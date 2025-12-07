2023年美国收入最大的10家体育公司

美国的体育市场由年收入超过10亿美元的大公司主导。这些联合企业在时尚、媒体、体育博彩和健身等多个市场拥有重要业务。对运动服装、在线流媒体和互动式球迷交流的需求推动了市场的持续增长。领先品牌继续影响着健康、娱乐和全国性的消费者行为。 1. 耐克公司 耐克是美国领先的体育公司。耐克报告称，2025财年收入为463.1亿美元，比2024年的513.6亿美元下降了近10%。 耐克占鞋类总销售额的约68%，服装占28%，其他体育类别占4%。耐克报告称，在2026财年审慎预期的推动下，盈利能力趋势有所改善。该公司的核心优势包括创新、全球品牌发展、数字直销以及直接和批发渠道的可及性。 2. Fanatics公司 Fanatics Inc. 在2024年实现收入81亿美元，比上一年增长15%。该公司核心的商业部门，包括球衣和品牌商品，在2024年创造了约62亿美元的收入。 Fanatics Collectibles 在2024年创造了16亿美元的收入，主要来自交易卡和纪念品，其体育博彩部门在同一年带来了约3亿美元的净收入。预计该公司到2026年的收入将达到120亿美元。Fanatics 通过将授权商品、交易卡和博彩整合到一个统一的平台下实现了快速增长。 3. 安德玛公司 安德玛报告称，截至2025年3月31日的财年收入为51.6亿美元，比2024年的53.1亿美元收入下降了约9%。该公司的北美销售额下降了约8-10%，而国际销售额略有增长。该公司已开始重组，以减少关键市场的利润下滑。安德玛仍然是运动员、球队和体育消费者的主要运动服装供应商。 4. 美高梅国际酒店集团/BetMGM 美高梅国际酒店集团报告称，2025年第二季度的总收入为44.0亿美元，较2024年增长1.8%。其数字部门（包括BetMGM）在同期实现了14%的收入增长。 BetMGM在2024年实现净收入21亿美元，比2023年增长7%，预计2025年的净收入至少为27亿美元。美高梅和BetMGM受益于美国在线体育博彩的强劲增长。 5. Garmin有限公司（体育与健身部门） Garmin 提供一系列的运动和健身手表，以及户外和自行车设备。这家体育科技公司预计2025年所有业务部门的收入将达到约71亿美元。虽然Garmin在航空、航海和汽车等各个领域都有销售，但其体育科技仍然是增长的核心支柱。Garmin的可穿戴设备专为满足运动员和户外爱好者的需求而设计，提供GPS和健身数据。 6. NFL（通过联盟媒体、授权和赞助） 美国国家橄榄球联盟是美国收入最高的体育联盟。NFL 在2023年创造了约180亿美元的收入，其收入来源包括媒体版权、门票销售、赞助、场馆收入和授权交易。NFL 在球迷参与度、广播收入和高端合作伙伴关系方面继续领先美国体育市场，预计在2024-25年收入将有所增长。 7. 美国职业棒球大联盟（MLB）联盟+球队收入 美国职业棒球大联盟及其各球队在2023-24年期间的总收入约为115亿美元。在此期间，纽约扬基队的球队年收入最高，约为7.05亿美元。 收入来源包括国家和地方电视转播权、商品交易、赞助和门票销售。MLB 在品牌价值和消费者渗透率方面均位居美国最大体育联盟之列。 8. 美国职业篮球联赛（NBA）球队收入 在2023-24赛季，NBA球队的总收入为113亿美元。该联盟在美国体育联盟的总收入中排名第二。金州勇士队和纽约尼克斯队等篮球队拥有最高的个人球队收入。NBA 通过赞助、广播、门票销售和授权商品产生收入。 9. TKO集团拥有UFC和WWE，美国主要的格斗体育品牌。 在2023年，UFC（终极格斗冠军赛）创造了约14.06亿美元的收入。WWE 同年报告收入为13.98亿美元。WWE 和 UFC 合在一起，使 TKO 集团（拥有这两家公司）成为美国收入最高的一些体育公司之一。该公司运营现场活动、流媒体平台、商品、媒体制作和授权。TKO 代表着格斗体育和娱乐在一个上市实体的融合。 10. ESPN/迪士尼体育媒体 虽然不严格来说是独立的，但 ESPN 在迪士尼旗下创造了可观的体育媒体收入。ESPN 在2025年第一季度的收入增长了5%，其体育部门达到了247亿美元。 2025财年第一季度，ESPN 国内广告收入同比增长7%。体育部门的营业收入达到2.47亿美元，扭转了上一年的亏损。在2024年第四季度，收入达到了38.56亿美元，包括国内和国际的 ESPN 业务。 这些体育公司为何在收入方面处于领先地位？ 本文列出的体育公司受益于他们在各个平台的广泛球迷参与，从而推动了收入增长。授权产品、收藏品和服装推动了安德玛、Fanatics 和耐克的收入。球队收入和媒体版权支撑着 NFL、TKO 集团、NBA 和 ESPN 的收入。体育博彩和 iGaming 的增长支撑着 BetMGM 等公司，以及 Garmin 的可穿戴设备产品线。数字技术和直播商务正在快速扩展所有类别的收入来源。 推动排名的新兴趋势 2024年，美国在线体育博彩收入创下历史新高。Fanatics 和 BetMGM 扩展了他们的博彩产品，以吸引参与的球迷，这符合新兴趋势。 可穿戴设备、人工智能、VR 和智能体育场平台正在进一步推动更高的收入回报，吸引了对体育科技的大量投资。 随着 ISNation（我目前工作的初创公司）开启第一轮种子轮融资，我们已经与众多财富管理公司和风险投资机构进行了交流。虽然以上信息显示了当前的资金流向，但体育行业正在大力推动运动员心理健康。我们还看到了投资者对在日益饱和的人工智能内容中寻求真实性信号的早期兴趣。 与此同时，体育联盟、时尚品牌和媒体频道之间的合作继续引起消费者的兴趣，这是一种关键的增长趋势。收藏品市场和纪念品也是促进收入增长、推动排名的重要因素。 美国体育经济背后的力量 本文列出的十家公司展示了美国体育收入生态系统的广度和规模。 耐克以其全球服装和鞋类业务460亿美元的年收入位居榜首。Fanatics 拥有80亿美元的品牌商业收入和一个快速增长的收藏品业务，而安德玛尽管面临重组挑战，仍以50亿美元的收入保持相关性。 BetMGM 和美高梅展示了体育博彩收入流的实力，而 NFL 和 NBA 等联盟则强调了媒体内容和授权的成功。总而言之，这些公司展示了一个多元化的体育经济，服装、博彩、媒体和科技在此交汇。