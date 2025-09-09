, Dogecoin基金会的官方公司部门,今天宣布与 ,将Robinhood的金融服务平台Bitstamp(NASDAQ:HOOD)命名为最近与CleanCore Solutions, Inc.(NYSE美国:ZONE)成立的官方Dogecoin财政部的交易场所。 Miami, United States, September 9th, 2025/Chainwire/-- 狗的房子 美国Bitstamp Inc 狗的房子 美国Bitstamp Inc 官方Dogecoin财政部(Dogecoin Official Treasury),旨在为Dogecoin的生态系统财政部提供长期稳定性和透明度,现在将由Robinhood的可信平台在Bitstamp上安全地保管,该合作伙伴关系强调了两家公司致力于为Dogecoin构建一个更加结构化的,以实用性为导向的未来,并代表了DOGE持有者的未来盈利机会的根本步骤。 \n \n “我们很高兴 House of Doge 和 CleanCore 选择了 Robinhood 的 Bitstamp 作为其交易和托管的家,”Robinhood 加密机构副总裁 Nicola White 说,“拥有加密领域最强的监管记录之一,我们很自豪能够提供一个安全可靠的平台,以帮助 Dogecoin 生态系统发展。 “我们很高兴 House of Doge 和 CleanCore 选择了 Robinhood 的 Bitstamp 作为其交易和托管的家,”Robinhood 加密机构副总裁 Nicola White 说,“拥有加密领域最强的监管记录之一,我们很自豪能够提供一个安全可靠的平台,以帮助 Dogecoin 生态系统发展。 通过这一伙伴关系,Doge House打算与全球Dogecoin社区建立更强大的金融联系 - 包括活跃的交易者,长期持有者和开采者谁正在推动网络。 \n \n “Bitstamp by Robinhood长期以来一直是Dogecoin投资者最值得信赖的零售平台之一,”Doge House首席执行官Marco Margiotta说。 “Bitstamp by Robinhood长期以来一直是Dogecoin投资者最值得信赖的零售平台之一,”Doge House首席执行官Marco Margiotta说。 \n \n 通过Robinhood的Bitstamp,我们不仅保护资产,我们为Dogecoin的金融生态系统奠定了基础,持有人很快就能参与更广泛的经济实用应用。 通过Robinhood的Bitstamp,我们不仅保护资产,我们为Dogecoin的金融生态系统奠定了基础,持有人很快就能参与更广泛的经济实用应用。 该合作伙伴关系是继 House of Doge 的一系列新发展之后,包括许可协议、产品合作伙伴关系和即将到来的整合,将 Dogecoin 实用性引入消费者和企业市场。 About House of Doge 」 **是Dogecoin基金会的官方公司,致力于推动Dogecoin(DOGE)作为一个广泛接受和分散的全球货币。通过投资将Dogecoin带入日常商业所需的基础设施,Doge House正在建立安全,可扩展和高效的系统,用于现实世界的使用。 狗的房子 狗的房子 关于Bitstamp的Robinhood 」 **是世界上最长期存在的加密货币交易所之一,自2011年以来提供了安全和开放的加密市场准入,它以其安全、透明和监管为首的方法而闻名。Bitstamp USA Inc.拥有纽约的BitLicense,路易斯安那的虚拟货币许可证,以及其他41个州的货币传输许可证;Bitstamp Asia Pte. Ltd在新加坡拥有主要支付机构许可证,而Bitstamp Europe S.A.是欧盟通过卢森堡的MiCA框架下注册的第一个实体,并在那里拥有支付机构许可证。 Bitstamp 由 Robinhood 发布 Bitstamp 由 Robinhood 发布 联系 通信总监 安吉拉·戈尔曼 狗的房子 安德烈 家 家 家 家 \n \n 这个故事是由Chainwire在HackerNoon的商业博客计划下发表的一份新闻稿,在做出任何财务决定之前进行自己的研究。 这个故事是由Chainwire在HackerNoon的商业博客计划下发表的一份新闻稿,在做出任何财务决定之前进行自己的研究。 方案 方案