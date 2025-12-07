10 umsatzstärksten Sportunternehmen in den USA

Der US-Sportmarkt wird von großen Unternehmen mit jährlichen Einnahmen von über 1 Milliarde US-Dollar dominiert. Diese Konglomerate sind in verschiedenen Märkten präsent, darunter Mode, Medien, Sportwetten und Fitness. Die Nachfrage nach Sportbekleidung, Online-Streaming und interaktiver Fan-zu-Fan-Kommunikation hat zu einem stetigen Marktwachstum geführt. Führende Marken beeinflussen weiterhin die Gesundheit, die Unterhaltung und das nationale Konsumverhalten. 1. Nike, Inc. Nike ist das führende Sportunternehmen in den USA. Nike meldete für das Geschäftsjahr 2025 Einnahmen von 46,31 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von fast 10 % gegenüber 51,36 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Nike entfallen etwa 68 % der gesamten Schuhverkäufe, gefolgt von Bekleidung mit 28 % und anderen Sportkategorien mit 4 %. Nike hat eine verbesserte Profitabilitätstrend im Einklang mit den umsichtigen Erwartungen für das Geschäftsjahr 2026 gemeldet. Zu den Kernstärken des Unternehmens gehören Innovation, globale Markenentwicklung, direkter digitaler Verkauf und die Zugänglichkeit von Direkt- und Großhandelskanälen. 2. Fanatics, Inc. Fanatics Inc. erzielte 2024 einen Umsatz von 8,1 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 15 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Kernhandelssparte des Unternehmens, die Trikots und Markenartikel umfasst, erwirtschaftete 2024 rund 6,2 Milliarden US-Dollar Umsatz. Fanatics Collectibles erzielte 2024 einen Umsatz von 1,6 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich getrieben durch Sammelkarten und Memorabilien, während die Sportwetten-Einheit im selben Jahr rund 300 Millionen US-Dollar Nettoumsatz erzielte. Das Unternehmen wird voraussichtlich bis 2026 einen Umsatz von 12 Milliarden US-Dollar erreichen. Fanatics wuchs schnell, indem es Lizenzartikel, Sammelkarten und Wetten unter einer einzigen zusammenhängenden Plattform konsolidierte. 3. Under Armour, Inc. Under Armour meldete für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr einen Umsatz von 5,16 Milliarden US-Dollar – ein Rückgang von etwa 9 % gegenüber 5,31 Milliarden US-Dollar Umsatz im Jahr 2024. Die nordamerikanischen Verkäufe des Unternehmens gingen um etwa 8–10 % zurück, während die internationalen Verkäufe moderat stiegen. Das Unternehmen hat mit einer Umstrukturierung begonnen, um die Gewinnrückgänge in Schlüsselmärkten zu reduzieren. Under Armour bleibt ein wichtiger Lieferant von Performance-Bekleidung für Athleten, Teams und Sportkonsumenten. 4. MGM Resorts International / BetMGM MGM Resorts International meldete für das 2. Quartal 2025 einen Gesamtumsatz von 4,40 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 1,8 % gegenüber 2024. Seine digitale Einheit (einschließlich BetMGM) verzeichnete im selben Quartal einen Umsatzanstieg von 14 %. BetMGM erzielte 2024 einen Nettoumsatz von 2,1 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 7 % gegenüber 2023, mit einer Prognose von mindestens 2,7 Milliarden US-Dollar Nettoumsatz für 2025. MGM und BetMGM profitieren vom starken Wachstum der Online-Sportwetten in den gesamten USA. 5. Garmin Ltd. (Sport & Fitness Segment) Garmin bietet eine Reihe von Sport- und Fitnessuhren sowie Outdoor- und Fahrradgeräten an. Das Sporttechnologieunternehmen wird voraussichtlich eine Umsatzprognose von rund 7,1 Milliarden US-Dollar für 2025 über alle Geschäftssegmente hinweg haben. Während Garmin in verschiedenen Sektoren, einschließlich Luftfahrt, Marine und Automobil, verkauft, bleibt seine Sporttechnologie eine Kernsäule des Wachstums. Garmins Wearables sind speziell für Athleten und Outdoor-Enthusiasten konzipiert und bieten GPS- und Fitnessdaten. 6. NFL (über Ligenmedien, Lizenzierung und Sponsoring) Die National Football League ist die umsatzstärkste US-Sportliga allein nach Einnahmen. Die NFL generierte 2023 rund 18 Milliarden US-Dollar Umsatz und bezog ihre Einnahmen aus Medienrechten, Ticketverkäufen, Sponsoring, Stadioneinnahmen und Lizenzvereinbarungen. Die NFL führt weiterhin den US-Sportmarkt in Bezug auf Fan-Engagement, Rundfunkgebühren und Premium-Partnerschaften an, mit einem wahrscheinlichen Umsatzwachstum in den Jahren 2024-25. 