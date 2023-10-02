12Go 的慈善之旅：超越交通

在以利润驱动的动机为主的环境中，很少有组织能够真正因其社区和社会贡献而脱颖而出。其中一个这样的实体是 12Go 。





虽然其主要身份仍然是领先的多式联运在线旅行社，但值得深入研究该公司在社会责任方面的持续努力，特别是在东南亚地区。





12Go 于 2010 年代初兴起，通过在东南亚提供简化的交通预订服务而迅速名声大噪。它解决了以前未满足的需求，使当地人和游客更容易在泰国、老挝和缅甸等国家内旅行。





但当它穿越商业高速公路时，该公司同时踏上了另一段旅程：回馈社区。

帮助社区

从 2019 年开始，12Go 就表现出了改善那些面临挑战的人们的生活的显着承诺。他们的慈善事业主要针对贫困社区的地区，这一点通过他们多样化的举措就可以明显看出。





同年，他们带头为位于柬埔寨暹粒洞里萨湖的孤儿学校开展捐款活动。该项目旨在为学校提供必要的用品，以促进学生的学习和福祉。





这次活动的照片至今仍随处可见，展示了他们给这些年轻面孔带来的笑容。





泰国作为 12Go 的核心运营中心，也做出了重大贡献。他们的一项著名活动集中在达府的 Umpang 医院。该医院位于泰国、缅甸和老挝边境，主要为贫困患者提供服务。





认识到这家医疗机构面临的挑战后，12Go 介入并捐赠了从医疗设备到日常用品的各种物品。





2020年是12Go对泰国教育事业的奉献之年。他们为 Ban Khoa Kling 学校提供资源支持，以增强学生的学术体验。他们对泰国 Ban Yai Mee 学校的贡献将这一对教育的承诺延续到 2022 年。





但 12Go 的社区参与并不仅限于特定活动。多年来，他们一直与组织合作，帮助泰国及其邻国的贫困个人、孤儿和服务不足的人群。





无论是通过提供饮用水和衣服等基本物资，还是通过经济援助，12Go 始终表现出值得赞扬的社会责任承诺。





他们的慈善之旅并没有掩盖他们在交通领域取得的成就。然而，它描绘了一家公司的整体图景，该公司了解其在业务之外的角色。





在社交媒体时代，每一件好事都可以被宣传和营销，12Go 对社区改善的持续和真诚的努力证明了他们的基本价值观。





在理解中 12Go ，人们可以看到其他公司可以效仿的模式。这表明商业成功和社会贡献并不相互排斥，而是可以而且应该齐头并进。