GISEC全球2025:迪拜联合网络防御领导人反对人工智能网络犯罪

从5月6日至8日,超过25000名网络安全专家将聚集在中东和非洲最大的网络安全活动中,以保护该地区的数字未来免受深度欺诈和关键基础设施漏洞的影响。





随着人工智能驱动的网络犯罪和勒索软件攻击在全球范围内不断增加,GISEC Global 2025将于5月6日至8日返回迪拜,汇集世界领先的领导者,创新者和远见者,以确保我们的数字未来。





GISEC Global将迪拜世界贸易中心转化为网络安全的中心,汇集了超过450个CISOs、来自160个国家的25000名专业人士和超过750个品牌,从AWS、Huawei和微软等科技巨头到创新初创公司,以“确保人工智能驱动的未来”为主题的MEA最关键的网络活动。









第14届版汇集了来自该行业的一些领先参与者的关键重点领域,包括华为,AWS,微软,谷歌云安全,CISCO,德勤,卡巴斯基,Check Point,Cloudflare和Honeywell,以及先驱网络安全公司如Spire Solutions,CPX,CyberKnight,LinkShadow,OPSWAT,Qualys,CrowdStrike,StrikeReady和Dream Group。

这场为期三天的活动将加强阿联酋在AI创新和负责任的人工智能部署领域的世界领先地位,将全球专业知识与区域优先事项相结合,并强调公私合作、创新和人才发展。

这些优先事项处于关键时刻。 The World Economic Forum’s Global Security Outlook 2025 report, 在GISEC全球2025之前发布的报告显示:





66% of organisations view AI as a game-changer in cybersecurity.

Nearly half (47%) warn that generative AI is simultaneously arming hackers with scalable new attack vectors

However, only 14% of organisations feel confidently equipped to respond



这些关键见解凸显了全球网络安全市场的变化速度 - 一个不断增长的经济部门,预计到2028年将达到2985亿美元。 Markets and Markets – 从2023年的190亿美元大幅攀升。





在任何地方,这种紧迫性都比中东更为明显,其中45%的组织将网络风险减轻视为其首要运营优先事项( PWC的2024全球数字信任洞察调查 随着该地区的数字化转型加速,GISEC全球2025进入了一个关键时刻,以塑造其安全的未来。





The 2025 edition introduces groundbreaking new features:





下一代网络战士比赛:学生黑客赛将课堂转化为网络防御实验室,年轻人才在网络安全、威胁分析和事件响应方面应对现实世界的场景。





关键基础设施计划:推出OT安全会议轨道旨在解决IT和运营技术日益融合的问题,提供可操作的策略,以保护关键系统免受新出现的漏洞。





非洲网络韧性倡议:随着非洲数字经济的扩张,GISEC与国际安全组织和国家当局发起专门的圆桌会议,以构建整个大陆的防御。





GISEC AI:探索多形恶意软件,敌对性AI和深度骗局.今年网络安全领域最大的AI展览会将包含包括多形恶意软件, adverbial AI,深度骗局和Gen AI技术在内的紧迫主题。





启动GISEC North Star:Cyber71将与GISEC GLOBAL合作,在该地区最大的创新网络安全初创公司平台上推出一系列高影响力举措,为网络安全初创公司提供一个充满活力的空间,以建立网络,吸引投资和扩展业务。





迪拜网络挑战:在GISEC Global上亮相,由DESC组织的独家“捕捉旗帜”比赛将为迪拜政府实体举办,因为团队将在两天内面对面,专注于网络安全,逆向工程和数字法医学等不同趋势。





迪拜主办的GISEC Global 2025巩固了阿联酋作为世界网络安全领导者的地位,最近在全球网络安全指数2024中排名第一。









阿联酋网络安全理事会主席Mohammed Al-Kuwaiti博士说:“随着网络威胁日益普及和复杂化,GISEC Global正处于关键时刻,阿联酋网络安全理事会主席Mohammed Al-Kuwaiti博士说:“在这个“社区年”中,我们与GISEC的合作强调了阿联酋致力于将全球利益相关者团结起来应对紧迫的网络安全挑战,从保护数据隐私和保护关键网络到通过人工智能驱动的解决方案对抗先进威胁。





迪拜电子安全中心(DESC)总干事Yusuf Al Shaibani表示:“迪拜的快速数字化转型正在重新定义我们生活、工作和连接的方式,使网络安全比以往任何时候都更加关键。GISEC Global 2025是全球专家聚集的关键集会,以应对新兴威胁并开创下一代网络韧性。





迪拜世界贸易中心首席执行官Trixie LohMirmand表示:“每年,网络安全行业都在与GISEC Global一起应对新的威胁和机遇,以推动全球生态系统的有影响力的讨论和行动。





华为全球网络安全和隐私保护总监兼GISEC全球首席战略合作伙伴Sean Yang表示:“我们很高兴能够通过成为其2025年首席战略合作伙伴来延长与GISEC Global的长期合作关系,华为致力于与政府、行业组织、标准化机构和企业利益相关者共同确保我们的数字未来,通过这些合作伙伴关系,我们致力于成为数字和智能世界的可靠合作伙伴,并为客户提供有竞争力的安全产品解决方案。





GISEC Global 2025由阿联酋网络安全理事会主办,并由迪拜电子安全中心(DESC),阿联酋内政部和迪拜警方支持。





有关GISEC全球2025的更多信息,请访问 主页 www.gisec.ae .





About GISEC Global

GISEC Global,中东和非洲最大的和最具影响力的网络安全活动,将于2025年5月6日至8日在迪拜世界贸易中心举办第14届活动,以“确保人工智能驱动的未来”为主题。





About Dubai World Trade Centre

凭借使迪拜成为所有主要展览、会议和活动的世界领先目的地的愿景,DWTC已从快速增长的MICE行业的区域先驱发展成为一个多维商业催化剂,重点是场地、活动和房地产管理。





报刊登记: https://event.gisec.ae/2025-media-registration





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这个故事是由Zex PR Wire在HackerNoon的商业博客计划下发布的。

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