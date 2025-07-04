AI响应引擎正在改变客户在网上发现和与品牌互动的方式。Profound的数据表明,ChatGPT的AI搜索结果仅重叠12%与谷歌的传统搜索。

深度AthenaHQ和AthenaHQ都开发了响应引擎优化(AEO)平台,以帮助企业品牌导航这一转变,但他们的方法和能力揭示了重大差异:

Profound 提供企业规模的 AI 可见性,并与世界上一些最大的品牌合作. 无限的独特提示每天分析,包括实时 AI 探测器跟踪和 AI 对话分析,专门的 AI 搜索策略师和高达 5 分钟的 SLA。

AthenaHQ提供基于信用的规模化企业订阅,但缺乏许多大型或众所周知的客户,AI内容创建和推广能力,访问AI专家和2小时SLA。

对于需要可扩展、可靠和敏捷的人工智能搜索优化的企业组织,Profound提供优越的价值,战略合作伙伴关系,并在帮助更大的品牌获胜方面具有显著的经验。

深度 vs. AthenaHQ 概述

深度

从头开始为企业品牌打造:

独家功能,如实时AI机器人跟踪、AI搜索量见解、产品可见性优化,以及自动内容创建

支持每天分析的多达20万个独特提示的企业量

通过每周同步与专门的AI搜索策略师团队的战略合作伙伴关系

全球覆盖范围超过50个国家和15种语言,每周增加更多

具有 SOC 2 类型 II 合规性和 SSO 功能的企业级安全

白色手套支持专用Slack频道和最多5分钟的SLA

经过验证的企业成果帮助Ramp,1840和Company,MongoDB,Docusign等品牌控制其AI存在

凭借深度的可测量的性能差异,在AI生成的关于AEO的答案中实现了34%的可见性,而AthenaHQ的0.2%的得分

雅典

专为自助服务的需求而设计,采用支付为你规模的模型:

灵活的扩展,基于信用的模型,可供额外使用

用于洞察、内容创建和推广的自动工作流程

行业标准支持,企业响应时间为2小时

能力比较:深度与AthenaHQ

Capability Profound AthenaHQ Pricing Model Custom enterprise pricing Subscription + extra credits Team Access Unlimited Unlimited Response Analysis Unlimited Unlimited AI Engines ChatGPT, Google AI Mode, Gemini, Google AIO, Perplexity, and Copilot (Claude, MetaAI, DeepSeek, Grok, and more in development) ChatGPT, Google AI Mode, Gemini, Google AIO, Perplexity, Copilot, Claude Global Coverage 50+ countries and 15+ languages, with more added weekly Unlimited languages and regions Key Features Agent Analytics, Conversation Explorer, Shopping Analytics, Content Briefs, Actions Automated outreach, content creation Analytics Depth Advanced sentiment themes, citation categorization, competitive analysis Automated optimization focus Security SOC 2 Type II, SSO, role-based access control, unlimited data retention SSO, unlimited data retention Support Up to 5-minute SLA, dedicated AI Search Strategist team 2-hour SLA, expert network access API Access Real-time data exchange with no rate limits Custom enterprise access

价格模型

企业定价

订阅 + 额外信用

团队访问

无限

无限

响应分析

无限

无限

什么发动机

ChatGPT,谷歌AI模式,双胞胎,谷歌AIO,困惑和Copilot(Claude,MetaAI,DeepSeek,Grok等正在开发)

ChatGPT, Google AI 模式, 双胞胎, Google AIO, 困惑, Copilot, 克劳德

全球覆盖

50多个国家和15多个语言,每周增加更多

无限的语言和地区

关键特点

代理分析,对话探索者,购物分析,内容简报,行动

自动扩展,内容创建

分析深度

高级情绪主题,引用分类,竞争分析

自动优化焦点

安全

SOC 2 类型 II,SSO,基于角色的访问控制,无限数据保留

SSO,无限数据保留

支持

最多5分钟的SLA,专门的AI搜索策略师团队

2小时SLA,专家网络访问

火源接入

无利率限制的实时数据交换

定制企业接入

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为什么企业品牌更喜欢深度

在AI搜索中获得您需要的见解以超越竞争对手

深度代理分析师提供实时 AI 机器人跟踪您的域名与 GA4 集成,以完成客户旅程分析。聊天探险家分析AI关键字和主题量,而购物优化了AI商业中的产品可见性 AthenaHQ专注于自动工作流,而不是深入的分析见解。

