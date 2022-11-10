2023 年欧洲区块链大会返回巴塞罗那

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Jan 01, 1970
在 7 场非常成功的活动之后， 2023 年欧洲区块链大会准备于2 月 15 日至 17 日在五星级酒店巴塞罗那凯悦酒店再次举行。该活动将迎来3,000 多名与会者- 这是自 2018 年举办该活动以来规模最大的一次。
该活动汇集了初创公司、投资者、开发商、行业专家和全球媒体，将再次成为欧洲行业的年度聚会点。
为期三天的活动将有 200 多位杰出的行业专家参加各种小组讨论、主题演讲、研讨会和炉边谈话。已确认的演讲者包括：
欧洲区块链大会创始人 Victoria Gago 表示，“在 EBC22 前 2 周售罄门票和赞助后，我们很高兴回到这座城市参加更大更好的活动”。
“EBC23 将分3 个阶段举行100 多场会议，内容涉及机构加密采用、机构加密投资、DeFi、加密衍生品、稳定币、代币化、数字资产发行、监管、构建 web3、托管和钱包、元宇宙和游戏，等等”，维多利亚继续说道。
”EBC23 将拥有2.000 平方米的展览区，与会者将在这里与该领域最大的参与者建立联系。日落之后，在 DJ 和一些饮料的陪同下，游客们将卷起袖子和网络，”维多利亚评论道。
欧洲区块链大会被许多人誉为欧洲最具影响力的区块链盛会，是欧洲企业家、投资者、开发商、企业和全球媒体的年度聚会点。
EBC 于 2018 年在巴塞罗那诞生，其使命是通知、教育和连接全球区块链社区。
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