7. Major League Baseball (MLB) Liga + Franchise-Einkommen Major League Baseball und ihre jeweiligen Teams erwirtschafteten 2023-24 kollektive Einnahmen von rund 11,5 Milliarden US-Dollar. In diesem Zeitraum erzielten die New York Yankees mit rund 705 Millionen US-Dollar den höchsten jährlichen Umsatz pro Team. Zu den Einnahmequellen gehören nationale und lokale TV-Übertragungsrechte, Merchandise-Deals, Sponsoring und Ticketverkäufe. Die MLB gehört sowohl in Bezug auf den Markenwert als auch auf die Konsumentendurchdringung zu den größten Sportligen in den USA. 8. National Basketball Association (NBA) Franchise-Einnahmen Der kombinierte Umsatz der NBA-Franchises betrug in der Saison 2023-24 11,3 Milliarden US-Dollar. Die Liga belegt damit den zweiten Platz unter den US-Sportligen nach Gesamtumsatz. Basketballteams wie die Golden State Warriors und die New York Knicks erzielen die höchsten Einzeleinspielergebnisse. Die NBA generiert Einnahmen durch Sponsoring, Rundfunk, Ticketverkäufe und Lizenzartikel. 9. TKO Group besitzt UFC und WWE, große US-Kampfsportmarken. Im Jahr 2023 erzielte die UFC (Ultimate Fighting Championship) rund 1,406 Milliarden US-Dollar Umsatz. WWE meldete im selben Jahr 1,398 Milliarden US-Dollar Umsatz. Sowohl WWE als auch UFC zusammen machen die TKO-Gruppe (der beide Unternehmen gehören) zu einem der umsatzstärksten Sportunternehmen in den USA. Das Unternehmen betreibt Live-Events, Streaming-Plattformen, Merchandise, Medienproduktion und Lizenzierung. TKO repräsentiert eine Fusion von Kampfsport und Unterhaltung unter einer einzigen börsennotierten Einheit. 10. ESPN / Disney Sports Media Obwohl nicht streng eigenständig, generiert ESPN unter Disney erhebliche Umsatzerlöse im Sportmedienbereich. Der ESPN-Umsatz stieg im 1. Quartal 2025 um 5 % und erreichte für seine Sportabteilung 24,7 Milliarden US-Dollar. Der heimische ESPN-Werbeumsatz stieg im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2025 gegenüber dem Vorjahr um 7 %. Das Betriebsergebnis der Sportabteilung erreichte 247 Millionen US-Dollar und kehrte damit einen Verlust aus dem Vorjahr um. Im 4. Quartal 2024 erreichte der Umsatz 3,856 Milliarden US-Dollar, was sowohl die heimischen als auch die internationalen ESPN-Aktivitäten umfasste. Warum sind diese Sportunternehmen umsatzführend? Die in diesem Artikel aufgeführten Sportunternehmen profitieren von erheblichem Fan-Engagement auf verschiedenen Plattformen, was das Umsatzwachstum antreibt. Lizenzierte Produkte, Sammlerstücke und Bekleidung treiben die Einnahmen von Under Armour, Fanatics und Nike an. Franchise-Einnahmen und Medienrechte treiben die Einnahmen der NFL, TKO Group, NBA und ESPN an. Das Wachstum von Sportwetten und iGaming stützt Unternehmen wie BetMGM sowie das Wearables-Angebot von Garmin. Digitale Technologie und Live-Commerce erweitern schnell die Einnahmequellen in allen Kategorien. Aufstrebende Trends, die die Ranglisten beeinflussen Die US-Einnahmen aus Online-Sportwetten verzeichneten 2024 Rekordhöhen. Fanatics und BetMGM erweiterten ihr Wettangebot, um engagierte Fans anzusprechen, im Einklang mit aufstrebenden Trends. Wearables, KI, VR und intelligente Stadionplattformen treiben weitere höhere Umsatzrenditen an und ziehen erhebliche Investitionen in Sporttechnologie an. Da ISNation (das Startup, für das ich derzeit arbeite) seine erste Finanzierungsrunde in Höhe von Seed-Kapital eröffnet, haben wir mit zahlreichen Vermögensverwaltungsgesellschaften und VC-Fonds gesprochen. Während die obigen Informationen zeigten, wo das derzeitige Geld liegt, sieht die Sportindustrie einen starken Fokus auf die Förderung der psychischen Gesundheit von Athleten. Wir sehen auch frühe Anzeichen für Investoreninteresse an Authentizitätssignalen angesichts der wachsenden Sättigung von KI-Inhalten, mit denen wir derzeit konfrontiert sind. In der Zwischenzeit schaffen Kooperationen zwischen Sportligen, Modemarken und Medienkanälen weiterhin Verbraucherinteresse als wichtiger Wachstumstrend. Sammlermärkte und Memorabilien sind ebenfalls Schlüsselfaktoren, die zum Umsatzwachstum beitragen und die Ranglisten beeinflussen. Die Kraftwerke hinter Amerikas Sportwirtschaft Die zehn in diesem Artikel aufgeführten Unternehmen verdeutlichen die Breite und das Ausmaß des US-Sport-Umsatzökosystems. Nike führt die Rangliste mit 46 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz aus seinen globalen Bekleidungs- und Schuhgeschäften an. Fanatics erwirtschaftet 8 Milliarden US-Dollar im Bereich Markenhandel und ein schnell wachsendes Sammlergeschäft, während Under Armour trotz Umstrukturierungsproblemen mit 5 Milliarden US-Dollar Umsatz relevant bleibt. BetMGM und MGM zeigen die Stärke von Sportwetten-Umsatzströmen, und Ligen wie die NFL und NBA unterstreichen den Erfolg von Medieninhalten und Lizenzierung. Zusammen beleuchten diese Unternehmen eine vielfältige Sportwirtschaft, in der Bekleidung, Wetten, Medien und Technologie miteinander verknüpft sind.