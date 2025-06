GISEC全球2025:迪拜联合网络防御领导人反对人工智能网络犯罪

从5月6日至8日,超过25000名网络安全专家将聚集在中东和非洲最大的网络安全活动中,以保护该地区的数字未来免受深度欺诈和关键基础设施漏洞的影响。

随着人工智能驱动的网络犯罪和勒索软件攻击在全球范围内不断增加,GISEC Global 2025将于5月6日至8日返回迪拜,汇集世界领先的领导者,创新者和远见者,以确保我们的数字未来。

GISEC Global将迪拜世界贸易中心转化为网络安全的中心,汇集了超过450个CISOs、来自160个国家的25000名专业人士和超过750个品牌,从AWS、Huawei和微软等科技巨头到创新初创公司,以“确保人工智能驱动的未来”为主题的MEA最关键的网络活动。

第14届版汇集了来自该行业的一些领先参与者的关键重点领域,包括华为,AWS,微软,谷歌云安全,CISCO,德勤,卡巴斯基,Check Point,Cloudflare和Honeywell,以及先驱网络安全公司如Spire Solutions,CPX,CyberKnight,LinkShadow,OPSWAT,Qualys,CrowdStrike,StrikeReady和Dream Group。

这场为期三天的活动将加强阿联酋在AI创新和负责任的人工智能部署领域的世界领先地位,将全球专业知识与区域优先事项相结合,并强调公私合作、创新和人才发展。

这些优先事项处于关键时刻。 The World Economic Forum’s Global Security Outlook 2025 report, 在GISEC全球2025之前发布的报告显示:

66% of organisations view AI as a game-changer in cybersecurity.

Nearly half (47%) warn that generative AI is simultaneously arming hackers with scalable new attack vectors