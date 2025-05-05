特朗普作为教皇:AI不怪





如果我错了,请纠正我,但特朗普第二次政府的非官方口号之一是 - 成年人回来了,或者类似的东西。





特朗普作为教皇的AI产生的形象在哪里?我练习我写的东西。





我不确定特朗普是否使用了Grok,但我确信你可能已经看到了臭名昭著的照片,除非你一直生活在岩石之下。





No Luck With Tariffs - Let’s Try Memes and GIFs





如果其他人会做这件艺术作品,特朗普肯定会喜欢并重新发布它,毫无疑问,这是他最棒的MO。





MAGA的人被他们对特朗普的爱所带走,他们经常通过AI来表达。我个人最喜欢的就是特朗普骑猫,而不是狮子。也许,这只是我,但后者是Putinish。





我的观点是;如果一个死亡者创造了这张照片,那么它只会是另一个尖锐的人。这样,这是另一个国际和文化丑闻。

















值得一提的是,特朗普(不是)在宗教事务上的专家,因为他(从未)去过梵蒂冈(!!) 再次,如果我没有错,他将出席教皇弗朗西斯的葬礼。





可以说,世界上最小的国家(而不是影响力方面)和最大的国家(目前只有军事方面)应该讨论燃烧的国际问题,而不是有争议的AI图像。





在特朗普的辩护中,让我们忽略JD Vance(他访问梵蒂冈),他没有太多的选择。关税的(未)预期后果和严厉批评双重标准因此,特朗普作为教皇的争议。

















Reddit: “What's the most practical thing you have done with AI?”





人工智能可以帮助你做很多事情,天空就是极限,例如:





























我仍然相信人工智能是我们的镜子,就像任何其他工具一样,它就像使用它的人一样好。





人工智能的未来是光明的(它与战斗有关):不仅特朗普总统喜欢它,他经常使用它,这不是火箭科学人工智能,所以可以说,但它吸引了目光和新闻。





直到下一个传奇和特朗普的AI狂热,享受“康克拉夫”电影。





是的,特朗普作为教皇;不要说这是毒品,因为这只是懒惰 - 人工智能不是要责怪的。