R0AR推出BuyBack Vault:将1R0R带入R0AR链释放了新的激励措施

Sheridan,怀俄明,2025年9月16日/Chainwire/--R0AR生态系统展示了其最新的创新:R0AR BuyBack Vault,一个改变游戏的举措,旨在超载社区参与,奖励早期参与者,并加速R0AR链的增长。 什么是: BuyBack Vault为R0AR社区提供了前所未有的机会: 对于1R0R代币,至少在市场价值上提供1%的代币,根据条件,可能有更高的利率。 将资产转移到R0AR链的钱包可能成为有资格获得即将到来的空降,平台奖励和盖特福利。 未参与 1R0R 预售、执行 R0AR 协会 NFT 硬币、DeFi 计划或早期节点报价的参与者仍可在 R0AR 链达到其初始 10,000 用户里程碑之前作为早期采用者资格。 为什么重要 BuyBack Vault不仅仅是回购 - 它是一种意图的信号: 通过鼓励总价值锁定(TVL)和更广泛的参与,该倡议旨在加强R0AR链的结构和交易实力。 而不是在外部网络上进行代币重新购买,重点仍然是直接在R0AR基础设施内构建价值。 BuyBack Vault是几项未来的开发之一,未来的更新预计将引入新的代币燃烧机制和扩展的生态系统集成,旨在支持长期的功能和可见性。 对生态系统意味着什么 BuyBack Vault 直接推动了 R0AR 的增长引擎: 削弱了1R0R在开放市场上的供应。 TVL在R0AR链上生长 - 生态系统的关键指标之一。 推动知名度和社区狂欢,为指数增长奠定了舞台。 该倡议是未来五周发布的五项战略公告中的第一个,每项倡议旨在为社区能源、生态系统参与和链接采用提供燃气。 来自R0AR的一句话 "BuyBack Vault不仅仅是购买代币,它是关于奖励忠诚度,加强我们的基础,并向世界证明R0AR链是这里主导的。 关于R0AR R0AR是将DeFi、NFT和社区驱动的创新结合在一起的下一代区块链生态系统,由1R0R代币和Executive R0AR Society NFT收藏所支撑,R0AR正在构建基础设施、工具和奖励系统,以推动下一波分散采用。 更多信息可在 https://r0ar.io 找到 R0AR 链可以通过 https://r0arscan.io 探索 跨链功能可通过官方桥梁访问 https://r0arbridge.io 联系 联合创始人 达斯汀·赫德里克 联系我们@r0ar.io