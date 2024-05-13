ZKBase 公布详细产品路线图：测试网发布、主网集成及其他





亲爱的 ZKBase 社区，





ZKBase 团队很高兴在 2024 年 5 月 9 日公布详细的产品路线图。ZKBase 是一条去中心化的、基于 GPU 的可编程 ZKEVM 链。我们的目标是提供一个稳定高效的去中心化平台，以支持广泛的 DApp 开发和智能合约操作。





产品规划

第一阶段：测试网

ZKBase 计划于 2024 年 5 月 21 日启动测试网，具有完整的浏览器功能和DEX用例（交换和流动性池）。用户将能够使用测试代币彻底测试这些功能。





















第二阶段：主网启动

主网将支持——





钱包集成 ：用户可以轻松地将网络添加到现有钱包（如 MetaMask），而无需创建单独的 Layer2 钱包。

区块链浏览器：支持各种类型的智能合约操作。



DApp 支持 —





DEX ：提供全套 ZKSwap 功能用例。

我们计划于2024年6月12日左右正式启动主网。

此外，我们还更新了社区媒体标识，以配合 ZKBase 链的发布。

ZKMarket（去中心化算力市场）



我们将打造一个公共的去中心化算力市场，这个平台将鼓励更多的算力提供者参与挖矿，为算力提供者和消费者之间建立开放、自由的互动环境，不仅为算力资源的交易提供了新的模式，也保证了交易的透明性、安全性和自动化。





规划中的特色 —





其他 DApp 仍处于规划阶段，具体发布时间表尚待确定。

时间线

测试网开发：4月15日至5月31日，完成产品设计和开发工作，确保测试网于2024年5月21日左右上线。

测试网运行及主网准备：6月1日至6月15日，运行测试网并准备主网。

主网发布：预计6月中旬正式发布。

未来的计划

技术增强 ：继续研究以太坊第 2 层链技术的发展，以确保及时更新和进步。

集成支持 ：提供支持，鼓励开发人员基于ZKBase快速构建和部署应用程序。

社区建设 ：建立技术支持、资源共享的开发者社区，促进合作与交流。

合作伙伴发展 ：建立以太坊生态内的合作伙伴关系，拓展跨链合作，丰富区块链生态。

推广与营销：开展全面的推广活动，让用户和开发者了解ZKBase技术的优势和应用场景，推动其广泛应用。



感谢大家一直以来的支持与参与，让我们一起期待ZKBase将带来的全新体验与可能！





ZKBase团队