhulu.





Ngaphandle kokuphumula kwe-Democrats ngo-2024, i-theme ye-abundlungu iyinto elikhulu. Akungabikho kuphela ukuba akuyona Non-Trump, owayenza imibuzo ye-college ye-popular futhi ye-electoral. Ngaphandle kokuphumula kwe-delirium, umongameli we-Trump akuyona konke okungenani le-mandate eyenza.I-FDR waya ku-House ngo-1933(FDR: 313 Democrats kuya 117 Republicans;DJT 2024: 220 Republicans, 211 Democrats, 4 vacanciesNgathi





I-House majority ye-Trump i-papier thin, i-Senate majority yayo emangalisayo kakhulu ngaphansi kwe-filibuster threshold. Futhi ukuze kubhalwe ngokuvumelana, i-Dems nje kufunekaUkuzeOkuhle. Akukho kuphela “Hhayi Trump.”





Izinzuzo ezinguqulo ezivamile – ezivela ku-centre-left Ezra Klein (u-New York Times ne-podcaster, okokuqala i-Wonkblog ye-Washington Post), u-Noah Smith (u-blogger owavukile ngethuba le-New York Times ukuguqula u-Paul Krugman e-pension) kanye ne-Matt Yglesias (ngoku-blogger e-podcaster) – zixazulule:Ukuphakama





Kuyinto isimo se-centre-left ye-centre-right ebizwa ngokuba yi-prosperity. Inani elikhulu.





Ukubonisa ngokuphelele (noma mhlawumbe ukuhlaziywa kwe-trigger).





I-Authors of this piece ibonise ukuthi i-energy innovation enikeza amandla okuphakeme, enokwethenjelwa, futhi, kahle, okuphakeme kuyinto, noma kufanele kube, i-policy engcono kakhulu yokukhuthaza. Njengombhali kuIbhokisiUnyaka wonyaka:





It kungabangela ukuthi kungabangela. Kodwa ngezinye izikhathi isixazululo kungabangela ekuphumeni.

I-Economists ibizwa ngokuba yi-“a forcing function”, eyakhelwe yi-Interaction Design Foundation njenge





“I-Aspect of a design isixazululo sokuvumela umsebenzisi ukuthatha isinyathelo ngaphandle kokufunda ulwazi oluhambisana nesinyathelo. I-Aspect of a design that prevents the user from taking an action without consciously considering information relevant to that action. It forces conscious attention to something (“bringing to consciousness”) and thus deliberately disrupts the efficient or automated performance of a task.”





Izinzuzo zokusebenza kwe-Washington Power and Light, i-DC-based policy institute enhle kakhulu, uyazi ukuthi sinikezela ekubunjweni yokukhuthaza ukunakekelwa jikelele. Ngokuvamile, sinikeza ukunakekelwa ukuthi i-abundant, i-abundant, i-energy ye-reliable iyiphi i-crucial kanye nokuphathwa kwezinye izidingo eziyinhloko ze-social ne-civil.





Ngezinye izidingo zihlanganisa ukwelashwa kwe-ecological health, kuhlanganise ukuncintisana noma ukunciphisa imiphumela ye-climate change. Thola idatha enhle ukuthi amandla eningi, enhle, enhle kuyadingeka ukunikezela ukhuseleko lwezizwe, ukhuseleko lwamanzi, ukhuseleko lwamanzi, izimboni, izindleko zokunciphisa, nokukhula kwezimali.





Ukuphakama okuphakeme phakathi kwezimali, okuphakeme amandla okuphakeme, okuphakeme, okuphakeme (ngokusho abaninzi abacwaningi abacwaningi ama-emissions eyenziwe nge-fuels eyenziwe yi-climate change) i-ecology isibonakalayo ngokuvamile emanzini yaseWashington, DC.





Ngokuvamile, imibuzo eminingi etholakala embhedeni yesizwe mayelana ne-fungous demand for electricity to power the data centers known, colloquially, as "i-cloud." Lezi zebhizinisi zithole amancane ama-electricity.





Ukukhishwa kwe-artificial intelligence iveza ngokushesha isidingo sokushintshwa kwamathambo. Amathambo amayunithi amayunithi, ngokuvamile amayunithi amayunithi amayunithi amayunithi, ukuthi amandla ku-Internet ikhasimende amayunithi amakhulu. Ngakho-ke i-Internet inesidingo, manje futhi ngexesha elandelayo, ukuguqulwa kwamandla ashisayo ukuvelisa ukuthi amandla.





