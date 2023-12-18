Veloce Media Group 与 Racino 合作，以真实股份开创虚拟赛车运动

英国伦敦，2023 年 12 月 18 日/Chainwire/——今天，Veloce Media Group 自豪地宣布与Racino建立合作伙伴关系，Racino 是一个创新的多人赛车管理和模拟平台，旨在重新定义虚拟赛车运动的格局。





通过将VEXT 代币纳入 Racino 的生态系统，玩家可以获得各种可收藏的汽车、制服和驾驶员化妆品。对所有权的高度重视为游戏的每个部分带来了新的兴奋感，创造了一个更加身临其境和活跃的游戏环境。





《拉西诺》将改变赛车运动管理游戏的未来，因为玩家不仅要扮演车队负责人的角色，还要拥有和开发自己的赛车，其中战略选择将极大地影响比赛结果、公众声誉和有形奖励。





与当今市场上的大多数赛车游戏不同，《拉西诺》通过反映现实生活的动态来提升自己，其中赛车运动管理的胜利和失败具有切实的财务影响力，将赛车的刺激与战略财务规划和基于技能的游戏融为一体。





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拉西诺的主要特点：

数字所有权：

玩家拥有汽车、制服和车手化妆品等数字收藏品的专有权。这些物品可以升值，根据市场需求或稀缺性提供令人兴奋的交易和销售机会。

真实赌注和奖励：

拉西诺利用现实世界中相同的令人兴奋的“风险与回报”机制，让玩家陶醉于他们在游戏中决策的实际结果。赢得比赛、管理奖励机制以获得更大收益、通过游戏磨练技能以及增加资产的稀有性不仅仅是为了好玩——它们是带来真正的、可衡量的奖励的战略举措，反映了竞技赛车的真实本质。

升级多人游戏：

Racino 为您的浏览器带来独特的多人游戏体验，连接全球各地的玩家，建立他们的赛车帝国，并针对朋友和敌人制定策略。确保您在竞争激烈的赛道中占据一席之地，并管理您的团队以获得赛车运动的荣耀——您在赛道上的技能将塑造您在激动人心的虚拟赛车世界中的遗产。





💻 高保真模拟：位于虚拟赛车现实主义的前沿，Racino 的尖端技术和复杂的人工智能算法创造了一种深度沉浸式的赛车体验。从赛道选择到赛车改装，每一个决定都会在您眼前以令人惊叹的 3D 和 2D 方式与动态天气和现实物理相互作用。





🥇 精通很重要：在拉西诺开辟自己的道路，每一个选择都决定成功。每辆车都具有同等的潜力，提供独特的配置，寻求探索和战略掌握。巧妙地管理您的预算、零件和调校，以充分发挥您汽车的潜力，因为获胜取决于巧妙的策略，而不是掷骰子。





🚨 VEXT 集成：Racino 与 Veloce Media Group 的 VEXT 代币集成，使玩家能够购买虚拟赛车资产，融合了固有价值和基于性能的价值。该系统不仅可以为您的设备带来赛道的刺激，还可以实现无缝交易和访问独家内容，将有形的奖励与赛车游戏的刺激结合起来。





Veloce Media Group 创始人 Rupert Svendsen-Cook 表示：





“对于许多赛车游戏来说，Veloce 一直都是一个非常有效的营销渠道，然而这一刻标志着我们在推广我们自己的游戏方面取得进展的篇章。 Racino 确实是 web3 中最具沉浸感和吸引力的赛车游戏，没有什么可以与之媲美！





Veloce 在我们的网络内拥有 3800 万赛车游戏迷，将 VEXT 集成到 Racino 中对于所有利益相关者（主要是我们的社区）来说是一个令人难以置信的引人注目的提议！凭借将真实赌注与沉浸式游戏玩法相结合的开创性方法，拉西诺为玩家提供了独特而激动人心的体验。 《拉西诺》将以其令人难以置信的真实模拟和战略挑战来吸引我们的玩家。如果说这是一个游戏规则的改变者，那就太轻描淡写了！”





此外，Racino 首席执行官 Lorenzo George 提到了他们与 Veloce Media Group 的合作关系





“对于吸引游戏和赛车运动中最热情的观众之一至关重要”。





Lorenzo 还讨论了将 VEXT 代币集成到 Racino 中，这通过为玩家提供多样化的参与和奖励机会来丰富游戏体验。





Racino 正准备于 2024 年第一季度推出，提供赛车运动和基于技能的游戏的令人兴奋的融合。在 Racino.io 上注册 Alpha 版，成为首批加入者之一。

欢迎用户进入虚拟赛车的未来，并通过关注 X 上的 @Racinogaming 和 @Vextoken 来获取最新信息。

关于 Veloce 媒体集团

Veloce 成立于 2018 年，是一家多元化的游戏和体育媒体集团，业务遍及英国一些最具创新性、快速增长和面向未来的行业。 Veloce 品牌总部位于伦敦，由业界领先的游戏和赛车平台 Veloce Esports 以及赢得比赛的车队 Veloce Racing 组成，该公司目前正在参加著名的 Extreme E 锦标赛。





作为全球最大的数字赛车媒体网络，Veloce 迄今为止已吸引了超过 3500 万订阅者和近 10 亿月浏览量，重点关注电子竞技、游戏、目的驱动的赛车运动和 Web3。 Veloce 与全球许多知名团队合作，运营多个游戏和电子竞技团队，包括 Mercedes AMG、Ferrari 和 Yas Heat。





成熟的合资子品牌，包括 Lando Norris 的游戏和生活方式品牌 Quadrant，构成了 Veloce 庞大的全球网络的另一个关键方面。了解更多信息：

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这个故事是由 Chainwire 在 HackerNoon 的商业博客计划下发布的。在此了解有关该计划的更多信息。



