2023 年欧洲区块链大会返回巴塞罗那





在 7 场非常成功的活动之后， 2023 年欧洲区块链大会准备于2 月 15 日至 17 日在五星级酒店巴塞罗那凯悦酒店再次举行。该活动将迎来3,000 多名与会者- 这是自 2018 年举办该活动以来规模最大的一次。





该活动汇集了初创公司、投资者、开发商、行业专家和全球媒体，将再次成为欧洲行业的年度聚会点。

为期三天的活动将有 200 多位杰出的行业专家参加各种小组讨论、主题演讲、研讨会和炉边谈话。已确认的演讲者包括：





Galaxy Digital 欧洲、中东和非洲地区负责人 Tim Grant

欧洲、中东和非洲地区负责人 AAVE 创始人兼首席执行官 Stani Kulechov

创始人兼首席执行官 摩根大通 执行董事 Markets DLT Emma Lovett

执行董事 Markets DLT Dotun Rominiyi ， 伦敦证券交易所 新兴技术总监

， 新兴技术总监 Meta NFT 工程经理 Matteo Melani

NFT 工程经理 Joshua Ashley Klayman， 年 利达 律师事务所区块链和数字资产主管

年 律师事务所区块链和数字资产主管 马克·绍姆堡， 执行制片人， 索尼影视娱乐

执行制片人， Teana Baker-Taylor ， Circle 英国/欧盟政策与监管战略副总裁

， 英国/欧盟政策与监管战略副总裁 Matus Steis， 代币设计主管， Outlier Ventures

代币设计主管， Francisco Maroto ， BBVA 区块链负责人

， 区块链负责人 Caisse des Depots 区块链项目负责人 Nadia Filali

区块链项目负责人 Coty de Monteverde ， Banco Santander 区块链卓越中心主任

， 区块链卓越中心主任 加拿大 丰业银行 区块链和数字资产产品负责 人 Emma Landriault

区块链和数字资产产品负责 Laurent Marochini， Société Générale Securities Services 创新主管

创新主管 杨嘉正，投资人， Pantera Capital





欧洲区块链大会创始人 Victoria Gago 表示，“在 EBC22 前 2 周售罄门票和赞助后，我们很高兴回到这座城市参加更大更好的活动”。





“EBC23 将分3 个阶段举行100 多场会议，内容涉及机构加密采用、机构加密投资、DeFi、加密衍生品、稳定币、代币化、数字资产发行、监管、构建 web3、托管和钱包、元宇宙和游戏，等等”，维多利亚继续说道。













”EBC23 将拥有2.000 平方米的展览区，与会者将在这里与该领域最大的参与者建立联系。日落之后，在 DJ 和一些饮料的陪同下，游客们将卷起袖子和网络，”维多利亚评论道。













关于欧洲区块链公约

欧洲区块链大会被许多人誉为欧洲最具影响力的区块链盛会，是欧洲企业家、投资者、开发商、企业和全球媒体的年度聚会点。





EBC 于 2018 年在巴塞罗那诞生，其使命是通知、教育和连接全球区块链社区。





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