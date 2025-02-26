构建可扩展的专利搜索平台，增强知识产权管理

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Intellectual Ventures 总部位于美国特拉华州，是知识产权管理领域的知名企业。他们每年支持超过 500 项专利申请，协助创新者和公司进行专利研究、专利性评估和保护知识产权。
Intellectual Ventures 因推动专利创新而闻名，并且不断探索改进和简化其流程的新方法。
他们认识到需要一个更强大、更高效的平台来处理他们的专利提交，因此他们着手增强该平台的功能——特别是在搜索功能和工作流程自动化方面。
项目范围
Intellectual Ventures 最初使用的平台具有有限的关键字搜索功能，无法满足其日益增长的需求。这种过时的搜索功能使得快速检索相关专利和信息变得十分困难。此外，缺乏专门的测试环境减慢了功能开发速度，并且每次更新都会威胁平台的稳定性。
Intellectual Ventures 意识到，为了发展并满足日益增长的需求，他们需要对整个平台进行现代化改造并简化开发流程。经过全面评估，我们确定了四个关键的改进领域来指导我们的方法：
- 测试和开发环境：设置专用空间来测试新功能，而不会危及生产环境。
- CI/CD 自动化：实施持续集成和部署 (CI/CD) 管道，以实现更快、更安全的更新。
- 可扩展性和资源管理：提高平台随着用户数量的增长而扩展的能力，同时有效管理资源成本。
- 订阅和计费自动化：集成计费系统，自动化订阅管理并允许用户管理自己的订阅。
挑战
Intellectual Ventures 面临着影响其平台性能和生产力的各种挑战：
功能推出延迟和测试受限：如果没有专门的环境，新功能就无法进行彻底的测试，这会减慢开发速度、带来风险并影响用户体验。
最少的文档：由于缺乏全面的文档，部署通常不一致，从而导致出现问题时出现延迟和更长的恢复时间。
碎片化的设置：应用程序部分是容器化的，部分是独立的，这使得维护、扩展和部署更加困难。
这些挑战使得 Intellectual Ventures 难以扩展平台来满足日益增长的需求。Intellectual Ventures 团队需要一个解决方案来解决这些问题，同时为未来的发展奠定坚实的基础。
为什么选择 Maruti Techlabs？
Intellectual Ventures 选择 Maruti Techlabs 是因为我们透明而直接的开发方法。我们注重清晰的沟通和经过验证的开发实践，优先考虑客户需求和行业标准。
基于我们提供高质量 DevOps 解决方案的经验，我们定制了方法以满足 Intellectual Ventures 对可扩展性、效率和稳定性的要求。我们灵活、定制的方法使我们能够解决 Intellectual Ventures 面临的具体问题，同时规划其平台的未来需求。
“ Maruti Techlabs 团队的表现非常出色。他们的专业知识和奉献精神对我们项目的成功起到了真正的作用，我很高兴向他们提供最高的推荐。 ”
- 首席技术官
解决方案
为了实现平台的现代化，我们实施了各种有针对性的解决方案来解决发现的每个问题：
1. 专用开发环境：我们基于 Kubernetes 建立了一个开发环境，允许在将新功能投入生产之前在安全、受控的空间中对其进行测试。这最大限度地降低了与更新相关的风险，并允许 Intellectual Ventures 自信地实施新功能，而不会影响活跃用户。
2. CI/CD 管道实施：我们设计并实施了 CI/CD 管道，以自动化部署新功能和更新的过程。这可以实现更快、更可靠的发布，确保新功能能够顺利推出，而不会破坏平台的功能。
3. 标准化容器化：我们将所有独立应用程序迁移到 Kubernetes 集群，确保平台完全容器化。这样一来，平台维护起来就更简单，并且可以根据需要高效扩展。
4. 增强 Solr 数据库优化：我们重新配置了 Solr 数据库，以支持更快、更准确的搜索，提高平台处理大量数据的能力。这使 Intellectual Ventures 能够更快地处理复杂查询，从而显著提升用户体验。
5. 使用 Stripe 实现自动订阅管理：我们集成了 Stripe，实现了订阅计费和管理的自动化。这样一来，用户就可以独立控制订阅，包括付款和续订，从而减少手动管理工作并改善用户体验。
沟通与协作
在整个项目过程中，我们的团队与 Intellectual Ventures 保持着开放且一致的沟通：
- 每日更新：通过电子邮件、Slack 和 Google Meet 进行沟通，提供定期的状态更新。
- 透明度：频繁的报告让利益相关者了解进展情况，确保项目目标的透明度和一致性。
技术堆栈
结果
所实施的解决方案产生了可衡量的影响，从而带来了各个领域的改善。
该项目的主要成果包括：
- 更快的开发周期：专用的开发环境与 CI/CD 管道相结合，使 Intellectual Ventures 团队能够更快地部署新功能和更新。
- 增强系统效率：通过优化资源使用和自动化各种流程，平台现在运行得更高效，同时降低运营成本。
- 面向未来的可扩展性： Kubernetes 基础设施可轻松扩展，因此平台可以随着需求的增加而平稳增长。
- 改善用户体验：通过 Stripe 集成，用户现在可以独立管理他们的订阅，从而减少对支持的需求并提高整体满意度。
- 显著节省成本：优化带来了显著的成本降低：
- 1 年承诺：节省 40%，而无需支付更高的按需云使用费率。
- 3 年承诺：比按需云成本节省 60%。
- 提高运营效率：提高资源利用率可降低运营成本，帮助 Intellectual Ventures 保持精益运营。
- 提高平台稳定性：专用的测试环境降低了部署风险，为用户提供了流畅、可靠的体验，并允许更快地推出新功能。
Maruti Techlabs 成功交付了现代化、可扩展的平台，满足了 Intellectual Ventures 对运营效率和用户体验的需求。更新后的平台现在可以处理更复杂的专利研究和知识产权管理任务，支持 Intellectual Ventures 在知识产权领域促进和推进创新。
我们的发展历程
我们遵循敏捷、精益和 DevOps 最佳实践来创建卓越的原型，通过协作和快速执行将用户的想法变为现实。我们的首要任务是快速反应时间和可访问性。
我们确实希望成为您的扩展团队，因此除了定期会议之外，您可以确信我们的每个团队成员都可以通过一个电话、电子邮件或消息联系到。