Ngaphandle kokufumana okuhlobisa, sincoma lokhu njengoba ukunikela i-"function yokuqinisekisa", okukhuthaza ukuthi amandla okuphakeme, okuphakeme, nokufinyelela ngempumelelo kunazo zonke izinga yethu yokuphila ... futhi ukwandisa izinga lokufana ngezindlela eziningi.





The Genesis and Core Tenets of the Emerging Abundance Movement





Iningi kubhalwe umkhosi we-abundant abundance "I-progressivism ye-supply sideOne of us is a original Reagan-era-era supply-side, okuphumelela ukubona reinkarnation enhle of this iconic (amafakiwe kakhulu) brand.





I-supply-side progressivism yasungulwa kakhulu kusuka ku-Democratic's wreckage ngo-2024 (bheka "i-forcing function" emaphakeme), kanye nesibopho se-dogmatic ye-Basis ye-Democratic Party ye-stop, engaphansi ku-building: ukulawula zezimboni, nokuguqulwa kwamanzi.





I-Klein, i-Smith ne-Yglesias zihlanganisa izivumelwano ezikhuthaza ukwakhiwa kwe-housing, amandla eluhlaza, isakhiwo se-efficient, kanye ne-innovation ye-technology.





Ezra Klein, umbhali weUkubuyekezwaNge-Atlantic's Derek Thompson, wathi ukuthi izinhlelo ezinhle, ikakhulukazi ezivamile ezivela emaphandleni ezivela emaphandleni, baye ngempumelelo ziye ziye ziye zibonise izinzuzo ezinguqulo futhi zikhuthaze izindleko.





Futhi uqala umkhosi we-political we-politicians eyenziwe ngempumelelo ukukhula ... kuze ku-presidency.





Olandelayo, umbhali wokufunda i-Bitcoin (BTC) ye-$1T market cap, ngokuvumelana ne-Satoshi Nakamoto. Sinikeza ukuguqulwa kwe-Abundance Advocacy ku-Democratic Party (ne-Organized Labour) izakhiwo. Kemp no-Reagan, pre-politics, baye abacwaningi be-union, futhi baye ngokufanele.





I-Agenda ye-abundanship iyinzuzo enhle kakhulu. I-Fact that it is coming in from the left field is less surprising than those who bitterly cling to the mythos, rather than the ethos, of the '80s might assume.





I-Republicans iye yakhelwe into ye-cargo cult, i-cuts ye-tax (i-NOT tax rate) emikhulu, ngenkathi abacwaningi be-party zabo zihlanganisa ngokushesha futhi ngokushesha ne-monetary policy. Zihlanganisa ku-”Groundhog Day” reerun yama-1980s ... Akukho-supply-side kaJack Kemp!





Ukubonisa amathuba? Vumela ku-level elandelayo ngokuvimbela uPaul "I-crisis iyinto enhle yokushintshwa“I-Romer’s Exogenous Growth Theory. Noma, ngempumelelo engcono, ukuguqulwa “I-Industrial Revolution” nge-”I-Innovation Revolution”.





Paul Romer, umlinganiselo weWazeUkusukaNgena ngemvumeUkubhalisa ngezansiImininingwane Imininingwane 2.0 GenericIzincwajana





Romer wabhala ukuthi i-50-80% (noma ngaphezulu) yemvelo etholakalayo etholakalayo etholakalayo ku-technological innovation.

Ngokuphathelene ngokuphathelene, ukwanda kwe-innovation kunikeza bonke. Ngaphezu kwalokho, sincoma ukuthi i-innovation ye-energy supply kuyinto, noma phakathi, indawo enhle ye-innovation.





Njengesibuyekezwa kuikhaya:





…I-endogenous growth theory inikeza ukuthi ulawuloI-Human CapitalNgena ngemvaIzinzuzo, futhi ulwazi zihlanganisa kakhulu ukukhula kwezimali. I-theory isekelweImiphumela ye-externalityWazeImiphumela emangalisayoI-endogenous growth theory ikakhulukazi inikeza ukuthi izinga lokukhula kwebhizinisi elide kulingana nezimo zopolitiki. Ngokwesibonelo,IzinzuzoUkuzeUbuchwepheshe & DevelopmentnomaUkwakhiwaUkwandisa izinga lokukhula kwezinye imiklamo yokukhula endogenic ngokwandisa incentive yokuthuthukiswa.





