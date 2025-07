这可能是我们所希望的未来:为什么区块链对企业有好处

今天在区块链周围有大量的混乱,但如果你问区块链实际上有什么用,得到一个明确的答案并不容易。





为什么区块链对企业有好处

想想开幕式的场景 失落 (一场电视节目),一个充满陌生人的飞机在南太平洋的一个荒岛上坠毁,幸存者看到岛屿,并明白救援无处不在,所以他们开始为自己创造一个新的生活与微文明。





Hugo是相当绿色的拇指;他喜欢种植蔬菜。Sawyer在废墟中找到一根斧头,开始砍伐火柴。Kate她是一名优秀的猎人;她擅长捕捉野牛。Jack,另一方面,拯救了一些药物,作为当其他人生病并需要一些抗生素时的男孩。 发展中的交换经济。 当索耶饥饿时,他与Hugo交易1个火柴,以4个西红柿。 凯特将以20个西红柿交易一只野兽。 杰克将以4个火柴交易一颗抗生素药,但也将接受一只野兽。





集中性的戏剧:信任

有一天早上,杰克带着一个伟大的想法醒来,让我们升级我们的文明,引入“金钱”的抽象概念。冰岛这样,他仍然可以从索耶尔那里获得火柴,即使索耶尔不需要任何抗生素,这个建议很简单......一块西红柿值2块钱,一只牛值40块钱,等等。





由于幸存者在岛上没有金属,他们显然不能发货真正的硬币.杰克建议跟踪他们每个人有多少硬币. 他提出了一个简单的系统。





索耶尔不太信任杰克,尤其是在凯特周围的所有阿尔法男性紧张的情况下。他为什么要拿起纸张?他问。冰岛他的版本被称为太平洋当你想进行转会时,只要让他知道,他会跟踪。好吧,很明显,杰克和索耶尔不会一起玩得很好。凯特试图通过自己跟踪数字来解决冲突。





帮派不能决定一个个人谁会跟踪资产负债表;他们说我们有一个僵局. 这个想法通过了. 快速前进一年. 交换经济继续生存。





有一天,凯特已经够了,交换机的事情太无聊了,野生牛已经成为岛上最受欢迎的食物,她是唯一能打猎他们的人。冰岛她不会再交易任何人,除非他们接受她的系统. 帮派已经厌倦了这种交易,所以他们不愿同意。





凯特打电话,每个人都成长为接受她的规则作为生活的事实. 每当你想在岛上交易一些东西时,你就去凯特,告诉她更新她的平衡表。





凯特已经成为岛上万能的中央银行。

我們結束了一個工作系統,但除了凱特,沒有人對它感到興奮,它不是很有效的,凱特如果她喜歡,可以引起麻煩,但沒有人知道其他方式。





信任成为现实:区块链和去中心化

假设有一天另一个神秘的幸存者出现在岛上(这在“失落”中偶尔发生)。去中心化共识这是一个巧妙的方法,整个帮派可以一起保持资产负债表.凯特将无法再操纵数字。





好吧,他们中的任何一个都不会。

即使他们中的一个是钓鱼,它仍然可以工作。不再需要等待凯特可以自由地处理他们的业务. 帮派更开心。 如果Nakamoto先生出现在试点集中,他们不必浪费一年在这个该死的交换系统或生活在凯特的经济统治下另一年。





起初,似乎纳卡莫托先生的想法只是对岛屿货币系统的相关性,但这并非如此;它实际上是相关的。生活的许多领域在岛上做生意。





比如说广告。

Sawyer用了一些他的木材在营地中间建造一个大标志,他认为让Hugo写下来是一个很好的主意,以及本周有哪些蔬菜。





如果Hugo和Kate希望在同一天使用Soyer的标志,他们会出价几枚硬币,以支付Soyer的乐趣。他们会以隐私的方式出价,以便第二位投标人不会以微小的金额超过第一位投标人。当然,最高投标人会得到该标志。听起来像一个公平的系统,但谁会超越公平的报价,并选择最高的报价?杰克自己提名。他会收集所有竞争的报价,并在纸上写下它们,到中午时,他会让Soyer知道要显示哪个标志。每天早上做这件事很麻烦,所以杰克也会为他的麻烦收取1枚硬币。





黑帮不喜欢这个系统,但没有人有别的想法。Hugo主要担心凯特会利用她的女性魅力,让杰克选择她的报价,即使它们更低。





有一天,杰克发现了一些新的抗生素,并决定使用标志让每个人知道它。第二天早上,团伙醒来,看到杰克的旗帜显示在标志上。





再次,我们终于有了一个有效的广告系统,但除了杰克之外,没有人对它感到非常兴奋。去中心化共识整个帮派将共同保持报价清单,杰克将不再能够操纵结果。





事实上,为了做生意,岛上的居民必须信任他们的一个群体,这给系统带来了不平衡,他们没有理由相互信任,毕竟,他们每个人都优先考虑自己的个人利益,这种缺乏信任会导致系统陷入僵局,在那里,居民要么不一起做生意,要么被迫以大多数人不快乐的方式工作。





关闭

区块链是执行纳卡莫托的魔法黑匣子去中心化共识如果该团伙中的任何人提前在飞机上包装了区块链,岛上的生活会更容易和没有摩擦,而且要记住,这不仅仅是货币。