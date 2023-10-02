Zeeve 与 Polygon Labs 合作，担任关键实施合作伙伴和基础设施提供商

为了充当 Polygon 超级网的重要基础设施提供商和实施合作伙伴， Zeeve（符合 ISO 27001、SOC2 Type 2 和 GDPR 标准的顶级 Web3 基础设施即服务平台）与 Polygon Labs 合作。这旨在通过简化 Polygon Supernets 上应用链的部署和管理，简化企业和开发人员快速建立区块链以及所需基础设施（例如浏览器、钱包、水龙头等）的过程。





超级网使项目和企业能够构建极其可扩展的第 3 层区块链网络，以满足其独特的区块空间需求，同时保留 Polygon PoS 和以太坊主网的完整性和安全性。 Supernet 凭借其优势，成为开发人员工作的绝佳平台，包括定制虚拟机、合规实施选项、原生 Gas 代币和定制费用结构。





与已经使用 Zeeve 平台的 24,000 多个开发人员和 100 多家机构一起，Zeeve 正在通过这种集成和实施帮助，将其强大的企业级基础设施堆栈的优势扩展到每个希望将 Polygon Supernets 用于其 dApp 的人。





高级解决方案架构师/实施合作伙伴主管 Sunny Kaiwar 表示： “我们很高兴宣布与 Zeeve Inc. 合作，成为 Supernets 实施合作伙伴。 Zeeve 在企业级 AppChain 部署方面的强大能力以及对创新和卓越的奉献精神与我们 Polygon 的价值观产生了很好的共鸣。我们共同努力，提供可扩展、安全且高效的 Supernets AppChains 基础设施解决方案，同时努力增强为客户提供的服务。这种合作关系使我们能够提供各种服务，包括实施、部署和维护 Supernets AppChains，专注于满足客户的需求并促进负责任和可持续地采用 AppChains 技术。”





Zeeve 创始人兼首席执行官 Ravi Chamriaco 博士表示：“我们很高兴与 Polygon Labs 联手，成为 Supernets 合作伙伴生态系统中不可或缺的一部分。” “借助 Supernet，开发人员可以构建为其 dApp 定制的区块链，同时牢记其工作负载和所需服务。借助 Zeeve 的自动化无代码部署架构，您可以一键引导节点，您可以专注于上市和用户策略，而我们则管理底层基础设施。”





Zeeve 联合创始人兼首席技术官 Ghan Vashishtha 表示： “超级网为您提供许可区块链的灵活性以及公共区块链固有的安全性和去中心化性。与 Zeeve 合作使基于超网的网络的开发、部署和维护变得轻而易举。利用 Zeeve 上的 Poygon Supernets 功能，开发人员可以高效地构建跨不同领域的企业级 dApp，例如 DeFi、游戏、娱乐等。我们致力于优化开发人员工作流程，最终带来更广泛的卓越用户体验。”





如果要广泛采用 Web3，简化区块链开发，同时确保可扩展性和特定于应用程序的定制至关重要。 Zeeve 对于实施 Polygon Supernet 至关重要，这是朝着正确方向迈出的重要一步。 Zeeve 被定位为 Web3 生态系统的重要贡献者，因为其久经考验的基础设施堆栈、世界一流的区块链专业人员的员工以及跨 40 多个协议部署超过 4000 个节点的记录。