Ukufinyelela “I-Human Capitalism”

I-Time to supersede the "Laffer Curve" nge-"Romer Fastball".





I-Democratic core "i-abundance agenda" inikeza i-liberalism enhle futhi eyenziwe ngempumelelo yokukhula. It ivumela ukuthi ama-problems ezininzi e-America, kusuka ku-housing engabizi kuya ku-transition enhle ku-energy eluhlaza, akuyona kuphela ama-market failure noma i-re-distribution engabizi, kodwa futhiUkusetshenziswa okungenani.I-Abundance Movement isitimela izindlela ezivela:





Invest in infrastructure and technology: Ngaphandle kokuhlinzwa, abavela abavela ukukhuthaza ukuthuthukiswa okuphakeme kwebhizinisi, ukukhuthaza ucwaningo lwezenzulululwazi, nokukhuthaza ukuthuthukiswa kwe-technology. Lokhu kuhlanganise ukwesekwa kwegama ezisemthethweni ezifana nokukhipha kwe-nuclear and geothermal power, ukuchithwa kwe-desalination, kanye ne-artificial intelligence, okuyinto ebonakalayo ekuphenduleni izivakashi zokuqhubekayo nokuphucula izinga lokusebenza.

I-Deregulate and streamline allowing: I-central doctrine yi-reform ye-environmental reviews, i-zoning laws, nezinye izimbobo zokusebenza ezikhuthaza nokwandisa i-cost of building everything from housing developments to renewable energy projects and public transit. Thola ukuthi lezi zomthetho, nangokuthi ama-good-intentioned, zithunyelwe yi-interest groups ezihlangene nokukhuthaza ukuthuthukiswa, okwenza izindleko ezingaphezulu kanye nezidingo ezingatholakala.

Ukubuyekeza imiphumela emibi kunoma umklamo: I-movement ibonisa umlomo wokubuyekeza umklamo wokubuyekeza umklamo kanye nokubuyekeza inqubo ezithile kunoma ukuhambisa imiphumela embi. Zihlanganisa ukubuyekeza imiphumela emibi, njenge-number of new homes built or the speed of clean energy deployment.

Ukubambisana nokukhula kwezimali: Ngokungafani nezinhlangano ezithile ze-left that express skepticism towards economic growth, ama-abundance advocates bakholelwa ukuthi kuyinto ebalulekile ekuphenduleni nezidingo zomphakathi, ukunciphisa ubunzima, nokukhuthaza inkampani enhle futhi enhle. I-Scarcity ikhiqiza isixazululo sokuphendula, futhi inkampani ye-abundance iyathuthukisa izidingo zokuphendula.





Ezra Klein futhi Derek ThompsonUkubuyekezwaUkubonisa ukubukeka kwe-Vision of a future where America is not stuck between a growth-averse progressive movement and a government-allergic conservative movement. They suggest a “Abundance Agenda” as a “Third Way” policy alternative that can outcomet the appeal of both the “socialist left” and the “populist-authoritarian right.”





I-Klein, i-Smith ne-Yglesias, ngokuvamile usebenzisa izinhlelo zokuzivakasha, zihlanganisa isakhiwo se-intellectual enhle enikezela isakhiwo se-mindset e-left. I-abundance agenda ikhiqiza ukujabulela, kodwa akuyona ngaphandle kokuphendula kwama-left eqinile.





Factions Opposing the Abundance Movement





I-Jonathan Chait ye-AtlanticKu-Atlantic, sums up the state of intramural play very well:





I-Casus Belli. I-Casus Belli. I-Casus Belli Yini umqondo entsha eyaziwa ngokuthi i-Age of Abundance. Abacwaningi wabelana njenge-key for prosperity for the American people and to lasting power for the liberal coalition. Abacwaningi wabelana njenge-scheme for infiltrating the Democratic Party by “corporate-aligned interests”; “a gambit by center-right think tank & its libertarian donors”; “a anti-government manifesto for the MAGA Right”; and the historical andI-Moral Equivalent“I-Rockefellers ne-Carnegies ahlabayo abasebenzi emanzini.”





