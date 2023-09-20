BAMboozled：BAM 交易如何欺骗 Binance.US 用户

SEC 诉币安法院备案，检索于 2023 年 6 月 5 日，是HackerNoon 法律 PDF 系列的一部分。您可以在此处跳至本文件中的任何部分。这是第 69 部分中的第 37 部分。

事实

六． BAM TRADING 和 BAM 管理层从事欺诈和欺骗行为，并向投资者做出虚假和误导性陈述。





E. BAM Trading 和 BAM Management 的虚假和误导性陈述以及欺骗性行为和做法非常严重。





277. BAM Trading 和 BAM Management 关于交易监管和交易量的声明对于在 Binance.US 平台上交易加密资产证券的投资者和股权投资者来说非常重要。在决定是否在 Binance.US 平台上交易某些加密资产或投资 BAM Management 时，理性的投资者会认为重要的是要知道 BAM Management 和 BAM Trading 实际上并未采取合理措施来监视和禁止在 Binance.US 平台上进行操纵交易，或确保平台的交易量反映真实的市场需求，并在合法市场原则下进行公平交易。





278. 交易量对于加密资产证券投资者评估价格（包括预期价格变动）、市场活动（包括需求和可用流动性）和市场效率非常重要。正如赵承认的那样，一个成功的加密资产交易平台取决于其客户相信交易和报告的流动性没有受到欺诈的影响。





279. 该信息对股权投资者也很重要，因为 Binance.US 平台的交易量和相应的交易费用收入是股权投资者评估 BAM Management 盈利能力和市场份额的重要指标，并表明客户实际上与平台互动。鉴于美国对涉及加密资产的企业进行了积极的监管审查，股权投资者会并且确实认为了解他们正在投资合规的加密资产平台以降低企业及其盈利能力的监管风险很重要。





280. 此外，在 Binance.US 平台上进行交易的投资者和购买 BAM Management 股权的投资者会想知道该平台的主要做市商（由赵拥有和控制）是否参与了洗牌交易模式，这将有利于 BAM Trading 、BAM Management、币安和赵，所有这些都是以牺牲在平台上交易的普通投资者为代价的。





281. 由于这些对证券购买者进行欺诈或欺骗的交易、做法和业务过程，以及大量的重大错报和遗漏，BAM Trading 和 BAM Management 从加密货币交易费用中获得了大量收入。资产投资者为 Binance.US 平台上的交易支付了费用，而股权投资者则向 BAM Management 投资了约 2 亿美元。









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该法庭案件 1:23-cv-01599 于 2023 年 9 月 6 日检索自docdroid.net ，属于公共领域。法院创建的文件是联邦政府的作品，根据版权法，自动置于公共领域，可以不受法律限制地共享。



