构建可扩展的专利搜索平台，增强知识产权管理

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Intellectual Ventures 总部位于美国特拉华州，是知识产权管理领域的知名企业。他们每年支持超过 500 项专利申请，协助创新者和公司进行专利研究、专利性评估和保护知识产权。





Intellectual Ventures 因推动专利创新而闻名，并且不断探索改进和简化其流程的新方法。





他们认识到需要一个更强大、更高效的平台来处理他们的专利提交，因此他们着手增强该平台的功能——特别是在搜索功能和工作流程自动化方面。

项目范围

Intellectual Ventures 最初使用的平台具有有限的关键字搜索功能，无法满足其日益增长的需求。这种过时的搜索功能使得快速检索相关专利和信息变得十分困难。此外，缺乏专门的测试环境减慢了功能开发速度，并且每次更新都会威胁平台的稳定性。





Intellectual Ventures 意识到，为了发展并满足日益增长的需求，他们需要对整个平台进行现代化改造并简化开发流程。经过全面评估，我们确定了四个关键的改进领域来指导我们的方法：

测试和开发环境： 设置专用空间来测试新功能，而不会危及生产环境。

设置专用空间来测试新功能，而不会危及生产环境。 CI/CD 自动化： 实施持续集成和部署 (CI/CD) 管道，以实现更快、更安全的更新。

实施持续集成和部署 (CI/CD) 管道，以实现更快、更安全的更新。 可扩展性和资源管理： 提高平台随着用户数量的增长而扩展的能力，同时有效管理资源成本。

提高平台随着用户数量的增长而扩展的能力，同时有效管理资源成本。 订阅和计费自动化：集成计费系统，自动化订阅管理并允许用户管理自己的订阅。

挑战

Intellectual Ventures 面临着影响其平台性能和生产力的各种挑战：

功能推出延迟和测试受限： 如果没有专门的环境，新功能就无法进行彻底的测试，这会减慢开发速度、带来风险并影响用户体验。

最少的文档： 由于缺乏全面的文档，部署通常不一致，从而导致出现问题时出现延迟和更长的恢复时间。

碎片化的设置：应用程序部分是容器化的，部分是独立的，这使得维护、扩展和部署更加困难。



这些挑战使得 Intellectual Ventures 难以扩展平台来满足日益增长的需求。Intellectual Ventures 团队需要一个解决方案来解决这些问题，同时为未来的发展奠定坚实的基础。

为什么选择 Maruti Techlabs？

Intellectual Ventures 选择 Maruti Techlabs 是因为我们透明而直接的开发方法。我们注重清晰的沟通和经过验证的开发实践，优先考虑客户需求和行业标准。





基于我们提供高质量 DevOps 解决方案的经验，我们定制了方法以满足 Intellectual Ventures 对可扩展性、效率和稳定性的要求。我们灵活、定制的方法使我们能够解决 Intellectual Ventures 面临的具体问题，同时规划其平台的未来需求。





“ Maruti Techlabs 团队的表现非常出色。他们的专业知识和奉献精神对我们项目的成功起到了真正的作用，我很高兴向他们提供最高的推荐。 ” - 首席技术官

解决方案

为了实现平台的现代化，我们实施了各种有针对性的解决方案来解决发现的每个问题：





1. 专用开发环境：我们基于 Kubernetes 建立了一个开发环境，允许在将新功能投入生产之前在安全、受控的空间中对其进行测试。这最大限度地降低了与更新相关的风险，并允许 Intellectual Ventures 自信地实施新功能，而不会影响活跃用户。





2. CI/CD 管道实施：我们设计并实施了 CI/CD 管道，以自动化部署新功能和更新的过程。这可以实现更快、更可靠的发布，确保新功能能够顺利推出，而不会破坏平台的功能。





3. 标准化容器化：我们将所有独立应用程序迁移到 Kubernetes 集群，确保平台完全容器化。这样一来，平台维护起来就更简单，并且可以根据需要高效扩展。





4. 增强 Solr 数据库优化：我们重新配置了 Solr 数据库，以支持更快、更准确的搜索，提高平台处理大量数据的能力。这使 Intellectual Ventures 能够更快地处理复杂查询，从而显著提升用户体验。









5. 使用 Stripe 实现自动订阅管理：我们集成了 Stripe，实现了订阅计费和管理的自动化。这样一来，用户就可以独立控制订阅，包括付款和续订，从而减少手动管理工作并改善用户体验。

沟通与协作

在整个项目过程中，我们的团队与 Intellectual Ventures 保持着开放且一致的沟通：

每日更新： 通过电子邮件、Slack 和 Google Meet 进行沟通，提供定期的状态更新。

通过电子邮件、Slack 和 Google Meet 进行沟通，提供定期的状态更新。 透明度：频繁的报告让利益相关者了解进展情况，确保项目目标的透明度和一致性。

技术堆栈

结果

所实施的解决方案产生了可衡量的影响，从而带来了各个领域的改善。





该项目的主要成果包括：

更快的开发周期： 专用的开发环境与 CI/CD 管道相结合，使 Intellectual Ventures 团队能够更快地部署新功能和更新。

专用的开发环境与 CI/CD 管道相结合，使 Intellectual Ventures 团队能够更快地部署新功能和更新。 增强系统效率： 通过优化资源使用和自动化各种流程，平台现在运行得更高效，同时降低运营成本。

通过优化资源使用和自动化各种流程，平台现在运行得更高效，同时降低运营成本。 面向未来的可扩展性： Kubernetes 基础设施可轻松扩展，因此平台可以随着需求的增加而平稳增长。

Kubernetes 基础设施可轻松扩展，因此平台可以随着需求的增加而平稳增长。 改善用户体验： 通过 Stripe 集成，用户现在可以独立管理他们的订阅，从而减少对支持的需求并提高整体满意度。

通过 Stripe 集成，用户现在可以独立管理他们的订阅，从而减少对支持的需求并提高整体满意度。 显著节省成本： 优化带来了显著的成本降低： 1 年承诺： 节省 40%，而无需支付更高的按需云使用费率。 3 年承诺： 比按需云成本节省 60%。

优化带来了显著的成本降低： 提高运营效率： 提高资源利用率可降低运营成本，帮助 Intellectual Ventures 保持精益运营。

提高资源利用率可降低运营成本，帮助 Intellectual Ventures 保持精益运营。 提高平台稳定性：专用的测试环境降低了部署风险，为用户提供了流畅、可靠的体验，并允许更快地推出新功能。





Maruti Techlabs 成功交付了现代化、可扩展的平台，满足了 Intellectual Ventures 对运营效率和用户体验的需求。更新后的平台现在可以处理更复杂的专利研究和知识产权管理任务，支持 Intellectual Ventures 在知识产权领域促进和推进创新。

我们的发展历程

我们遵循敏捷、精益和 DevOps 最佳实践来创建卓越的原型，通过协作和快速执行将用户的想法变为现实。我们的首要任务是快速反应时间和可访问性。





我们确实希望成为您的扩展团队，因此除了定期会议之外，您可以确信我们的每个团队成员都可以通过一个电话、电子邮件或消息联系到。