I-factional disputes eyenza i-left eyenza ukuhlangabezana, imibuzo emangalisayo lapho imibuzo ye-human is a clear: Gaza, i-police, i-immigration. Futhi ngakho-ke kungcono kakhulu ukuthi ama-progressive activists, ama-columnists, ne-academics zihlanganisa ngamunye emibuzo emibuzo emibuzo emangalisayo kanye nemibuzo yobuchwepheshe ezifana nezinsizakalo ze-zoning, ukuvumela, ne-Paperwork Reduction Act.





The intensity of the argument suggests that the participants are debating not merely the mechanical details of policy, but the very nature and purpose of the Democratic Party. And in fact, if you look closely beneath the squabbling, that is exactly what they are fighting over.





I-Age of Abundance iyinhlangano yokuguqulwa kwebhizinisi elula ukwakha izakhiwo nezinsizakalo kanye nokwenza i-bureaucracy yokulawula ukusebenza. Ngaphandle kwe-name yayo enhle kanye ne-intention enhle yokufinyelela izixazululo ezingenalutho, i-Age of Abundance ibandakanya ukuphazamiseka okuqhubekayo kwegama elidlulileyo le-United States. Ngaphezu kwalokho - futhi lokhu kunikeza ama-alarms e-left - it is a direct attack on the constellation of activist organizations, often called "the groups", which control progressive politics and have significant influence over the Democratic Party.





I-Progressive Abundance Agenda ihamba ne-opposition eningi kanye ne-scepticism kusuka kumahlanganyeli amaningi ku-Democratic Party. (Nge-prosperity agenda kusuka ku-Republicans afana ne-Owen Cass, Josh Hawley no-J.D. Vance).





Lezi i-irredentists zine-worldview emangalisayo kodwa emangalisayo futhi zibonise izimo ze-abundance agenda.





I-Environmental Advocates ne-“Green” Left

I-Economic Populists ne-Democratic Socialists

I-Organized Labour and Social Equity Advocates

I-Proceduralists ne-Advocates ye-Good Government





Attendant Economic and Political Issues





I-debate mayelana ne-abundance movement ngaphakathi kwe-Democratic Party ibonise izinzuzo eziningana zokusebenza kwezemidlalo nezemidlalo:





I-Growth vs. Redistribution: I-tension enhle kakhulu iyinhlangano enhle phakathi kokubili ukucindezeleka kwezimali (izixazululo ezisekudla) kanye nokubili ukusabalalisa okuhlobene nezinsizakalo ezisekelwe (izixazululo ezisekudla). Abacwaningi we-abundance akholelwa ukucindezeleka kubalulekile sokuthuthukiswa okwengeziwe, ngenkathi abacwaningi zabo, abacwaningi ku-throughline ukuthi ukucindezeleka okuhlobene nokuthuthukiswa kunezinhlangano, akuyona ukuthi ukucindezeleka okuhlobene ngaphandle kwe-redistribution okuhlobene kuncindezeleka.

I-Role of Government: I-“supply-side progressive” umkhosi we-abundlile ngokuvamile ibonise umkhosi we-government. Ngaphandle kokubili ukulawula, umphakeli we-safe net, kanye ne-redistributor, i-abundlity vision ibonise umkhosi njengomphumela wokukhiqiza nokuthuthukiswa, ngokuvamile ukunciphisa ama-barriers kanye nokuthuthukiswa kwe-strategic. Lokhu kubhalwe ukusuka kwegama le-progressive ebonakalayo okukhuthaza ukuxhumana komkhosi ukuguqulwa kwimakethe kanye nokupholisa ukuxhaswa komphakathi.





I-Reform Regulatory vs. Environmental Protection: I-Core of the abundance agenda ikhona ngokuvamile i-reform ye-regulatory, ikakhulukazi ku-environmental and land-use law. Lokhu ngokushesha ivimbela imichiza ye-environmental protection ezivamile ezibonisa i-deregulation njenge-retreat emangalisayo kusuka kumadokhumenti eziyisisekelo. Umthamo yokufumana isilinganiso lapho ukwakhiwa okwenziwe kunokwenzeka ngaphandle kokukhuthaza ukuvikelwa kwe-ecological.

I-Populism vs. Technocratic Solutions: I-Abundance Movement, nge-focus yayo ku-"Bottlenecks" kanye ne-"i-Reform allowing", ingatholakala ngezinye izikhathi njenge-solutions ye-Technocratic eyenza ekubuyekeza nezinzuzo ze-electorate engaphezu kwe-corporate power ne-economic fairness.





