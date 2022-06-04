神秘组织试图从谷歌搜索中清除数十个知名网站





一个名为“美国视频行业协会”的神秘组织正试图从谷歌搜索中删除数十个知名网站的主页。被指控违反 DMCA 反规避政策的目标包括 Verizon、Pinterest 和 Engadget。谷歌表示，它知道这些欺诈性通知，但到目前为止，它们并非没有损坏。





在过去几年中，版权所有者已要求 Google 删除数十亿个指向涉嫌盗版内容的链接。





这些 DMCA 通知中的大多数都指向侵权材料，但偶尔会出现错误，这可能会造成严重伤害。更糟糕的是，DMCA 还被骗子滥用以谋取私利。





在过去的几周里，我们看到了一波新的可疑删除请求。这些通知不是标准的 DMCA 通知，而是指出据称绕过 DRM 限制的链接，这违反了 DMCA 的反规避政策。





谷歌在常规删除系统之外处理这些“第 1201 节”通知，这意味着它们未在公开透明度报告中列出。但是，它们被发送到 Lumen 的删除档案，我们在那里发现了数十个可疑的删除。

“美国视频行业协会”

两周前，我们看到几份通知将“美国版权局”列为发件人，据称代表“美国视频行业协会”行事。当时，版权局确认这些是冒名顶替者发送的。





最近几天我们看到了几个类似的通知，这一次美国视频行业协会被列为发件人和版权所有者。但是，仍然存在很多问题。





首先，我们不知道有任何合法组织自称为“美国视频行业协会”。但即使我们相信这一点，删除请求本身也是相当混乱的，正如这个例子所示。





“美国”组织以俄语开始一个请求，发现很难构建正确的英语句子。在另一份通知中，它抱怨网站和应用程序绕过流媒体服务的版权保护，同时将其归类为“软件破解”。





当我们查看报告的 URL 时，问题会更加严重。虽然这些工具包括 DVDFab 和 YouTube-ripper 等工具，一些权利持有者认为这些工具存在问题，但各种合法网站也成为目标。

目标包括 Verizon、The Verge 和 Quora

例如，此通知包括互联网提供商的主页，如 Spectrum、Xfinity 和 Verizon，以及新闻网站 Wired、The Verge、今日美国和 Techradar。





在某些情况下，通知列出的文章解释了人们如何从 Netflix 等流媒体服务下载内容。然而，这些大多指向法律选项，例如这篇关于 Netflix 离线观看功能的有线文章。





这只是冰山一角。我们还看到 Engadget、CNBC、CNET 和许多其他新闻网站成为目标。即使是 Quora、PureVPN 和 Pinterest 也无法逃脱美国视频行业协会的愤怒。





从 Google 中删除的合法网站

好消息是，谷歌没有对大部分删除请求采取任何行动。然而，并不是所有的网站都那么幸运。较小的新闻媒体Fossbytes.com 、 Techloot和Robots.net的主页已从 Google 的搜索结果中删除。





TorrentFreak 与 Fossbytes 的联合创始人 Adarsh Verma 进行了交谈，后者表示这些说法损害了该出版物的声誉并导致流量减少。





除了 Fossbytes 的主页外，一篇解释人们如何从 Netflix 合法下载视频的文章也已从 Google 的搜索结果中删除。

谷歌意识到了这个问题

Fossbytes 向谷歌报告了这个问题，谷歌通知该网站，这些反规避措施没有正式的反通知程序。因此，这些 URL 目前仍处于去索引状态。





“根据美国法律，没有正式的反通知程序可用于规避，因此我们没有恢复这些 URL，”谷歌回答说，要求网站提供详细解释。





上面的回复来自 Fossbytes 与 TorrentFreak 共享的电子邮件。这揭示了 Lumen 数据库中没有的一些有趣的细节，包括“美国视频行业协会”代表的姓名、电子邮件地址和地理位置。





从上面可以看出，发件人实际上位于俄罗斯，并将自己标识为“Wolf Fang”，这不是一个典型的名字，即使在俄罗斯也是如此。我们不会公布的电子邮件地址来自 Gmail，并引用了另一种动物的獠牙。

谷歌意识到了这个问题

谷歌发言人在接受 TorrentFreak 采访时表示，该公司已意识到欺诈活动并正在采取行动。





“我们知道这些欺诈性通知。我们有许多机制来检测滥用行为，并且一直在改进我们的方法。我们的透明度努力旨在帮助包括记者在内的第三方识别这些类型的问题，当这些问题曝光时，我们会酌情恢复 URL，”谷歌表示。





根据 Google 的回应，Fossbytes、Robots.net 和其他被错误标记的网站似乎可以预期它们的链接最终会重新出现在 Google 的搜索结果中。

目前，这些通知背后的人仍然是个谜。如果“美国视频行业协会”实际上是所报道的流翻录和 DRM 规避工具的直接竞争对手，我们不会感到惊讶。





这是我们过去多次看到的策略。竞争对手定位来自竞争应用程序和网站的 URL，因此他们自己的网站最终会在 Google 的搜索结果中排名靠前。

然而，在这种情况下，相关人员通过将数百个完全合法的 URL 添加到删除请求中而引起了相当多的关注。







