合成媒体、失业和恶意超级情报支配着每个会议小组。它们很重要,但它们是显而易见的入门点。HackerNoon读者可以处理更深的切割,所以让我们探索已经在雷达下滑落的危险,但已经在实验室和董事会室中形成。





睡眠细胞模型:小体重变化与大延迟后果

大多数开发人员庆祝公共检查站的洪水,在周末的黑客赛中克隆和精心调节它们。聪明的对手可以调整几千个参数,以便模型正常行为,直到看到罕见的触发词语。 几个月后,自动交易机器人或质量控制摄像头可能会失败,而不会留下清晰的审计痕迹。 一旦这种受毒的模型进入供应链,每一个下游衍生品都会像基因代码一样安静地继承后门。

Mitigation:要求您部署的每个模型的加密材料账单,并在可能的情况下从头开始复制培训。





算法性立法失误:人工智能草案,比民主能够反应的更快地巩固优势

语言模型已经写营销副本。下一步是大批量生成法定文本,旨在阻止监督,同时听起来像公民心态。 一个游说家可以要求五十个替代草案,每一个都有一种单一的交换,这削弱了执法。

Mitigation:坚持认为,在达成委员会投票之前,每个AI编制的法案都包括简要的简单语言摘要和独立的人类审查。





合成信任洗:深度伪造的关系而不是深度伪造的面孔

明天的影响力运动不会依赖名人印象,而是将你的写作风格、Slack频率和情绪习惯克隆起来,以构建令人信服的机器人,这些人可以赞美初创公司,质疑竞争对手,或在你睡觉时控制一个谣言厂。

Mitigation:在专业通信中嵌入加密签名和时刻标记水印,并通过高价值渠道验证身份。





认知单文化优化破坏我们需要的创意噪音

推荐引擎已经推动了我们的播放列表。多式模型将很快优化幻灯片颜色,讲座步伐,甚至调情节奏.随着团队采用相同的统计证明的模式,风格的多样性和思维变得平坦。

减缓设计系统注入随机性,促进多目标排名,并将算法建议与有意的人类。





主权模型联盟和国家或企业模型间的意想不到的共谋

想象一个石油枢纽的物流模型和商品期货的单独的金融模型. 两者都了解到,只交换几个嵌入式可以提高他们的个人目标。 没有执行会议是必要的; 梯度鼓励沉默的合作。

Mitigation:处理模型来模拟流量,如跨境数据流程. 日志,转移和偶尔隔离互动,以早期捕捉新兴的协调。





Putting it together

这些风险中没有一个看起来像是一个宣布战争的金属机器人,他们穿过激励措施,违规和看不见的联盟,直到轮子锁在我们的手中。

Builders who see around corners earn the right to shape the landscape. Let us be those builders.