Umhlahlandlela we-Demand Progress kubonisa ukuthi "umthombo we-economic ye-populist" ngokuvamile uxhumane ngokubanzi futhi ngokuvamile nabathengi kunama-arguments we-"abundance". Lokhu kubonisa isivumelwano se-political yobuchwepheshe: indlela yokufaka i-agenda yayo ngokuvumelana nezimo ezivamile zokusebenza kwezemidlalo kanye nokunikezela izinzuzo ezithakazelisayo kumasevisi abalandeli. Ezra Klein iyatholakala kahle kuleli khritiki, ngokuvumelana ukuthi "'Ndiphile ibhokisi ebizwa ngokuvamile ngokuvumelana ne-zone reform kanye ne-state capacity, futhi wabhala, 'Sihlala ku-No. 1, baby,' wabhala.





Nangona inqubo ye-abundance isebenza ngokushesha, izinzuzo zayo zihlanganisa isixazululo se-party kanye ne-strategy. Ukukhishwa kwe-abundance movement ibonise izixazululo zangaphakathi kwe-Democratic Party ngesikhathi isikhathi esizayo. Njengoba isixazululo se-party isixazululo se-post-2024, isixazululo se-abundance vs. populism, noma isixazululo se-both, izihlanganisa isixazululo se-election kanye ne-priorities zomthetho.





Ukwakhiwa kwe-"Build America Caucus" ku-House, okwakhiwa kwe-Abundance Movement kanye nokufuna ukweseka kwe-bipartisan ukuze ikwazi ukuguqulwa, inikeza inkinga yokuvimbela lezi zihlukile futhi ukucindezeleka kwindawo zokuxhumana okufakiwe. Nokho, ukuhlangabezana kwe-ideological encane kubonisa ukuthi ukufinyelela kwebhizinisi elikhulu kwe-intra-party kuleli mkhakha.





In conclusion...

Okokuqala ...





The abundance movement represents a significant intellectual development within the Democratic Party, advocating for a shift towards a more proactive, supply-oriented approach to solving America's challenges.





It champions deregulation, public investment, and a focus on tangible outcomes in areas like housing, energy, and infrastructure. However, this agenda faces opposition from environmentalists concerned about regulatory rollbacks, economic populists who prioritize redistribution and fighting corporate power, and social equity advocates who demand guarantees of fairness and inclusion.





Ukuxhumana okuqhubekayo phakathi kwezinhlayiya zihlanganisa ngokuqondile isinyathelo esizayo le-Democratic Party, futhi ngokuvamile isinyathelo se-America. I-supply-side-progressive forces ingatholakala ngokushesha.





UmbalaU-JillWellingtonUkubuyekezwa kwePixabay Content License





Ngiyazi?





Thola ukuthuthukiswa!





Ngena ngemva

Ukubuyekezwa





#





Jeff Garzik, umbhali weNgena ngemvumeUmfundisi we-Washington Power and Light Institute. Ngaphezu kwalokho, wahlala iminyaka eminyakeni e-Bitcoin core developer kanye naminyaka eminyakeni e-Red Hat. Ukusebenza kwakhe nge-Linux kernel kunokufumaneka kwelinye ifoni ye-Android kanye ne-datacenter eyenza i-Linux namhlanje.





Ralph Benko, co-founder and general counsel to F1R3FLY.comUmbhali we-Washington Power and Light, umbhali we-Co-Founder and General Advocate we-Washington Power and Light. Umbhali we-White House 3, ama-Executive Branch Agents, ne-Congress kanye nama-Instituts eziningi zopolitical ne-policy. Umbhali we-Washington Power and Light, umbhali we-Columnist, umbhali we-Critique, umbhali we-Critique, umbhali we-Critique.





To drill down deeper:

https://www.wsj.com/politics/policy/abundance-ezra-klein-democrats-7d485b4d

I-Molly Ball, I-"Abundance Agenda" I-Save the Democrats? Ama-liberals abalandeli abalandela - futhi abalandela - isicelo esitsha se-book yokushintshwa kwe-red tape.





Umculo we-Democratic Civil WarUkusukaU-Jonathan Chait

I-debat enhle ngokuvamile mayelana ne-”i-agenda ye-abundance” ikakhulukazi i-power.





I-Movement 'Abundance' Ikhaya - POLITICO

I-moment ibhalisele ukuthi baye baye zihlanganisa e-California no-San Francisco njengezingane ze-poster ebonakalayo ukuthi ukwakhiwa kwe-liberal ...

