Shardeum 验证器节点现已在 Zeeve 上可用：简化 Sphinx Betanet 的部署

Zeeve 是一个符合 ISO 27001、SOC2 Type2 和 GDPR 标准的托管区块链基础设施领先平台，现已宣布支持 Shardeum betanet 验证器节点。该集成使开发人员和参与者能够在 Zeeve 上轻松部署和管理 Shardeum 验证器节点，从而显着简化部署过程并增加对 Sphinx Betanet 的访问。





Shardeum 是一个基于 EVM 的线性可扩展智能合约平台，旨在解决区块链的可扩展性难题，经过数月的测试和成功的 Alphanet，最近向公众推出了 Sphinx betanet。自推出以来，Shardeum 凭借其动态分片、自动伸缩、高公平性、高容量等一流的特性，受到了开发者和爱好者的广泛关注。





通过与 Zeeve 的集成，早期采用者现在可以作为验证者轻松参与网络，并在测试网 SHM 中获得奖励，同时增强区块链的安全性和去中心化性。





“我们非常高兴能够提供与 Shardeum 的集成，为希望参与 Sphinx 网络的用户提供无缝体验。” Zeeve 联合创始人兼首席执行官Ravi Chamria 博士说道。 “Shardeum 专注于解决区块链可扩展性的关键挑战是值得赞扬的，我们验证器节点的自动化无代码部署使早期采用者能够利用这些进步，而无需任何技术问题。通过消除进入壁垒，我们的目标是激励更多用户参与Shardeum的共识过程，并为其成长和发展做出贡献。”





Shardeum 联合创始人 Nischal Shetty 表示：“我们对与 Zeeve 的整合感到非常兴奋。它将给我们的用户和验证者带来显着的好处，使他们能够在可靠、安全的平台上轻松部署和管理 Shardeum 验证者节点。我们相信，这次合作将加速我们技术的采用，并进一步加强 Shardeum 的安全性和去中心化。”





Zeeve 与 Shardeum 的集成为管理 Shardeum 验证器节点的用户提供了多项关键功能，包括：

只需点击几下即可完成全自动验证器节点设置 轻松管理 Sphinx (Betanet) 网络的节点，让用户无需任何技术专业知识即可获得奖励。 通过系统级指标仪表板对节点进行全面监控，并提供主动警报和通知。 专门的 24/7 支持可确保验证器节点获得最佳的正常运行时间。





Zeeve 联合创始人兼首席技术官Ghan Vashishtha补充道：“我们的目标是让用户尽可能轻松地部署、管理和监控其节点，支持 Shardeum betanet 是实现这一目标的又一步。随着Shardeum主网的推出，Zeeve对Shardeum验证器节点的支持将使更广泛的用户能够探索网络的功能并参与生态系统的持续发展。”





这一新的发展将使所有想要参与 Shardeum 生态系统的人以及 Zeeve 平台上超过 23,000 多名注册用户和 100 多家机构受益。

关于Shardeum：

Shardeum 是基于 EVM 的第 1 层区块链，它使用分片通过添加每个新节点来提高 TPS，同时保留原子可组合性。 Shardeum 永远提供低天然气费，同时通过动态状态分片保持真正的去中心化和可靠的安全性。 Shardeum 旨在成为去中心化生态系统的基石，为开发者和用户提供一个在全球范围内构建 web3 应用程序并与之交互的平台。欲了解更多信息，请访问： www.shadeum.org

关于泽夫

Zeeve 是全球领先的 Web3 基础设施提供商。 Zeeve 提供企业级 web3 基础设施，包括适用于 40 多个区块链协议的完整节点和质押基础设施。 Zeeve 强大且可靠的 Web3 基础设施平台赢得了跨地区数千家 web3 初创公司和投资者的信任。 Zeeve 拥有 23,000 多名开发人员、100 多家大型企业和 4000 多个节点，是所有流行区块链协议的开发人员和质押基础设施的首选提供商。





通过发送电子邮件至[email protected]或访问www.zeeve.io联系 Zeeve，了解 Zeeve 的 web3 基础设施自动化平台如何帮助您启动或加速您的 web3 之旅。