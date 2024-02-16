解锁金融的未来：PayPal 的 PYUSD 遇上 DeFi

连接世界：将现实世界资产整合到 DeFi 中

通过现实世界资产（RWA）的整合，去中心化金融（ DeFi ）生态系统正处于重大进化飞跃的边缘。本文探讨了 RWA 在增强数字货币持有者的收益创造机会方面的变革潜力，从而解决 DeFi 领域的一个关键限制。通过研究代币化机制、市场影响和关键参与者的作用，我们揭示了弥合传统金融与其去中心化金融之间差距所面临的挑战和机遇。





DeFi 范式及其局限性

DeFi 生态系统预示着金融包容性和创新的新时代，实现了无需传统中介机构即可产生收益、借贷的机制。然而，一个重大挑战仍然是收益产生机会的范围有限，主要局限于基于加密的资产。这种限制促使人们寻找能够使投资选择多样化并稳定 DeFi 市场的解决方案。





有形资产代币化：增强流动性和可及性的途径

RWA 的代币化代表了一项关键创新，为将房地产、大宗商品和金融工具等有形资产无缝集成到 DeFi 生态系统提供了渠道。通过创建代表这些资产的所有权或权利的数字代币，DeFi 可以挖掘传统市场的巨大潜力，增强流动性和可访问性。这一过程依靠区块链技术和智能合约来确保代币化资产管理和交易的透明度、安全性和效率。





PayPal战略进军DeFi：重新定义金融的大胆举措

在传统金融和去中心化金融 (DeFi) 日益交叉的时代，PayPal 的最新投资证明了数字金融不断发展的格局。该公司有意进军 DeFi 领域，凸显了利用区块链技术和去中心化系统不断增长的潜力的更广泛战略。最近与 Backed 合作，PYUSD 在 Morpho 上上市，标志着 PayPal 致力于这一创新金融领域的一个关键例子。









随着 PYUSD 与 Morpho Blue 一起进军 DeFi，数字金融领域的热情和创新不断增长，导致传统金融活动减少。这个视觉故事凸显了 PYUSD 等数字货币与 DeFi 平台整合的变革潜力，标志着金融新时代的到来，数字资产和传统资产相结合，创造出更加包容、稳定和充满活力的金融格局。





开辟 DeFi 新天地：PayPal

全球数字支付领域的领导者 PayPal 不仅进入了 DeFi 领域，而且还将重新定义它。随着 Paxos 开发的 PayPal 受监管美元稳定币 PYUSD 的推出，该公司正在缩小法定货币和数字货币之间的差距。这一战略举措符合 PayPal 的愿景，即利用区块链技术的不变性和透明性，提供无缝、安全和包容的金融生态系统。





PYUSD：PayPal DeFi 战略的基石

PYUSD 通过 Backed 的代币化平台集成到去中心化借贷协议 Morpho 中，体现了 PayPal 的 DeFi 方法。这种合作使 PYUSD 持有者能够通过参与由现实世界资产 (RWA) 支持的 DeFi 借贷活动来产生收益。这些举措不仅增强了 PYUSD 的实用性，还表明 PayPal 对培育开放金融体系的承诺。





参加 DeFi 竞技场

PayPal 进军 DeFi 直接使其成为 USDC 发行人 Circle 等老牌企业的强大竞争对手。通过利用其庞大的用户群和品牌信任，PayPal 旨在在 DeFi 市场上占据重要地位。这场竞赛预计将刺激创新，推动 DeFi 服务的更广泛采用，并有可能带来更稳定和用户友好的金融产品。





PayPal 在 DeFi 领域的未来

随着 PayPal 不断探索并与 DeFi 平台整合，创造更便捷、更多样化的金融服务的潜力是巨大的。从提供更多的创收机会到促进无缝跨境交易，PayPal 的 DeFi 计划将重新定义我们在数字时代对货币和投资的看法。

