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2023 年欧洲区块链大会返回巴塞罗那经过@eblockchainconvention
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2023 年欧洲区块链大会返回巴塞罗那

经过 European Blockchain Convention2m2022/11/10
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太長; 讀書

2023 年欧洲区块链大会将于 2 月 15 日至 17 日在五星级酒店巴塞罗那凯悦酒店举行。为期三天的活动将迎来 3,000 多名与会者。该活动将有 200 多位杰出的行业专家参加，涵盖各种小组讨论、主题演讲、研讨会和炉边谈话。确认的演讲者包括 Galaxy Digital 欧洲、中东和非洲地区负责人 Tim Grant、AAVE 创始人兼首席执行官 Stani Kulechov、摩根大通 Markets DLT 执行董事 Emma Lovett。

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在 7 场非常成功的活动之后， 2023 年欧洲区块链大会准备于2 月 15 日至 17 日在五星级酒店巴塞罗那凯悦酒店再次举行。该活动将迎来3,000 多名与会者- 这是自 2018 年举办该活动以来规模最大的一次。


该活动汇集了初创公司、投资者、开发商、行业专家和全球媒体，将再次成为欧洲行业的年度聚会点。

为期三天的活动将有 200 多位杰出的行业专家参加各种小组讨论、主题演讲、研讨会和炉边谈话。已确认的演讲者包括：


  • Galaxy Digital欧洲、中东和非洲地区负责人Tim Grant
  • AAVE创始人兼首席执行官Stani Kulechov
  • 摩根大通执行董事 Markets DLT Emma Lovett
  • Dotun Rominiyi伦敦证券交易所新兴技术总监
  • Meta NFT 工程经理Matteo Melani
  • Joshua Ashley Klayman，利达律师事务所区块链和数字资产主管
  • 马克·绍姆堡，执行制片人，索尼影视娱乐
  • Teana Baker-TaylorCircle英国/欧盟政策与监管战略副总裁
  • Matus Steis，代币设计主管， Outlier Ventures
  • Francisco MarotoBBVA区块链负责人
  • Caisse des Depots区块链项目负责人Nadia Filali
  • Coty de MonteverdeBanco Santander区块链卓越中心主任
  • 加拿大丰业银行区块链和数字资产产品负责人 Emma Landriault
  • Laurent Marochini， Société Générale Securities Services创新主管
  • 杨嘉正，投资人， Pantera Capital


欧洲区块链大会创始人 Victoria Gago 表示，“在 EBC22 前 2 周售罄门票和赞助后，我们很高兴回到这座城市参加更大更好的活动”。


“EBC23 将分3 个阶段举行100 多场会议，内容涉及机构加密采用、机构加密投资、DeFi、加密衍生品、稳定币、代币化、数字资产发行、监管、构建 web3、托管和钱包、元宇宙和游戏，等等”，维多利亚继续说道。




”EBC23 将拥有2.000 平方米的展览区，与会者将在这里与该领域最大的参与者建立联系。日落之后，在 DJ 和一些饮料的陪同下，游客们将卷起袖子和网络，”维多利亚评论道。




关于欧洲区块链公约

欧洲区块链大会被许多人誉为欧洲最具影响力的区块链盛会，是欧洲企业家、投资者、开发商、企业和全球媒体的年度聚会点。


EBC 于 2018 年在巴塞罗那诞生，其使命是通知、教育和连接全球区块链社区。


有关门票的更多信息或参与，请访问https://eblockchainconvention.com/

使用代码HACKERNOON25 ，您可以在所有门票类型上享受 25% 的折扣！


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