OPCraft 是迄今为止最好的链上游戏实验

亲爱的无银行国家，

本周早些时候，我写了一篇关于NFT 游戏设计有多难的文章。

然而，并非每款游戏都应该经过完美打磨，甚至都不应遵循传统的游戏智慧。

这是因为有些游戏最适合作为绘制新可能性的实验。

OPCraft就是这样一个引人注目的非常规实验的 NFT 项目。

OPCraft 很有趣，因为它以我们以前从未见过的方式处于链上游戏引擎和第二层 (L2) 扩展解决方案的十字路口。

让我们在今天的帖子中探索这个创新项目的基础知识！

-全脂奶粉

📌 OPCraft 新手指南

🔴 OP Stack 背景

要了解 OPCraft，您首先必须掌握它的基础。

值得注意的是，该游戏基于OP Stack构建，这是 Optimism L2 的创建者于 2022 年 10 月首次推出的模块化“构建自己的区块链”系统。

正如团队在公告中所解释的那样

“ OP Stack 是为 Optimism 的下一代架构提供动力的代码。它是一系列模块，它们一起工作以形成连贯、可靠的区块链。这些组件中的每一个都实现了堆栈的特定层。”

Optimism 的开发人员在注意到他们的代码库被分叉用于各种独特的实验后开始正式化这个汇总系统，其中一个早期项目是 OPCraft，它定制了它的链以改进 Optimism 已经相当可观的交易吞吐量优势。

🧱OPCraft 101





OPCraft 由 Lattice 团队创建，是一款链上 3D 体素游戏。

体素是指用于在游戏中构建结构的虚拟块。

Onchain指的是该项目使用去中心化区块链——Optimism 的模块化 L2 技术——来托管 Lattice 的MUD 游戏引擎，而不是集中式服务器。

从某种意义上说，您可以认为 OPCraft非常在线，因为它的所有活动和项目最终都通过以太坊交易进行跟踪，正如构建者之前指出的那样：

“ OPCraft 是一个自治世界——一个完全链上的虚拟空间，世界的每一个方面——每条河流、草叶和山顶上的一片雪——都存在于链上，每一个动作都在链上。世界以以太坊交易的形式发生。 就像其他基于制作的体素世界一样，您可以探索程序生成的景观、矿石、放置材料和制作新物品。玩家可以单独或合作创建宏伟的建筑、竖立纪念碑并改造土地。 OPCraft 在操作链上运行，这意味着区块链主要用于在玩家修改世界时更新世界。就像普通的汇总一样，开发人员可以在这条链上部署智能合约，任何人都可以运行一个节点来访问它。 ”

🖇️为什么重要

制作像 OPCraft 这样的链上游戏最引人注目的两件事是它们开辟的极端可定制性和极端互操作性的可能性。

关于自定义，链上游戏引擎是模组社区的梦想——而模组作者的梦想可以通往玩家的天堂。由于如此开放和持久可用，这些类型的引擎允许任何人以他们想要的方式构建基础游戏。关于这一点，莱迪思曾表示：

“以令人难以置信的 4K 清晰度描绘 OPCraft 世界，由虚幻引擎 5 进行精美的光线追踪和渲染。或者描绘一个企业级项目管理 UI，用于在 OPCraft 中管理和自动化采矿操作。因为世界完全生活在链上，任何人都可以构建一个自定义客户端，无需特殊许可即可与之交互，只要输入和输出符合协议即可。就像可以通过许多不同门户访问的 DeFi 协议一样，OPCraft 没有规范的表示形式。我们迫不及待地希望有人构建一个客户端，用动漫角色替换所有角色，或者用漂亮的着色器完全重写。 ”

其次，由于像 OPCraft 这样的游戏中的一切都通过智能合约在链上进行跟踪，所有这些活动和数字事物都可以立即与其他智能合约互操作。这允许人们围绕游戏构建自己的链上扩展，使游戏构建成为一个以社区为中心且开放式的过程。这里的可能性是无穷无尽的。

“想象一下，一个智能合约会为你开采的每个钻石块支付 1 ETH，或者一个智能合约会以一定的价格将你的名字刻在世界的石碑上，”Lattice 说。

另一个例子，在不远的将来，你可以想象你选择的 web3 身份和声誉解决方案将你的链上游戏成就作为 NFT 徽章与你的其他个人 web3 荣誉一起显示，因为相关的智能合约可以直接相互连接。

🔍如何探索

如果您想了解一下 OPCraft，您目前可以前往opcraft.mud.dev 。

不过请注意，OPCraft 目前只是定制 Optimism 测试网上的概念验证。该实验运行了两周，这两周的时间在万圣节结束，即 2022 年 10 月 31 日 23:59 UTC。

⚠️ 注意：“世界和链条将及时冻结，使您创建的任何结构、艺术和纪念碑永生不朽。” ⚠️

也就是说，在撰写本文时，您还有几天时间在测试网关闭之前进行一些构建和探索，但请记住，任何最初的创作都将很快成为数字文物。

至于接下来会发生什么，Lattice 在这一点上没有说太多，尽管他们指出 OPCraft “就像当前的汇总一样......有一条通往自治和无需许可的可靠道路。”这表明 OPCraft 最终将发展到主网，因此实验似乎才刚刚开始。链上游戏复兴也可以吗？

只有时间会证明一切，但我喜欢机会。现在，如果您想了解更多并深入了解 OPCraft，请关注 Lattice 的工作（ Discord 、 Twitter ）或自己探索并构建 OPCraft 的代码库：

行动步骤

🧱 在测试网上探索 OPCraft

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首次发布于：https://metaversal.banklesshq.com/p/optimistic-on-opcraft