DappRadar 上市后，PlayBlock 区块链交易量和营业额飙升至全球第八

以色列拉马特甘，2024 年 11 月 20 日/Chainwire/--Playnance 自豪地宣布其开创性的区块链正式上市， 播放块 ， 在 DappRadar ，领先的去中心化应用程序 (dApps) 跟踪平台。推出仅几周后，PlayBlock 就取得了非凡的里程碑，在全球排名第 8 位。 每日交易 和每日营业额，巩固了其作为世界上最具活力的区块链之一的地位。

从 Polygon 强者到全球竞争者

PlayBlock 的成功反映了其从在 Polygon 区块链上运营的无缝过渡——它为该区块链做出了非凡的贡献 Polygon 每日交易量的 15% —将自己打造为一个独立的第 3 层区块链。现在， 播放块 正在推动前所未有的增长：

顶级表现：上市于 DappRadar ，PlayBlock 被公认为全球领导者，其活跃度和交易量都超越了数百个成熟的区块链。

，PlayBlock 被公认为全球领导者，其活跃度和交易量都超越了数百个成熟的区块链。 赋能创新：PlayBlock 生态系统的最前沿是其旗舰 dApp， UpVsDown.com ，一个彻底改变 Web3 领域用户参与度的尖端预测市场平台。

“PlayBlock 和 UpVsDown.com 的成功证明了以用户为中心的创新的力量，” 普莱南斯 。“成为全球第八大区块链仅仅是一个开始，我们将继续重新定义人们在 Web3 中交易、预测和互动的方式。”

UpVsDown.com 是 Playnance 的顶级预测市场平台，允许用户对各种资产（包括加密货币、商品和外汇）进行实时预测。这款引人入胜且以技能为导向的 dApp 是 PlayBlock 的 升起，献上：

零天然气交易：免费交易让每个人都能参与预测市场。

即时奖励：智能合约确保直接向用户钱包无缝支付。

全球可访问性：通过简单、直观的界面， UpVsDown.com 吸引了全球玩家，连接了 Web2 和 Web3 受众。

PlayBlock：塑造区块链的未来

播放块 专为满足 Web3 社区不断变化的需求而构建，其特点包括：

免 Gas 交易：消除游戏玩家、交易者和开发者的进入壁垒。

高速可扩展性：PlayBlock 支持每秒 40,000 笔交易，可为大规模实时应用程序提供支持。

- 无缝集成：EVM 兼容性确保开发人员可以轻松地将其 dApp 转换到 PlayBlock，从而增强其不断发展的生态系统。

下一步是什么 普莱南斯 ？

PlayBlock 的 DappRadar 上市标志着生态系统进入透明和增长的新时代。 UpVsDown.com Playnance 引领潮流，旨在通过创新的合作伙伴关系、尖端的 dApp 以及连接 Web2 和 Web3 的用户中心方法来扩大其影响力。

关于Playnance

阿联酋 Playnance 总部位于以色列拉马特甘，在迪拜设有办事处，是一个全面的 Web3 生态系统，旨在为用户提供用于交易、游戏和去中心化金融的区块链解决方案。Playnance 以其第 3 层区块链 PlayBlock 为后盾，以其领先的 dApp UpVsDown.com 为依托，正在推动 Web3 技术在全球范围内的大规模采用。

有关 PlayBlock 和 Playnance 生态系统的更多信息，用户可以访问 playnance 的官方 网站 ， 探索 UpVsDown.com 并跟踪 playnance 的进度 DappRadar 。

接触

首席执行官

皮尼彼得

普莱南斯

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