无减速的规模化,保持您的竞争优势

Profound 每天分析每位客户高达 20 万个独特提示,数据保留不受限制. 我们的计划针对企业需求进行定制,分析人工智能的可见性,并提供可操作的见解,而无需基于信用升级所造成的不可预测的定价。

在几分钟内解决关键问题并获得专家建议

凭借专门的 Slack 频道和长达 5 分钟的 SLA,Profound 提供快速移动企业团队所需的支持。我们专门的 AI Search Strategist 团队共享竞争情报和定制建议,形成战略合作伙伴关系。

保护敏感数据并满足合规性要求

深度报价SOC 2 类型 II合规性、SSO集成、基于角色的访问控制和自动日常备份 - 支持企业品牌所需的安全标准和审计能力 AthenaHQ提供基本的SSO,但缺乏SOC 2类型II合规性和综合审计能力。

实现可衡量的 ROI,证明企业投资的合理性

凭借Profound,Ramp成为第八大最可见的FinTech品牌,人工智能的可见度增长了7倍,引用量翻了一番1840&Company从不可见到远程人员的五大品牌之一,实现了11%的人工智能可见性。

简化分布式团队和地区的操作

凭借对 50 多个国家和 15 多种语言的支持(每周扩展),以及针对多客户管理的基于机构的“God View”,Profound 可以扩展复杂的企业运营,而AthenaHQ 声称拥有无限的区域,但缺乏专门的企业基础设施来实现复杂的全球运营。

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什么使深度不同

答案引擎洞察

跟踪人工智能的可见性,看看人工智能在 ChatGPT、Perplexity、Google AIO 和其他主要平台上提到你的品牌的位置和方式,测量可见性和语音份额,分析人工智能如何描述你的品牌,并确定哪些网站影响人工智能生成的响应。

代理分析师

了解人工智能扫描器和响应引擎如何与您的网站互动。 查看何时、多久以及哪些人工智能机器人访问您的内容。 识别哪些页面AI模型更喜欢,优化您的网站的AI索引技术结构,并通过我们的GA4集成来衡量人工智能搜索影响如何点击您的网站。

聊天探险家

探索 ChatGPT、困惑和 Copilot 之间讨论相关主题的频率 - 没有其他平台提供的见解。Profound 可以访问世界上最大的真实用户对话数据集,除了 LLM 本身之外。

购物分析

优化您的产品在 ChatGPT 购物和其他 AI 商业功能中的显示方式. 跟踪产品可见性,寻找高影响力的关键字以增加产品曝光,分析竞争对手的产品和零售商,并改进您的产品如何在 AI 驱动的购物建议中呈现。

内容创建和强大的行动

获取基于有影响力的内容信号的赚取、社交和拥有渠道的战略建议。Profound帮助您创建基于其数十亿的AI信号的世界级内容简报。

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深度如何帮助企业品牌提高AI可见性

拉姆普

Ramp 实现了 7x AI 可见性增长在可支付账户中,从一个月内从3.2%增加到22.2%,并从Profound的答案引擎见解的帮助下,在可支付账户领域的金融科技品牌中从第19位移动到第8位。

1840年及公司

1840 & Company 将人工智能的可见性从 0% 提高到 11%在一个月内获得远程人员,成为AI驱动搜索的前五名参与者,并在Profound的引用分析的帮助下成功地与已知的玩家Toptal和Upwork竞争。

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企业AI搜索优化的清晰选择

虽然AthenaHQ为AI搜索优化提供了强大的自动化功能,但Profound是领先品牌需要赢得AI知名度的综合企业解决方案。

深度提供了其他平台所能做的:能够准确地看到您的品牌和主题如何在AI引擎中搜索,实时跟踪访问您的网站的每个AI机器人,并分析您的产品如何出现在AI商业结果中 - 通过自动内容创建和人工智能驱动的Copilot来简化您的工作流程。

看看企业品牌为什么选择Profound,并加入已经转向企业级的行业领导者阿奥。