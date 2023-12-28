2023 年加密货币监管状况

2023 年即将结束，加密货币市场面临着巨大的挑战。它始于 FTX 崩溃的气氛中，导致 BTC 价格暴跌至 2020 年以来的最低水平，收于每 1 BTC 16,800 美元。因此，今年市场出现了复苏周期，这主要归功于加密货币监管的进步。因此，加密货币价格现在更容易受到其影响。





这一趋势已经明显存在了一段时间，尤其是在审视今年 Web 3 中的主要新闻报道时，这些新闻报道越来越多地围绕监管——预计这一趋势将长期持续。目前，市场动态正受到 SEC 批准比特币 ETF 的乐观预期的影响。此外，美联储作为监管机构，长期以来对加密货币市场具有相当大的影响力。也许未来一年，如果美联储开始降息，可能会进一步影响市场。加密货币监管正在将其影响范围扩大到各个领域，包括稳定币、DeFi 税收、旅行规则和加密货币衍生品等领域。在本文中，我的目标是概述 2023 年加密货币监管的重要方面。

美国

今年，美国立法者和加密货币社区朝着实施明确的加密货币监管框架迈出了一步。这导致了美国第一部加密货币监管联邦法律的出台—— 《21世纪金融创新和技术法案》 。这是第一个经过初步听证会的此类法案，并且国会两个主要委员会均已批准。该法案长达 212 页。





首先重点关注美国法律以及 SEC 和 CFTC 中适用于数字资产的现有法规。该法案总体上符合加密货币行业的自由精神，并反对 SEC 的压制性做法。大约 70% 的数字资产必须被视为商品并由 CFTC（而不是 SEC）监管。美国商品期货交易委员会将有权监管数字商品的现货交易及其二级交易。该法案的作者表示，近 20% 的美国人已经拥有数字资产，超过 67% 的人希望在“可信、安全的平台”上使用它们。然而，参议院对加密货币监管的立场略有不同。因此，美国关于加密货币监管的讨论尚未结束，并将于明年继续进行。该法案尚未通过的原因之一是美国证券交易委员会的立场，在缺乏透明监管的情况下，美国证券交易委员会将不必要的权力集中在自己身上。





在美国没有联邦加密法案的情况下，由于监管机构对主要加密货币公司提起诉讼，加密货币监管正在形成。今年该领域发生的几件大事值得重点关注：



美国商品期货交易委员会 (CFTC) 和美国证券交易委员会 (SEC) 对币安提起诉讼，以及该交易所随后与美国监管机构达成的协议

在针对 SEC 的案件中，法院做出了有利于 Grayscale 的裁决

Ripple 在与 SEC 的法律诉讼中获胜

SEC 与 Coinbase 对抗并发起“与加密货币站在一起”活动



SEC 可能正在采取一些措施来保护投资者，但该机构的政策主要是由希望从其他监管机构（CFTC 和 FINCEN）手中夺取尽可能多的权力来监管市场的。然而，这却产生了相反的效果。正如加里·根斯勒 (Gary Gensler) 最近承认的那样，正是法院对 Grayscale 有利的判决，最终导致委员会根据比特币 ETF 的优点考虑申请。





无论如何，在没有联邦法律的情况下，诉讼有助于制定立法框架。此外，来自立法者的压力也产生了一些影响——包括共和党多数党领袖汤姆·埃默在内的四名国会议员致信加里·根斯勒，要求立即推出比特币 ETF。





今年，美国国税局 (IRS) 发布了长达 300 页的加密货币税收框架提案。它包含美国对加密货币经纪人的第一个合法定义，将所有 VASP 和活跃个人定义为加密货币经纪人。 DeFi 和 DEX 也可能有资格成为经纪人，并且必须传输客户数据。然而，这还不是法律。





美国国税局还发布了关于 PoS 质押税收的澄清，指出收到的质押奖励计入纳税人的总收入。这意味着质押奖励必须申报个人所得税，税率从10%到37%不等。

国际组织

国际组织层面对加密货币的监管也在讨论中，但加密货币业务代表的参与很少，而且大多采取保守的做法。





金融稳定委员会（FSB）和国际货币基金组织（IMF）发布了关于全球加密货币监管的政策文件。这份长达 53 页的文件是由印度领导的 G20 政府间论坛委托编写的。该文件规定了各国之间在稳定币、运营加密实体、去中心化金融、加密税收和资本流出方面的监管和数据交换的协调。该文件显示，金融稳定委员会和国际货币基金组织已决定放弃完全禁止加密货币的想法，并走向加密货币合法化。另一方面，他们的目标是引入相当严格的监管。





在摩洛哥举行的 G20 峰会上，各国财长和央行行长批准了国际货币基金组织和金融稳定委员会制定的加密货币监管路线图。该计划包括统一法规以及打击洗钱和资本外逃。

欧洲

今年4月20日，欧洲议会通过了监管加密货币的新立法框架——MiCA。该立法将于 2024 年至 2025 年间分阶段生效。这份 150 页文件中的几项关键条款值得重点关注。值得注意的是，NFT 和加密货币衍生品不受 MiCA 监管。





MiCA 为加密货币交易所和其他加密货币组织（CASP）建立了许可程序。他们现在只需要在任何欧盟国家获得一份许可证即可在欧盟其他司法管辖区开展业务。





它还对加密资产的三种主要类型进行了分类：资产参考代币（ART）、电子货币代币（EMT）和实用代币。 EMT 具有类似于电子货币的功能，而 ART 可能由法定资产、衍生品或商品支持。





