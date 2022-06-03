游戏网络效应及其悖论





在区块链之前，服务提供商管理视频游戏中的可变资产，没有给用户控制的空间。因此，游戏内资产交易很少见，那些确实促进交易的游戏并没有真正为用户提供拥有新获得宝藏的解决方案。





80 年代的游戏场景以 MUD（又称多用户地下城游戏）为主。冒险游戏爱好者对多人实时角色扮演游戏垂涎三尺——丰富的传说、奇幻生物和引人入胜的机制。将其与一些 RNG 游戏玩法和 P2P 场景结合起来，它会描绘出我们今天所熟知的元界非常熟悉的画面——但由于缺乏一个非常有吸引力的功能——游戏内区块链经济。

游戏链

自 2008 年比特币白皮书发布以来，在区块链技术之上的巨大创新如雨后春笋般涌现——以太坊、智能合约、DeFi、DAO、NFT、元界......





从那时起，我们见证了区块链游戏的出现——CryptoKitties、EtherBots、Hashcraft 的出现——Axie Infinity 的发展，以及 YGG 或 Merit Circle 等游戏公会的诞生——以及 GameFi——社区游戏和去中心化金融的十字路口.





游戏和链之间的关系允许资产在分布式账本上自由浮动，促进参与者之间的轻松转移。此外，资产代币化为平衡市场经济的萌芽创造了坚实的基础，增强了游戏生态系统中资产的内在价值。





区块链培育有机的新古典游戏经济，为游戏提供安全性和实物资产价值，而游戏本身增加了区块链的效用和采用。

区块链游戏市场

尽管市场低迷、全球事件和安全问题（例如Ronin Bridge 黑客），但 2022 年第一季度仍然反映了区块链游戏 2000% 的爆炸性增长，仅在 2022 年 3 月就吸引了 122 万个唯一活跃钱包（UAW）——其中 52%本月行业活动。 DappRadar估计，2022 年第一季度有 2.5B 美元投资于连锁游戏及其相关基础设施，使 2022 年的年度投资有望达到 10B 美元。





DapRaddar 估计每年对区块链游戏及其基础设施的投资为 10B 美元

区块链游戏正在兴起。协同作用是显而易见的。区块链和游戏——完美的共生！





然而，即使面对目前的颠覆承诺，区块链游戏基础设施也只是处于较长轨道的开始。因此，区块链游戏在实现其有望为全球游戏市场带来的范式转变之前，需要解决一些挑战。





接下来，我们将看看限制区块链游戏可扩展性的瓶颈，威胁采用的最佳点——网络效应。

游戏价值取决于用户

游戏项目的内在价值与其用户数量直接相关——随着平台用户数量的增加，其应用价值也随之增加。在这方面，Web3 游戏在引导网络效应方面优于 Web2 游戏。





对于 Web2 平台，从冷启动引导具有挑战性，因为用户数量和平台对这些用户的应用价值都很低。随着 Web3 游戏引入的资产代币化，只要投资者和游戏玩家认识到协议及其代币的未来价值，参与者最初就会被平台吸引，因为他们可以通过使用它来赚取代币。反过来，平台的应用价值也会增加。

当针对区块链游戏进行扩展时

然而，用户增长，正是一个新平台成功所需要的，可以对抗建立在第 1 层链（如以太坊或币安）上的游戏——用户越多，由于过度拥挤，单个用户的价值就越低。我们称之为反网络效应。

什么是反网络效应？

Octopus Network 将反网络效应定义为用户增加导致效用下降的机制。简而言之，反网络效应是由网络拥塞引起的。

与数以亿计的主流游戏玩家流量快速逼近区块链游戏行业相比，以太坊目前的迭代每秒只能处理 15-30 笔交易。





随着以太坊的快速发展，链上交易的激增导致过载。高昂的汽油费和交易中断是用户最公认的烦恼。链上交易可能会变得缓慢且昂贵。

虽然 2020 年的 DeFi 浪潮和 2021 年的 NFT 狂热让我们深入了解了以太坊的拥塞问题，但 Yuga Labs 最近的一条推文说明了一切。













在BAYC背后的人们高度期待的元宇宙土地出售之后，该平台就拥塞以太坊网络向以太坊社区道歉。一些用户为单笔交易支付了高达5 ETH 的 gas 。





网络拥塞对区块链游戏来说尤其致命，因为它们增加了微交易和更大的交互密度。此外，一旦公链拥堵，与 DeFi 用户相比，游戏玩家可能首先受到伤害，因为 Play-to-Earners 更可能对价格敏感。





