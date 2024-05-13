ZKBase 公布详细产品路线图：测试网发布、主网集成及其他

亲爱的 ZKBase 社区，
ZKBase 团队很高兴在 2024 年 5 月 9 日公布详细的产品路线图。ZKBase 是一条去中心化的、基于 GPU 的可编程 ZKEVM 链。我们的目标是提供一个稳定高效的去中心化平台，以支持广泛的 DApp 开发和智能合约操作。
ZKBase 计划于 2024 年 5 月 21 日启动测试网，具有完整的浏览器功能和DEX用例（交换和流动性池）。用户将能够使用测试代币彻底测试这些功能。
主网将支持——
钱包集成：用户可以轻松地将网络添加到现有钱包（如 MetaMask），而无需创建单独的 Layer2 钱包。
区块链浏览器：支持各种类型的智能合约操作。
DApp 支持 —
DEX ：提供全套 ZKSwap 功能用例。
我们计划于2024年6月12日左右正式启动主网。
此外，我们还更新了社区媒体标识，以配合 ZKBase 链的发布。
ZKMarket（去中心化算力市场）
我们将打造一个公共的去中心化算力市场，这个平台将鼓励更多的算力提供者参与挖矿，为算力提供者和消费者之间建立开放、自由的互动环境，不仅为算力资源的交易提供了新的模式，也保证了交易的透明性、安全性和自动化。
规划中的特色 —
技术增强：继续研究以太坊第 2 层链技术的发展，以确保及时更新和进步。
集成支持：提供支持，鼓励开发人员基于ZKBase快速构建和部署应用程序。
社区建设：建立技术支持、资源共享的开发者社区，促进合作与交流。
合作伙伴发展：建立以太坊生态内的合作伙伴关系，拓展跨链合作，丰富区块链生态。
推广与营销：开展全面的推广活动，让用户和开发者了解ZKBase技术的优势和应用场景，推动其广泛应用。
感谢大家一直以来的支持与参与，让我们一起期待ZKBase将带来的全新体验与可能！
ZKBase团队