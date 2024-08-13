Kelp DAO 推出集成 L2 访问权限的“Gain Vault”计划

流动性再抵押平台Kelp DAO宣布推出“ Kelp Gain Vaults ”计划。该计划旨在通过单一、多元化的策略提供对多个第 2 层 (L2) 空投的简化访问，从而提高再抵押者和用户的盈利潜力。Kelp Gain Vaults 计划引入了一种管理加密资产和最大化回报的新方法。该计划的核心是利用智能合约来自动化各种机会中的资产部署。用户将资产存入保险库并获得合成代币作为回报，这代表了他们在池中资产中的份额。





海带增益库的主要特点包括：





• 简化参与多个 L2 空投机会

• 资产配置的自动化管理

• 与主网 DeFi 收益的整合

• 保险库管理员定期调整策略





Kelp Gain Vaults 计划的初始产品是 Airdrop Gain Vault。这个专门的保险库专注于简化跨各种 L2 协议的空投机会参与。用户可以存入 ETH 或 rsETH 等资产，然后将其桥接到合作伙伴 L2 以增强空投潜力。





空投收益库的好处：





• 只需一次存款即可获得多个 L2 空投

• 与主网 DeFi 收益集成，带来更多盈利机会

• 发行 agETH，一种可用于其他 DeFi 协议的合成代币

• 通过在 Pendle 等平台上部署，有可能提高收益





Kelp Gain Vaults 计划的启动涉及与多个重要合作伙伴的合作：





• 8 月：提供机构级智能合约基础设施

• Tulipa Capital：担任 Airdrop Gain Vault 的主要战略合作伙伴

• L2 和 DeFi 合作伙伴：包括 Linea、Karak、Scroll、Pendle、Across、LZ、Spectra、Lyra 和各种去中心化交易所 (DEX)





这些合作伙伴关系旨在确保 Kelp Gain Vaults 生态系统的稳健性和多样性，为用户提供 DeFi 领域中的各种机会。Kelp Gain Vaults 计划的推出代表着 DeFi 领域朝着自动化奖励管理和投资策略迈出了重要一步。通过简化对复杂策略的访问并利用 DeFi 的可组合性，该计划有可能实现以下目标：





• 提高更广泛用户群对高级 DeFi 策略的可访问性

• 优化跨多个协议和层的奖励潜力

• 鼓励 DeFi 领域自动化资产管理的进一步创新

最后的想法

Kelp DAO 的 Gain Vaults 计划（尤其是 Airdrop Gain Vault）的推出，标志着 DeFi 战略发展的重要进展。通过提供对各种 L2 空投的简化访问并与主网 DeFi 收益相结合，该计划旨在增强用户体验并最大化奖励潜力。随着 DeFi 格局的不断发展，此类创新可能在塑造去中心化金融和资产管理的未来方面发挥关键作用。