区块链游戏产业要发挥其潜力，首先需要解决一直存在的网络拥塞问题。然而，即使以太坊的 PoS 快速接近，可扩展性似乎仍然是一个漫长的旅程。





我们不想杀死以太坊。我们只是希望能够使用它！





拥塞难题导致了其他与 EVM 兼容的 L1 的开发，被错误地称为“ 以太坊杀手”。这个标签的讽刺之处在于，正是因为以太坊所展示的价值，这些技术才被开发出来。我敢说没有人真的想杀死以太坊。他们只是希望能够使用它。





以太坊 Layer2 扩展解决方案正在给以太坊杀手 L1带来一些竞争。 Layer2 扩展解决方案，例如 rollups，也对扼杀以太坊不感兴趣。相反，他们也在尝试改进以太坊——通常是通过将计算从主链上移出，执行计算，然后将证明存储回链上。





Layer2 解决方案有多种形式，处于不同的开发阶段。当区块链出现问题时，它只会激发更多的创新。

乐高积木的局限性——区块链游戏还有趣吗？

对于大多数区块链游戏开发者来说，最简单的途径是在一个万能的应用层中使用智能合约。纯粹从架构的角度来看，智能合约非常适合非常特定的用途。虽然智能合约的灵活性为零，因为所有合约条款都是预先确定的，但智能合约的可组合性功能允许它们像许多乐高积木一样相互集成，非常方便。





然而，当涉及到复杂的去中心化应用程序（例如链上游戏）时，仅智能合约就无法交付，因为它们缺乏灵活性、有限的加密操作集、不成熟的编程语言和安全问题。尤其是对于智能合约，区块链的三难困境——安全性、可扩展性和去中心化——无法同时优化。





例如，为了保证应用逻辑的可验证性，公链通常不允许智能合约直接升级。本质上，建立在智能合约基础上的项目大多放弃了治理主权。





可组合性在理论上很好，但跨多个 dApp 构建的复杂系统在使用增加期间可能会受到严重影响。也许这就是为什么开发和管理创新的游戏体验、复杂的故事世界和游戏经济在集中式环境中是一项更简单的任务。





此外，虽然 GameFi 的“Play-to-Earn”现象——再加上 DeFi 的交易、借贷和杠杆化——人气飙升，但游戏是否真的“有趣”的问题通常被排除在外有利于关注经济并获得潜力的对话。





无论是否所有开发人员都想为他们的用户提供比其他人更出色的体验，所有开发人员都想要用户。他们希望人们与他们的 dApp 进行交互。我什至敢说他们希望他们的应用程序被喜欢。他们希望他们的应用程序让用户说“哇！” “WGMI！” “这个 dApp 太棒了！”





Play-to-Earn 玩家当然想玩更多游戏来赚取更多收入。但这导致人们猜测，区块链游戏实际上更像是区块链的“入口”，而不是玩家的迷人目的地。

八达通网络游戏一链解决方案

Octopus Network 认为构建区块链游戏的最佳方式是使用应用链——一链一游戏。 Octopus 网络是一个多链网络，它启动和托管基于 Substrate、与 EVM 兼容的应用链。





Appchain 是一个独立的区块链，明确用于一组特定的定制设计应用程序。 Substrate 支持无数模块，开发人员可以轻松地将这些模块集成到他们的应用链中，包括以太坊虚拟机托盘，以构建快速且用户友好的应用程序，并且交易成本低。





与智能合约不同，EVM 兼容的应用链允许开发者在治理结构、经济设计和底层共识算法方面定制他们的应用程序。这意味着应用链的全栈，包括网络、共识协议、节点配置等，都可以针对特定的用例进行优化。应用链拥有自主权，由自己的社区管理。





但是对于游戏应用来说，Appchain 的显着好处是可以独家使用该链的处理能力——无需与其他应用竞争，并且通过原生 Appchain 较低的交易费用来支付 Gas。





