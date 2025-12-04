Midnight 在创纪录的发行事件后为 4.5B+ NIGHT 代币开启赎金

伦敦,2025年12月4日 - ,负责分配NIGHT的实体, “本土代币,今天在卡尔达诺推出NIGHT。 午夜 TGE 午夜网络 该发射将允许在冰山落地和矿索赔阶段索赔的超过45亿个NIGHT代币的赎回 - 达到区块链历史上最广泛和最广泛的发行阶段之一 - 赎回期将于12月10日开始。 \n \n “这是午夜路线图的一个关键步骤,”午夜基金会主席Fahmi Syed说,“社区现在将能够举办他们的夜晚,看到他们的解锁时间表,并准备有意义地参与一个网络,这将为整个行业带来必要的隐私基础设施。 “ ”Fahmi Syed说,该组织的主席 」 这是午夜路线图上的关键步骤 午夜基金会 社区现在将能够举办他们的夜晚,查看他们的解锁时间表,并准备有意义地参与一个为整个行业带来必要的隐私基础设施的网络。 Midnight是一个新的L1区块链,利用零知识证据和独特的代币模型,为用户提供更大的控制权,他们在链上共享的数据。 在Mainnet推出时,NIGHT还将开始生成DUST - 用于在网络上执行受保护的交易和智能合约操作的可再生资源,该行业首屈一指的模型旨在支持可预测的网络容量,同时允许增强隐私的交易,而不会损害审计能力。 冰川瀑布的救赎阶段将于下周三12月10日上午00:00 UTC开幕。 计划提前直播,允许参与者提前查看他们的NIGHT分配和融化时间表。 解救阶段的融化将遵循在网络的代币论文中概述的冰川滴融化时间表,分配将在360天内四次平等分配中解锁,每个分配的第一个融化日期在最初的90天窗口中随机分配,并每90天随后的融化。 救赎门户 这种惊人的方法旨在确保公平的传播,因为生态系统在计划中的阶段前进,从测试网到完全分散的主网。 \n \n “NIGHT的逐步融化是故意的,并与我们的逐步路线图一致,该路线图旨在为去中心化提供一个清晰、弹性和负责任的道路,确保生态系统以我们的合作伙伴和社区可以信任的方式成熟,”Syed继续说道。 “NIGHT的逐步融化是故意的,并与我们的逐步路线图一致,该路线图旨在为去中心化提供一个清晰、弹性和负责任的道路,确保生态系统以我们的合作伙伴和社区可以信任的方式成熟,”Syed继续说道。 一旦Midnight mainnet启动,NIGHT的总供应将反映在Midnight账本上,创建一个单一的多链资产,其流通供应存在于Midnight和Cardano。 主要交易所,托管商和钱包合作伙伴预计将在未来几天宣布对NIGHT的支持,随着网络接近主网,进一步扩大可用性和流动性。 关于午夜TGE Midnight TGE是代币生成实体,负责初始分配NIGHT给网络参与者,该实体成立以支持Midnight生态系统的启动和去中心化,该实体确保代币按照项目的代币和分配时间表分配。 有关更多信息,请参观: / https://midnight.gd 关于午夜基金会 Midnight 基金会是一家致力于推进 Midnight 网络的开发、采用和现实世界的影响的组织,这是与 Shielded Technologies 合作开发的增强隐私的区块链项目。专为隐私支持的智能合约而设计,Midnight 鼓励开发人员考虑通过选择性披露构建合规应用的力量。 有关更多信息,请参观: 主页 > 午夜 > 基金会