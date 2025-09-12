脏海盗指标:如何衡量您的开源开发工具的成功

受风险支持的技术创始人总是有一个仪表板,他们向投资者展示的数字:注册,MRR预测,增长图表向上倾斜,这些都是有用的,但在深处,他们知道这些仪表板实际上不会告诉他们工具和公司是否朝着正确的方向发展。 事实是,大多数创始人不知道如何衡量 这就是海盗指标,更重要的是,脏海盗指标,进入的地方。 真实 海盗指数:起点 《海盗指标框架》(AARRR: Acquisition, Activation, Retention, Revenue, Referral)由Dave McClure创建,旨在帮助SaaS初创公司停止对虚荣指标(如印象和喜欢)的痴迷,并专注于实际推动增长的因素。 它奏效了,因为它为早期阶段的公司提供了衡量传统营销渠道不适合时的进展的新方法,但如果你正在构建一个依赖GitHub明星的开发工具,你很快就会看到AARRR不够深入。 进入“脏海盗指数” 我的前导师Stefan Verkerk(WeTransfer创始股东,天使投资者)将Pirate Metrics扩展到创始人实际上可以使用的东西。 他进一步打破了隧道,以便你不仅可以测量“用户进入并付款”,而且还可以测量你的产品,社区和团队决定你是否活着或死去的阶段。 管理他们的公司在 这个框架被称为 (因为它的缩写是FAAAAARRRT)。 Dirty Pirate Metrics 步骤是: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 基金会 & Scaling 适当的市场 注意 意识 激活 惊奇的 收入 保留 参考 团队 它看起来很多,但实际上,它为您提供了更清晰的图像,即您的产品是否实际上是健康的,或者您是否只是为球顶打扮您的数字。 为什么这对创始人来说很重要 让我们说实话:投资者喜欢增长曲线,但用户不关心您的MRR图表. 开发人员关心您的工具是否有效,是否解决了他们的问题,并适合他们的工作流程。 \n \n \n \n \n \n \n \n \n Foundation & Scaling强迫您问:我的工具的局限性是什么,它对用户有多快,有多远? 可访问的市场:我是否在一个真正值得的空间中建造? 注意力和意识:开发人员甚至知道我存在,他们是否理解我所做的事情? 激活和AHA:他们尝试它,他们真的喜欢它吗? 保留:他们是否会继续回来,还是我会在一次测试运行后对用户进行欺骗? 收入:我的实际可持续发展道路是什么:赞助,企业许可证,奖学金? 引用:我的用户是否为我做营销? 团队:人们想和我一起建造,还是我独自一人? 现实检查 如果你目前的“指标板”主要是GitHub明星,Discord登录,以及在Excel中绘制的冰球棒,你并不衡量成功;你正在为投资者表演。 脏的海盗指标强迫你诚实: \n \n \n \n Devs究竟在哪里掉落? 的哪一部分是健康的,哪一部分是破碎的? 你的公司是建立在实质上,还是只是好的光学? 从哪里开始? 不要過度複雜,專注於你的階段的重要性: \n \n \n \n 0-1,000 用户:注意 & 激活,获得开发人员来尝试你的工具。 1000-10,000 用户:保留,确保他们保持周围。 超过 10,000 名用户:收入和团队,构建可持续发展和扩展您的公司。 底线: Dirty Pirate Metrics 给你一种方法来衡量 投资者可能仍然得到他们的漂亮的图表,但你最终会知道你正在建设的是真实的还是只是戏剧。 真正的健康