AI响应引擎正在改变客户在网上发现和与品牌互动的方式。Profound的数据表明,ChatGPT的AI搜索结果仅重叠12%与谷歌的传统搜索。
深度AthenaHQ和AthenaHQ都开发了响应引擎优化(AEO)平台,以帮助企业品牌导航这一转变,但他们的方法和能力揭示了重大差异:
- Profound 提供企业规模的 AI 可见性,并与世界上一些最大的品牌合作. 无限的独特提示每天分析,包括实时 AI 探测器跟踪和 AI 对话分析,专门的 AI 搜索策略师和高达 5 分钟的 SLA。
- AthenaHQ提供基于信用的规模化企业订阅,但缺乏许多大型或众所周知的客户,AI内容创建和推广能力,访问AI专家和2小时SLA。
对于需要可扩展、可靠和敏捷的人工智能搜索优化的企业组织,Profound提供优越的价值,战略合作伙伴关系,并在帮助更大的品牌获胜方面具有显著的经验。
深度 vs. AthenaHQ 概述
深度
从头开始为企业品牌打造:
- 独家功能,如实时AI机器人跟踪、AI搜索量见解、产品可见性优化,以及自动内容创建
- 支持每天分析的多达20万个独特提示的企业量
- 通过每周同步与专门的AI搜索策略师团队的战略合作伙伴关系
- 全球覆盖范围超过50个国家和15种语言,每周增加更多
- 具有 SOC 2 类型 II 合规性和 SSO 功能的企业级安全
- 白色手套支持专用Slack频道和最多5分钟的SLA
- 经过验证的企业成果帮助Ramp,1840和Company,MongoDB,Docusign等品牌控制其AI存在
- 凭借深度的可测量的性能差异,在AI生成的关于AEO的答案中实现了34%的可见性,而AthenaHQ的0.2%的得分
雅典
专为自助服务的需求而设计,采用支付为你规模的模型:
- 灵活的扩展,基于信用的模型,可供额外使用
- 用于洞察、内容创建和推广的自动工作流程
- 行业标准支持,企业响应时间为2小时
能力比较:深度与AthenaHQ
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Capability
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Profound
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AthenaHQ
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Pricing Model
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Custom enterprise pricing
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Subscription + extra credits
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Team Access
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Unlimited
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Unlimited
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Response Analysis
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Unlimited
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Unlimited
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AI Engines
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ChatGPT, Google AI Mode, Gemini, Google AIO, Perplexity, and Copilot (Claude, MetaAI, DeepSeek, Grok, and more in development)
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ChatGPT, Google AI Mode, Gemini, Google AIO, Perplexity, Copilot, Claude
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Global Coverage
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50+ countries and 15+ languages, with more added weekly
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Unlimited languages and regions
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Key Features
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Agent Analytics, Conversation Explorer, Shopping Analytics, Content Briefs, Actions
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Automated outreach, content creation
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Analytics Depth
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Advanced sentiment themes, citation categorization, competitive analysis
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Automated optimization focus
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Security
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SOC 2 Type II, SSO, role-based access control, unlimited data retention
