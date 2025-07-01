IPinfo推出IPinfo PLUS:高分辨率IP隐私数据为更大的确定性

Seattle, WA, 26th June互联网数据公司IPinfo今天宣布推出IPINFO 更多,一个提供高分辨率IP智能的新产品,旨在支持先进的风险建模,威胁检测和合规努力。

IPinfo Plus 专为那些需要超出布尔旗帜和基本位置数据的组织设计,提供跨地理位置、隐私检测、网络基础设施、移动运营商数据和 ASN 数据的细微背景。

“通过IPinfo Plus,我们为安全和合规团队提供了他们需要以确定性行动的精度,”IPinfo首席执行官Ben Dowling说,“我们的目标是通过提供详细的、经过验证的数据来消除IP情报的猜测。





凭借 32 个丰富的 IP 属性,IPinfo Plus 将原始 IP 转换为清晰的信号,以便欺诈、安全和合规团队无需猜测:

位置准确性:了解准确的地理准确性,在坐标周围的公里的准确度半径,帮助您确定位置数据是否符合您对基于地理规则和合规性的要求。

隐私清晰度:确定准确的匿名层和提供商(VPN,代理,Tor,传递)而不是模糊的旗帜,允许定制控制。

运营商详细信息: 表面运营商名称和 MCC/MNC 代码,以便您可以构建运营商特定的规则,检测 SIM 交换风险,或仅在支持的网络中提供直接账单支付。

网络变更检测: 查看地理位置和 ASN 数据的最新更改时间标签,以帮助识别最近重新分配的 IP 范围和基础设施转移:对于检测新分配的 IP 潜在欺诈或安全风险至关重要。

基础设施识别:获取分类网络类型的托管、 anycast 和卫星指标,而主机名分辨率为更深入的基础设施配置和验证提供了反向 DNS。





IPinfo Plus Use Cases Include:

VPN 和代理服务识别:识别特定匿名化服务和提供商,以建立有针对性的安全策略和访问控制

IP 重新分配检测:监控地理和 ASN 更改时间标签,标志最近重新分配的 IP 范围,可能导致更高的欺诈风险

移动运营商欺诈预防:使用MCC/MNC代码和运营商名称实施运营商特定的规则,以检测SIM交换攻击或在经过验证的网络上启用直接计费

基于位置的合规性:使用精度半径来确定地理位置精度是否符合内容许可、税收计算或数据居住的监管要求





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IPinfo Plus 可从每月 62 美元(年承诺)开始,用于 150,000 个 API 请求,灵活的定价级别可达每月或年度计划的 1 万个请求。雪花市场,或谷歌云市场(我們和欧盟)。

开发人员可以今天注册以开始使用 API。主页 / 多 / 多满文档可在几分钟内开始使用。





IPinfo 是互联网数据公司,提供全球最准确的 IP 数据,为每个 IP 地址提供高度背景化的元数据,从地理位置和移动运营商到隐私检测和代理商。IPinfo 受到超过 500,000 名用户的信任,从开发人员到财富 500 家公司,他们使用 IP 数据来做出更明智的决策,减轻安全风险,确保监管遵守,并推动更好的客户体验。IPinfo 的强大和安全的 API 每天处理超过 10 亿次请求,数据也可通过直接下载和领先的云平台获得,所有这些都由一支致力于精准的数据专家团队支持。网址:Io.





联系人:梅根·普里查德

电话号码: 1 (800) 731-7893





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