RWA 对 DeFi 的影响：投资机会的新视野

将 RWA 纳入 DeFi 平台有可能显着改变投资格局。通过具有真实估值的资产提供稳定、产生收益的机会，DeFi 可以吸引更广泛的投资者基础，包括机构参与者。这种转变不仅有望增加生态系统内的总锁定价值（TVL），而且还可以减轻加密货币专有投资固有的波动性。 RWA 链上价值的增长和投资组合的多元化凸显了人们对将 RWA 融入 DeFi 的兴趣和信心不断增长。





克服障碍：应对监管和技术挑战

尽管前景光明，但将 RWA完全集成到 DeFi 的道路上充满了监管、安全和可扩展性挑战。应对复杂的监管环境、确保实物资产与其数字表示之间的安全联系以及扩展底层平台以处理不断增加的交易量是必须解决的关键障碍。实现创新与合规之间的平衡对于带有 RWA 的 DeFi 的可持续增长至关重要。





机遇之库：它是如何运作的

想象一下由 Steakhouse Financial 在 Morpho Blue 贷款协议中策划的金库。用户现在可以将他们的 PYUSD 存入这个金库，开始通过借给他人来产生收益的旅程。这个金库不仅仅是一个金库；它是一个金库。它得到了代币化国库券 ETF 和流动性质押代币等稳健可靠的资产的支持，确保您的数字货币获得稳定、安全的回报。





除了这些尖端资产之外，Steakhouse 金库还计划纳入 Backed 的创新型 bIB01 代币，这是国库券 ETF 的代币化版本。这一纳入进一步丰富了金库的资产基础，为用户提供了在 DeFi 生态系统中使用传统金融工具的机会。 bIB01代币代表了传统金融与去中心化金融融合的重要一步，通过将政府支持证券的可靠性和熟悉性与区块链技术的动态和去中心化性质相结合，体现了金库的双引擎收益策略。





双引擎收益：传统奖励与加密奖励的交响乐

Steakhouse Financial 在这个金库中设计了“双引擎”策略，将现实世界资产的传统收益与加密世界的动态奖励相协调。这种创新方法可优化各种市场条件下的回报，使您的投资之旅既令人兴奋又富有回报。





金融民主化：代币化资产的作用

Backed 的代币化资产（bToken）在这个生态系统中发挥着关键作用。这些代表现实世界资产的代币在区块链上交易，提供稳定的收益，不受波动的加密市场的影响。这不仅使投资渠道民主化，还为您持有的数字货币增加了一层稳定性和安全性。





赋能创新：无需许可的借贷市场

Morpho Blue 的独特功能允许任何人用任何资产创建借贷市场，开创金融包容性和创新的新时代。这种无需许可的方法确保了一个动态且适应性强的生态系统，社区推动增长和多元化。





愿景之声：领导者带头变革

来自 Backed、Steakhouse Financial 和 Morpho Labs 的领导者表达了他们对这一富有远见的项目的兴奋和承诺。他们强调创建可组合、可互操作的代币化资产以及对开放、透明的金融的关注是这一举措背后的关键驱动力。





关于远见者

支持者： 总部位于瑞士的先驱，致力于将现实世界的资产引入链上，确保投资者获得一流的可靠性。

总部位于瑞士的先驱，致力于将现实世界的资产引入链上，确保投资者获得一流的可靠性。 Steakhouse Financial： 一家领先的 DeFi 咨询公司，专注于稳定币和现实世界资产，为领先的 DAO 的财务工作流程做出贡献。

一家领先的 DeFi 咨询公司，专注于稳定币和现实世界资产，为领先的 DAO 的财务工作流程做出贡献。 Morpho：一种去中心化借贷协议，可简化任何数字资产的借贷，倡导效率和包容性。

未来在召唤

这种集成不仅是一个技术里程碑，也是一个里程碑。这是迈向更加包容、稳定和充满活力的 DeFi 生态系统的飞跃。 PayPal 的 PYUSD 以其受监管且可靠的基础，加上 Backed 和 Morpho 的创新平台，为开放、透明且人人可及的金融未来铺平了道路。





欢迎来到金融新时代，像 PYUSD 这样的数字货币开启了一个充满可能性的世界，让复杂的事情变得简单，让遥不可及的事情变得触手可及，让金融的未来成为现实。





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