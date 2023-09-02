鲶鱼骗子最常用的照片：假爱要花真钱

让我猜猜。你刚刚被骗走了数千美元，你期待着某种同情。





好吧，你不会在这里得到它。





别误会我的意思，我确实为你感到难过。





我很遗憾你的大脑是布丁做的，你真的以为一个如此性感的女人会喜欢你。





因为我今天感觉自己是个好人，所以我会帮助你。这篇文章将分解您所陷入的所有愚蠢的事情，并让您知道如何避免再次犯同样的错误。





注意：为了保护人物的真实图像已被审查。









鲶鱼骗子在哪里找到照片？

我知道你可能在想什么：“我心爱的凡妮莎不可能是假的！她给我发了一张她自己的真实照片！”





你必须在这里用你的头脑。你不知道那张照片是否真的来自与你交谈的人。





鲶鱼骗子可以使用两种不同的方法找到图像来引诱像您这样的白痴：

偷他们 人工智能创作

被盗图像

鲶鱼骗子知道，通过谷歌快速搜索并找到一张容易上当的失败者会上当的图片是多么容易。





他们还会使用社交媒体和约会应用程序，如 Tinder、Instagram 等。老实说，这并不难。





在这里查看这些图片。这些图像现在因被不同的鲶鱼骗子使用而闻名：

















这些是真实女性的照片，但不是可以与之交谈的女性照片。





我怎么知道呢？好吧，先照镜子，然后再看看他们。这是非常简单的数学：

如果她是 10 分而你是 3 分，那么事情就不成立了。





如果你仍然误以为你正在看的女人喜欢你，你可以随时进行反向图像搜索。





进行反向图像搜索非常容易，任何人和他们的爷爷都可以做到。





首先，打开 Google 图片并单击相机图标。





从这里，将明显不喜欢你的女人的图像拖到Google Lens 窗口中，然后点击“搜索” 。





如果该图像确实来自您认为正在与之交谈的女性（事实并非如此），您要么看不到任何内容弹出，要么您会发现一些社交媒体页面，确认您确实正在与谁交谈你认为你是。





很可能，这是一张被盗的图片，您将被引导至照片被盗的受害者的社交媒体。

无论你做什么，都不要和她（照片被盗的受害者）说话。您最近做了很多愚蠢的事情，并且您不想将骚扰添加到列表中。





人工智能图像

唯一比被偷来的照片欺骗更可悲的是被假照片欺骗。





看看其中一些图片：









这些是假女人被用来骗取真钱的照片。





发现 AI 图像并不总是那么容易，但您可以执行一些快速检查。例如，经常检查双手：













尽管人工智能很出色，但它还不足以处理看起来逼真的手。目前，这是判断照片是否是 AI 的最简单方法。





通常，还有其他明显的迹象，但诈骗者知道他们可以轻松地用胸部分散您的注意力：





我敢打赌你甚至没有注意到它。你的眼睛直视门环，却错过了这一点：

现在，骗子很有可能会看到这个明显的问题，然后简单地将其删除：

现在没那么容易了，是吗？





当您找不到图像的明显缺陷时，您可以随时尝试放大到非常近的位置。你通常会在眼睛、耳朵、头发等处发现一些奇怪的东西。





用于鲶鱼的家伙自拍照

不管你信不信，男人并不是唯一陷入爱情骗子的白痴。女人总是会爱上这些东西。





以下是这些骗子经常使用的一些常见男性照片：









浪漫骗子会像找到女性照片一样找到这些男性照片。

以下是一些 AI 图像：









所有关于避免雌性鲶鱼诈骗的技巧也适用于此。

鲶鱼骗子对女性常用的台词

女人并不像男人那么简单，很多人都需要付出更多的努力才能说服。

这篇文章的这一部分是直接向所有悲伤的猫女士讲话的。





浪漫诈骗者会使用更阴险的社会工程形式来诱骗女性猎物，准确地告诉受害者他们想听到的内容。这个过程可能需要几个月的时间，有时甚至只需要几天的时间。





以下是骗子对容易受骗的女傻瓜使用的一些非常明显的台词：





“我们刚认识。我们来谈谈婚姻吧。”

有些女性迫切希望将戒指戴在手指上。如果狡猾的骗子发现一个悲伤的女人，他们可以在短短几周内向她们抛出这条线，然后将她们卷入其中。





“我刚刚赚了一大笔钱（我想与你分享）。”

这是降低容易受骗的人的防御的一种方法。





“他不可能想欺骗我。他已经有钱了。另外，也许我自己也能拿到一点钱。”

他没有遇到任何钱。他正要拿走你的一些。





“我病了。” / “我很伤心。” /“我在监狱里。”

你猜怎么着？

他们需要你的钱来解决他们的问题。





“我们不能见面，我在军队。”

他不在军队。他在他妈妈的地下室里。





“你可以把你的私人照片交给我。”

不，你不能。

切勿将私人照片发送给陌生人。快点。





“我在石油钻井平台上。” /“我在船上。”

没有。在一个地下室里。





最后的想法

是的，可以在网上找到一起睡觉/爱的人。但你也面临着因为一套人工智能有趣的袋子而把你的整个银行账户清空的风险。





每当你认为某件事好得令人难以置信时，它通常总是如此。在脑子里重复这句话一百遍，你的银行账户会感谢你的。



