Mab.io vs.星期一,ClickUp和Asana:项目管理的不同方式

The Theme Park Problem 几乎任何开放 你可能会被原谅,如果你错误地注册了迪士尼乐园。有丰富多彩的仪表板,可自定义的插件,当你检查东西时欢快的动画。Asana甚至有独角兽在完成任务时飞过屏幕,这很有趣 - 直到你意识到截止日期顺利。 项目管理应用程序 现代的PM工具已经不再是关于管理项目,而是更多关于娱乐人们,而他们没有管理项目,它是游戏化满足官僚主义,一个没有人真正要求的混合物,但以某种方式我们都被困在了。 这是周一的状态,ClickUp和Asana. 他们是大,受欢迎,被广泛推销 - 他们都以相同的方式竞争:通过承诺 灵活性。 然后是Mab.io,它承诺一些非常不同的东西。 The Flexibility Pitch 大多数PM软件的销售场景是这样的:"我们为您提供无限的自由来设计完美的工作流程"。你可以创建自定义状态。你可以创建无限的角色。 谁不想定制一个工具来满足他们的确切需求?这就像被告知你可以建立自己的主题公园:你可以决定滑板山去哪里,骑行的高度有多高,棉花糖果是否包含在票价中。 当然,问题是,大多数人不太擅长建造主题公园,即使他们是,他们可能有更好的事情要做,而不是从头开始设计,然后继续他们的实际工作。 因此,最终发生的事情是,团队花了几天 - 有时几周 - 与配置混淆,他们讨论"在进展"是否应该在"做"之前出现,或者"审查"是否与"批准"不同。 工具成为项目。 Monday, ClickUp, and Asana in Brief 要明确的是,这些工具是有效的,数以百万计的人使用它们,但每个人都有自己的荒谬。 Monday.com: 快乐,有色的一种。想想幼儿园报纸板与企业定价. 这是有趣的,直到你意识到彩色编码的状态栏实际上没有推进工作。 如果你曾经想过,"如果我的PM工具也是我的文档工具,我的CRM,我的白板,我的Slack替代,我的日历,也许我的治疗师?" 阿萨纳:独角兽之一. 它有一个漂亮的界面,它是友好的,它是光滑的. 但最终你意识到,检查盒子和观看动画不是同一回合的航运功能。 常见的线条:灵活性 你可以将它们弯曲成任何你喜欢的形状,这意味着你经常将它们弯曲成节点。 The Paradox of Flexibility 灵活性在理论上听起来很好,在实践中,这意味着: 12个习惯状态,所有这些状态都意味着"我们还没有完成"。 三个所有者在同一个任务上,这转化为零实际所有者。 两小时的会议,讨论我们是否应该称之为"Backlog"或"Ideas"。 一个充满通知的Slack频道,没有人再读。 这就像去一家餐厅,厨师把原料送给你,说:"恭喜你,你可以设计自己的菜!"这感觉很强大,直到你意识到你没有来这里做饭。 这将我们带到Mab.io。 Enter Mab.io: The Opinionated Contrarian Mab.io采取相反的立场. 它不是一个空白的画布. 它不是一个主题公园. 它不是试图成为你的万物应用程序。 Mab.io 更像是一个严厉的经理,他看着你的眼睛,说:"你不像你认为的那样擅长设计工作流程。 四个固定的角色:主人、委托人、顾问、追随者,就是这样。 十个固定的状态,从规划到完成,之间有结构化的步骤。 一个任务,一个主人,没有多重分配的荒谬。 你不能改变这些东西,你不能争论它们,规则被锁住了。 起初,这听起来是限制性的,那是因为它是,但它也是解放性的,因为而不是花一个星期来构建你自己的虚假版本的过程,你只是......工作。 The Side-by-Side Comparison It helps to see the differences in black and white. 对比是明确的:其他人对一切都说"是",而Mab.io对大多数事情说"不"。 The Philosophy Behind It 这里有更深的分歧。 周一,ClickUp,Asana:这些工具假定团队是理性的演员.如果你给他们自由,他们将高效地组织自己。 Mab.io:Mab.io假设团队是人,他们拖延,他们争吵,他们忘记了事情,他们需要边界,而不是无限的自由。 这是一个 potluck 晚餐和一个设定菜单的餐厅之间的区别。一个 potluck 可以很有趣,但它通常以三个人带来芯片而没有人做主菜单结束。 Who They're Really For 星期一:对于喜欢仪表板、颜色和贴纸的团队来说,几乎与实际工作一样。 ClickUp:对于想要在一个应用程序内建立一个帝国的管理人员 - 并且不介意花周末定制它。 阿桑那:对于需要独角兽来鼓舞的人来说。 Mab.io:对于厌倦假装擅长过程设计的团队来说。 Digression: Complexity Is the Default 在金融领域,产品往往会因为变得太复杂而失败,他们添加了功能来满足每个人,很快就没有人会理解它们。 每一年,新的功能都被添加了,每一年,核心变得越来越难看到,每一年,登机需要更长时间。 项目管理软件 它就像ETF试图同时跟踪一切 - 技术上令人印象深刻,但实际上令人困惑. 在某个时候,你只是想要一个简单的索引基金。 Mab.io 是 PM 工具的索引基金。 Why Less Might Be the Future 讽刺的是,Mab.io给你的越少,它实际上会帮助你越多. 通过剥夺选项,它剥夺了争论。 這與大多數SaaS公司所做的相反,這是一堆功能,直到產品看起來像瑞士陸軍刀具。 你需要的是刀。 The Punchline 以下是真正的比较: 星期一,ClickUp,Asana - 瑞士陆军刀具. 灵活,丰富多彩,充满了功能,但往往不舒服。 Mab.io - 尖锐,单刀片. 也许玩得不那么有趣,但当你实际上需要切一些东西时,它会更有效。 PM工具的未来可能不属于建造最大的刀具工厂的团队,它可能属于只给你实际使用的刀具的团队。 如果这听起来太限制了,不要担心,ClickUp仍然允许您在仪表板内建立一个刀工厂。 这个故事是由Kashvi Pandey在HackerNoon的商业博客计划下发布的。