Octopus Network EVM 兼容 Appchain 的专用交易处理能力使其能够实现每秒 1000 笔交易，并具有快速的最终性。因此，基于专用 Appchains 构建的游戏具有更好的性能，每天可以处理数千万笔交易，以支持每天触及数百万用户的区块链游戏。

Octopus Network EVM 应用链概述

Substrate 和 Cosmos SDK 等开源工具包使构建 Appchain 变得更加容易和更具成本效益。自 2018 年 10 月 ，已经在 Substrate 上搭建了数百个加密项目，预计还会有更多的 Appchain 项目涌现。





然而，尽管 Substrate 和 Cosmos SDK 大幅降低了 Appchains 的开发成本，但 Appchain bootstrapping 对开发者来说仍然是一项复杂且耗费资金的工作。





Octopus Network 解决了这个负担能力问题，并通过提供灵活的安全性、基础设施支持、跨链互操作性、随时可用的社区和无限的可扩展性，使 Appchain 更容易启动。





安全性——引导 PoS 安全性是一项耗时且费力的工作。引导一个具有良好安全性的独立应用链通常需要几年时间和几百万美元。但是八达通网络中的应用链可以根据需要扩展其安全性。这将启动 Appchain 的成本降低了 100 倍，并允许 Appchains 在几个月而不是几年内启动。





基础设施——八达通网络的一站式基础设施为应用链提供了一套完整的基础设施——包括 RPC 网关、应用链浏览器、应用链索引器和应用链存档器。启动 Appchain 后，开发人员只需更新前端配置，即可为最终用户服务。





互操作性——八达通网络应用链享有开箱即用的互操作性。 Octopus 网络中的应用链可与 Ethereum、NEAR 和任何支持Substrate IBC的区块链互操作，例如 Polkadot 和 Cosmos。





社区——八达通网络充当孵化游戏社区的元社区——NEAR 协议生态系统中的一个焦点，Web3.0 游戏团队可以在这里展示其平台的优点以吸引各种支持者，例如玩家、投资者、验证者、委托者和市场参与者——点燃网络效应。





可扩展性——运行安全租赁机制的八达通中继建立在 NEAR 协议之上。 NEAR 协议基于分片具有无限的可扩展性——它可以容纳比以太坊 layer1 多数百甚至数千的网络和资产，使其成为当今最重要的区块链互联网中心之一。





在整个生态系统的资源和支持下，NEAR 正在迅速崛起为一个强大的去中心化金融中心。 Octopus Network Appchains 的优势在于作为自给自足的去中心化经济体而生，不依赖中心化交易所，并且可以从一开始就与 NEAR 上的 DeFi 协议建立密切的共生关系。

EVM 应用链 vs 以太坊杀手和 Layer2 解决方案

与当前的 Layer2 和 Layer1 “Eth Killer”策略相比，Octopus Network Appchain 通过简化在 Substrate Appchains 上部署基于以太坊的去中心化应用程序的过程，为解决区块链游戏的以太坊可扩展性悖论提供了一种更易于访问且成本更低的替代方案。





Octopus 网络中与 EVM 兼容的应用程序链为游戏开发者承诺了两全其美——在自治区块链上部署的可扩展性、主权和灵活性，以及迁移 EVM 智能合约的优势，因此开发人员无需从刮。





开发人员可以在 EVM 生态系统中构建开源项目，同时享受统一的 Substrate 开发捆绑在无缝聚合的技术堆栈中，并通过轻松访问 NEAR 的 DeFi 和 dApp 集合访问庞大的可互操作生态系统。





对于用户而言，与 EVM 兼容的 Appchain 的优势包括参与多链、可互操作的生态系统、更低的 gas 费用、更快的结算、相同的地址格式和更简单的操作流程——这是更好的游戏体验的基础。

最终游戏

尽管区块链游戏狂热，但该行业仍处于起步阶段。在所有 GameFi 炒作的背后隐藏着一个基本问题——如果没有目前的盈利水平，游戏的设计是否足够有趣，值得一玩？





Octopus Network 认为，一旦区块链游戏基础设施的核心问题得到解决，游戏革命将不可避免。通过消除安全性、可扩展性、可定制性和可升级性方面的瓶颈，Appchains 正在引领区块链游戏的新创新浪潮，通过更复杂的机制解锁更丰富的游戏体验，并具有增长游戏内经济的能力——为建设者提供更多权力，为游戏玩家带来更多欢乐！





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