ART 和 EMT 的操作受到严格监管。 MiCA 引入了旅行规则的概念，从 2025 年起，CASP 将有义务报告所有超过 1,000 欧元的 EMT 和 ART 交易。它还介绍了稳定币的许可程序。





此外，根据一些报道，该规定目前仅适用于拥有超过 1500 万用户的大型加密货币交易所（例如 Binance 或 Coinbase），而较小的平台将有几个例外。





欧洲银行管理局（EBA）和欧洲证券和市场管理局（ESMA）将确保加密货币平台遵守规则并利用必要的风险管理流程。





欧盟加密货币监管的另一件重要事件于 9 月在法国发生。欧洲议会立法者以压倒性多数投票支持第八版行政合作指令（DAC8），即加密货币纳税规则。





英国在全球加密货币监管中也发挥着至关重要的作用。这也是因为它拥有许多离岸司法管辖区。今年，英国终于通过一项法律—— 《金融服务和市场法案》（FSMB）对加密货币进行监管。它将稳定币和其他加密资产带入法律领域。





美国国税局 (HMRC) 今年春天更新了税收要求。今年起，DeFi税收将在“不盈利、不亏损”的基础上进行精简；某些类型的交易如果不为纳税人带来利润，则不再征税。





英国财政部发布了稳定币监管路线图 - 为此，《2017 年支付服务条例》(PSRs 2017) 将于明年进行修订。这些变化包括英国发行的稳定币的许可以及其他国家的法定稳定币进入市场的特殊程序。此外，上议院澄清了非法加密货币交易的状况——金钱欺诈和金融犯罪。

亚洲

香港和阿联酋等亚洲标志性司法管辖区已引入新的加密货币法规。 6 月 1 日，香港实施新规，当地监管机构证监会允许零售消费者使用加密货币服务。此消息得到市场良好反馈。新法规保护投资者的利益，并要求持牌公司维持大量资本储备和严格的会计/反洗钱政策。据业内人士透露，香港牌照的总成本在1200万至2000万美元之间。





在阿拉伯联合酋长国，根据第 111/2022 号新法律创建了一个单独的加密货币监管机构——虚拟资产管理局 (VARA)。与阿联酋居民开展业务的法人实体需要获得 VARA 许可证。 4月下旬，SCA（证券监管机构）还表示，必须从他们那里获得单独的许可证才能在该国开展业务。不过，截至目前，此类信息尚未得到证实。今年，加密货币实体继续从 VARA 获得阿联酋的许可证，以及在 DMCC、ADGM 和其他阿联酋监管机构的自由区开展国际业务的许可证。相反，卡塔尔和科威特已禁止加密货币业务。





日本和韩国继续推进立法现代化。 7 月 1 日，韩国议会通过了 19 项立法修改，以保护加密货币投资者的利益。新立法包括将用户资金和交易资金分开并将客户资产存储在冷钱包中的义务。 2023 年修订的新 SFC（韩国证券监管机构）法案还要求所有发行或持有加密货币的法人实体进行披露。





日本政府实施了加密货币税改革。从 2024 年 4 月起，它将取消对公司持有的加密货币征税，他们只需支付已实现的加密货币利润。该国还正在出台针对稳定币的新法规，日本首相岸田文雄在 Web3X Asia 会议上表示“Web3 是一种新的资本主义形式”。

拉丁美洲和非洲

2023 年可能被称为拉丁美洲的加密货币监管年。新法律通过后，今年已有数十家加密货币交易所进入巴西市场，当地立法者发布了针对币安的调查。





在智利，2023 年 2 月颁布了一项新的金融科技法案，允许获得许可的金融科技公司进行加密业务。此外，秘鲁历史上首次通过总统法令实施加密货币反洗钱法规。所有在秘鲁运营的 VASP 都必须在当地金融情报机构 (UIF) 注册。





阿根廷自由主义者哈维尔·米莱(Javier Milay)的新政府已授权在合同结算中使用加密货币支付，这对该国来说是前所未有的历史性发展。阿根廷国家证券委员会（CNV）提出了一个新的加密货币监管框架。





哥伦比亚财政和公共信贷部长 Ricardo Bonilla 宣布了明年的联邦加密法案。此外，该国正在努力创建 CBDC，即数字比索。





非洲国家仍然有点落后，但也在积极实施加密货币监管。今年 12 月，尼日利亚中央银行解除了对加密货币交易的禁令，这是一个历史性事件。博茨瓦纳、肯尼亚和纳米比亚于 2023 年通过了新法规。

结论

全球越来越多的国家正在将加密货币合法化，这只会增加对加密货币的需求和市场上的资本获取。此外，许多以前禁止或限制运营加密货币的国家 - 例如中国、越南、俄罗斯、摩洛哥和沙特阿拉伯 - 正在考虑取消禁令或限制。





与此同时，美国等关键国家的加密货币监管对加密货币价格的影响越来越大。明年，我们可以期待美国监管的澄清、ETF的批准以及越来越多国家的加密货币合法化。这应该对加密货币市场的资本化和保护投资者的利益产生有益的影响。





如果您对本文主题有任何反馈 - 请通过电子邮件与我联系：[email protected] 或通过我的 X 帐户。