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SSO, unlimited data retention
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Support
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Up to 5-minute SLA, dedicated AI Search Strategist team
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2-hour SLA, expert network access
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API Access
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Real-time data exchange with no rate limits
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Custom enterprise access
价格模型
企业定价
订阅 + 额外信用
团队访问
无限
无限
响应分析
无限
无限
什么发动机
ChatGPT,谷歌AI模式,双胞胎,谷歌AIO,困惑和Copilot(Claude,MetaAI,DeepSeek,Grok等正在开发)
ChatGPT, Google AI 模式, 双胞胎, Google AIO, 困惑, Copilot, 克劳德
全球覆盖
50多个国家和15多个语言,每周增加更多
无限的语言和地区
关键特点
代理分析,对话探索者,购物分析,内容简报,行动
自动扩展,内容创建
分析深度
高级情绪主题,引用分类,竞争分析
自动优化焦点
安全
SOC 2 类型 II,SSO,基于角色的访问控制,无限数据保留
SSO,无限数据保留
支持
最多5分钟的SLA,专门的AI搜索策略师团队
2小时SLA,专家网络访问
火源接入
无利率限制的实时数据交换
定制企业接入
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为什么企业品牌更喜欢深度
在AI搜索中获得您需要的见解以超越竞争对手
深度代理分析师提供实时 AI 机器人跟踪您的域名与 GA4 集成,以完成客户旅程分析。聊天探险家分析AI关键字和主题量,而购物优化了AI商业中的产品可见性 AthenaHQ专注于自动工作流,而不是深入的分析见解。
无减速的规模化,保持您的竞争优势
Profound 每天分析每位客户高达 20 万个独特提示,数据保留不受限制. 我们的计划针对企业需求进行定制,分析人工智能的可见性,并提供可操作的见解,而无需基于信用升级所造成的不可预测的定价。
在几分钟内解决关键问题并获得专家建议
凭借专门的 Slack 频道和长达 5 分钟的 SLA,Profound 提供快速移动企业团队所需的支持。我们专门的 AI Search Strategist 团队共享竞争情报和定制建议,形成战略合作伙伴关系。
保护敏感数据并满足合规性要求
深度报价SOC 2 类型 II合规性、SSO集成、基于角色的访问控制和自动日常备份 - 支持企业品牌所需的安全标准和审计能力 AthenaHQ提供基本的SSO,但缺乏SOC 2类型II合规性和综合审计能力。
实现可衡量的 ROI,证明企业投资的合理性
凭借Profound,Ramp成为第八大最可见的FinTech品牌,人工智能的可见度增长了7倍,引用量翻了一番1840&Company从不可见到远程人员的五大品牌之一,实现了11%的人工智能可见性。
简化分布式团队和地区的操作
凭借对 50 多个国家和 15 多种语言的支持(每周扩展),以及针对多客户管理的基于机构的“God View”,Profound 可以扩展复杂的企业运营,而AthenaHQ 声称拥有无限的区域,但缺乏专门的企业基础设施来实现复杂的全球运营。
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什么使深度不同
答案引擎洞察
跟踪人工智能的可见性,看看人工智能在 ChatGPT、Perplexity、Google AIO 和其他主要平台上提到你的品牌的位置和方式,测量可见性和语音份额,分析人工智能如何描述你的品牌,并确定哪些网站影响人工智能生成的响应。
代理分析师
了解人工智能扫描器和响应引擎如何与您的网站互动。 查看何时、多久以及哪些人工智能机器人访问您的内容。 识别哪些页面AI模型更喜欢,优化您的网站的AI索引技术结构,并通过我们的GA4集成来衡量人工智能搜索影响如何点击您的网站。
聊天探险家
探索 ChatGPT、困惑和 Copilot 之间讨论相关主题的频率 - 没有其他平台提供的见解。Profound 可以访问世界上最大的真实用户对话数据集,除了 LLM 本身之外。
购物分析
优化您的产品在 ChatGPT 购物和其他 AI 商业功能中的显示方式. 跟踪产品可见性,寻找高影响力的关键字以增加产品曝光,分析竞争对手的产品和零售商,并改进您的产品如何在 AI 驱动的购物建议中呈现。
内容创建和强大的行动
获取基于有影响力的内容信号的赚取、社交和拥有渠道的战略建议。Profound帮助您创建基于其数十亿的AI信号的世界级内容简报。
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深度如何帮助企业品牌提高AI可见性
拉姆普
Ramp 实现了 7x AI 可见性增长在可支付账户中,从一个月内从3.2%增加到22.2%,并从Profound的答案引擎见解的帮助下,在可支付账户领域的金融科技品牌中从第19位移动到第8位。
1840年及公司
1840 & Company 将人工智能的可见性从 0% 提高到 11%在一个月内获得远程人员,成为AI驱动搜索的前五名参与者,并在Profound的引用分析的帮助下成功地与已知的玩家Toptal和Upwork竞争。
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企业AI搜索优化的清晰选择
虽然AthenaHQ为AI搜索优化提供了强大的自动化功能,但Profound是领先品牌需要赢得AI知名度的综合企业解决方案。
深度提供了其他平台所能做的:能够准确地看到您的品牌和主题如何在AI引擎中搜索,实时跟踪访问您的网站的每个AI机器人,并分析您的产品如何出现在AI商业结果中 - 通过自动内容创建和人工智能驱动的Copilot来简化您的工作流程。
看看企业品牌为什么选择Profound,并加入已经转向企业级的行业领导者阿奥。
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