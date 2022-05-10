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美国机器学习工程师薪酬最高的 27 个城市经过@rickchen
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美国机器学习工程师薪酬最高的 27 个城市

经过 Rick Chen3m2022/05/10
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太長; 讀書

机器学习工程师开发的人工智能算法会随着时间的推移而改进。美国机器学习工程师的平均总薪酬为 120,555 美元至 397,710 美元。根据 Blind 上超过 500 万经过验证的专业人士的数据，这些文章按平均总薪酬（包括年现金工资、任何基于股票的薪酬或提供的现金奖金）显示了美国 27 个机器学习工程师或开发人员薪酬最高的城市.com。该国收入最高的城市是加利福尼亚州的门洛帕克。

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featured image - 美国机器学习工程师薪酬最高的 27 个城市
Rick Chen HackerNoon profile picture

机器学习工程师可能是一些最熟练的软件工程师。

机器学习工程师开发的人工智能算法会随着时间的推移而改进。简而言之，他们创建的程序随着时间的推移“学习”，这样他们就可以开始做出预测或自行运行。通常，机器学习工程师与数据科学家或数据工程师一起收集、分析和组织大量数据、机器学习模型和算法。

根据专业社交网络Blind 的数据，美国一名机器学习工程师的平均总薪酬为 120,555 美元至 397,710 美元。

根据 Blind 上超过 500 万经过验证的专业人士的数据，这些是美国机器学习工程师或开发人员平均薪酬最高的 27 个城市，包括年现金工资、任何基于股票的薪酬或提供的现金奖金。

1. 加利福尼亚州门洛帕克

  • 平均总薪酬：397,710 美元
  • 总薪酬中位数：343,000 美元
  • 平均工资：181,573 美元
  • 基本工资中位数：181,000 美元

2. 加利福尼亚州库比蒂诺

  • 平均总薪酬：309,695 美元
  • 总薪酬中位数：280,000 美元
  • 平均工资：167,999 美元
  • 基本工资中位数：165,000 美元

3. 加利福尼亚山景城

  • 平均总薪酬：297,948 美元
  • 总薪酬中位数：264,000 美元
  • 平均工资：170,865 美元
  • 基本工资中位数：165,000 美元

4. 加利福尼亚州帕洛阿尔托

  • 平均总薪酬：295,648 美元
  • 总薪酬中位数：246,500 美元
  • 平均工资：158,279 美元
  • 基本工资中位数：157,500 美元

5. 加利福尼亚州桑尼维尔

  • 平均总薪酬：283,510 美元
  • 总薪酬中位数：271,000 美元
  • 平均工资：167,809 美元
  • 基本工资中位数：164,150 美元

6.旧金山

  • 平均总薪酬：278,618 美元
  • 总薪酬中位数：232,500 美元
  • 平均工资：163,015 美元
  • 基本工资中位数：160,000 美元

7. 西雅图

  • 平均总薪酬：272,939 美元
  • 总薪酬中位数：240,000 美元
  • 平均工资：155,545 美元
  • 基本工资中位数：153,000 美元

8. 华盛顿州雷德蒙德。

  • 平均总薪酬：262,500 美元
  • 总薪酬中位数：179,500 美元
  • 平均工资：150,125 美元
  • 基本工资中位数：131,500 美元

9. 加利福尼亚州圣何塞

  • 平均总薪酬：261,784 美元
  • 总薪酬中位数：265,000 美元
  • 平均工资：167,289 美元
  • 基本工资中位数：161,500 美元

10. 加利福尼亚州圣马特奥

  • 平均总薪酬：241,266 美元
  • 总薪酬中位数：214,875 美元
  • 平均工资：175,558 美元
  • 基本工资中位数：171,500 美元

11. 加利福尼亚州圣克拉拉

  • 平均总薪酬：240,871 美元
  • 总薪酬中位数：222,000 美元
  • 平均工资：171,114 美元
  • 基本工资中位数：172,500 美元

12. 加利福尼亚州红木城

  • 平均总薪酬：230,676 美元
  • 总薪酬中位数：163,000 美元
  • 平均工资：144,269 美元
  • 基本工资中位数：130,000 美元

13. 洛杉矶

  • 平均总薪酬：230,028 美元
  • 总薪酬中位数：237,000 美元
  • 平均工资：156,828 美元
  • 基本工资中位数：155,000 美元

14.匹兹堡

  • 平均总薪酬：217,804 美元
  • 总薪酬中位数：214,000 美元
  • 平均工资：152,136 美元
  • 基本工资中位数：155,000 美元

15. 纽约

  • 平均总薪酬：215,212 美元
  • 总薪酬中位数：200,000 美元
  • 平均工资：155,360 美元
  • 基本工资中位数：157,500 美元

16. 华盛顿州贝尔维尤。

  • 平均总薪酬：193,300 美元
  • 总薪酬中位数：184,000 美元
  • 平均工资：138,666 美元
  • 基本工资中位数：134,000 美元

17.德克萨斯州奥斯汀

  • 平均总薪酬：188,605 美元
  • 总薪酬中位数：170,000 美元
  • 平均工资：132,952 美元
  • 基本工资中位数：125,000 美元

18. 圣地亚哥

  • 平均总薪酬：179,736 美元
  • 总薪酬中位数：160,000 美元
  • 平均工资：137,315 美元
  • 基本工资中位数：132,000 美元

19. 芝加哥

  • 平均总薪酬：171,614 美元
  • 总薪酬中位数：127,500 美元
  • 平均工资：125,285 美元
  • 基本工资中位数：127,500 美元

20. 俄勒冈州希尔斯伯勒。

  • 平均总薪酬：168,808 美元
  • 总薪酬中位数：173,657 美元
  • 平均工资：126,166 美元
  • 基本工资中位数：130,000 美元

21. 加利福尼亚州欧文市。

  • 平均总薪酬：165,850 美元
  • 总薪酬中位数：165,000 美元
  • 平均工资：156,200 美元
  • 基本工资中位数：165,000 美元

22. 华盛顿特区

  • 平均总薪酬：164,388 美元
  • 总薪酬中位数：165,000 美元
  • 平均工资：145,277 美元
  • 基本工资中位数：142,250 美元

23. 波士顿

  • 平均总薪酬：161,540 美元
  • 总薪酬中位数：150,000 美元
  • 平均工资：136,597 美元
  • 基本工资中位数：139,000 美元

24.俄勒冈州波特兰市。

  • 平均总薪酬：151,250 美元
  • 总薪酬中位数：165,000 美元
  • 平均工资：126,000 美元
  • 基本工资中位数：145,000 美元

25. 丹佛

  • 平均总薪酬：139,500 美元
  • 总薪酬中位数：134,000 美元
  • 平均工资：129,166 美元
  • 基本工资中位数：125,000 美元

26. 亚特兰大

  • 平均总薪酬：124,758 美元
  • 总薪酬中位数：123,500 美元
  • 平均工资：110,115 美元
  • 基本工资中位数：116,000 美元

27. 达拉斯

  • 平均总薪酬：120,555 美元
  • 总薪酬中位数：125,000 美元
  • 平均工资：108,100 美元
  • 基本工资中位数：113,500 美元

方法

Blind 在其平台上分析了美国机器学习工程师的基本工资和总薪酬。城市按平均总薪酬排名，包括基本工资和任何基于股票的薪酬或现金奖金。所有数据均由经过验证的专业人士在专业社交网络 Blind 上自行报告。

最初发表在Teamblind 的博客上

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Rick Chen@rickchen
Rick Chen is the senior director, head of public relations at Blind. He writes about tech culture and the workplace.
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