I-The Real Path to Abundance - Umhlahlandlela weBoston

I-The Real Path to Abundance - Umhlahlandlela weBoston

Ngo-Abundance, Ezra Klein noDerek Thompson zihlanganisa ukuthi ama-liberals e-America zithunyelwe ngokumangalisayo kumadivayisi we-conservative.





I-An Abundance of Ambiguity - I-Washington Monthly

I-An Abundance of Ambiguity - I-Washington Monthly

I-Klein no-Thompson zihlanganisa ukuthi wonke umhlaba we-abundant izihlangu usihlala uma sikuguqula i-zoning kanye nama-environmental laws, kodwa akuyona inkulumo jikelele, kahle ... I-”abundant ...





Ukubuyekezwa: Isikhathi esifundeni esifundeni esifundeni

Ukubuyekezwa: Isikhathi esifundeni esifundeni esifundeni

Abundance: A Primer. I-abundance movement inikeza isitimela emhlabeni wonke umkhakha we-America. Ukuze abantu abatsha ku-idea, abundance iyindlela yokufinyelela ...









I-The Abundance Agenda - I-Popular Policy Project

Ngo-History ebonakalayo ngu-Abundance, isihloko esikhulu sokuthuthukiswa kwe-America ye-20th century kuyinto ukuthi ilizwe lithunywe kusuka ku-low administrative burdens on ...





One Billion Americans - Wikipedia

One Billion Americans - Wikipedia

I-billion ye-Americans isibuyekeza ukuthi i-America ayikho i-over-crowded futhi ukuthi i-United States kufanele usize ukwandisa idolobha yayo kuya ku-1 billion ukuze ukuguqulele ...





Noah Smith - I-Pairagraph

Noah Smith - I-Pairagraph

Noah Smith kuyinto umbhali Noahpinion, omunye substack amabhlogs ethandwa kakhulu. Ngaphezu kwalokho, yena was a columnist a Bloomberg, futhi ngaphambi kokuba was a assistant ...

I-Democratic Voters Choose Fighting I-Corporate Power Over Neoliberal Abundance 'I-Scam': I-Poll.I-Common Dreams

I-Democratic Voters Choose Fighting I-Corporate Power Over Neoliberal Abundance 'I-Scam': I-Poll.I-Common Dreams

Kuyinto ngokuvumelana ne-Demand Progress entsha yokubuyekezwa kwezigidi ezingu-1200 "ukubuyekeza ukubuyekeza 'i-agenda ye-abundance' okukhuthazwa njenge-policy enhle ...

I-Family Yenza I-Big Oil Accountability Ngo-I-Death Trial I-Climate-Related Deaths I-Common Dreams

I-Family Yenza I-Big Oil Accountability Ngo-I-Death Trial I-Climate-Related Deaths I-Common Dreams

Kusungulwa ngo-1971, siye has 500,000 abalandeli futhi abalandeli emhlabeni wonke. (202) 588-1000 · www.Citizen.org · Press PageAction Page. I-Most Popular. By ...

I-The Meager Agenda of Abundance Liberals - I-Washington Monthly

I-The Meager Agenda of Abundance Liberals - I-Washington Monthly

... izinto amazwe akufunayo, ukusuka izindlu ezintsha ku-energy clean infrastructure. Nangona ama-abundance liberals akufanele konke, baye ...

“I-Abundance” kanye ne-Insights ye-Policy Makers

“I-Abundance” kanye ne-Insights ye-Policy Makers

Umbhali we-Abundance Ezra Klein noDerek Thompson wabhala ukuthi izinhlelo zokusebenza kwezwe-US ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye ziye zibe.





I-Bipartisan Build America Caucus ezivela ekuthuthukiseni izimo zokuthuthukiswa

I-Bipartisan Build America Caucus ezivela ekuthuthukiseni izimo zokuthuthukiswa

I-Build America Caucus kuyinto isikhokelo: Ukukhuthaza amandla waseMelika nge-permissioning kanye ne-transmission reform.

I-Abundance That Works for Workers-and American Democracy - I-The Roosevelt Institute

Ezra Klein isibuyekeza e-op-ed yayo esidlulile (ngokuningi kwebhulogi yayo esithakazelisayo nge-Derek Thompson) ukuthi isibuyekezo esisodwa esisodwa esiyingxenyeni eDemocrats kuyinto ...