教育转移:拜占庭将军在加密问题 - 或者在我们中间有一个叛徒

你曾经玩过《我们之间》吗?或者至少听说过吗?这是这个游戏中,几个宇航员都在同一艘航天飞船上,但一个叛徒正在破坏和杀害他们,他们需要发现它是谁,并驱逐他们从船上。
想象一下,你和一群朋友一起玩《我们之间》,你都是航天器上的船员(也可能是一些骗子),你需要一起决定是否按紧急按钮驱逐一个可疑的玩家,你只能彼此发送消息 - 没有语音聊天,只是游戏中聊天。
This is basically the
在分布式系统的世界中,同样的问题发生在
BFT在加密网络中
BFT是一个关键概念,可以帮助加密网络保持可靠性,即使网络中的某些计算机行为不诚实或失败。There’s no single authority making decisions in decentralized systems, so the network has to find ways to agree on the correct version of the transaction history — even if a few participants lie, cheat, or crashBFT是指系统尽管存在这些问题,仍能达成共同协议的能力,确保所有人最终都信任相同的结果。
没有BFT,坏事可能会发生。最著名的问题之一被称为双支出 - 当有人试图使用相同的数字货币多次时,例如,想象向两个不同的人同时发送相同的代币。
事实上,双重支出问题是分散货币早些时候没有起飞的一个主要原因。
共识机制
在加密网络中,共识机制是允许一组节点同意真正发生的事情的工具 - 例如谁向谁发送了钱,以及何时 - 即使有些节点可能失败,行动缓慢,或试图欺骗。这些机制是区块链和DAG系统的核心,因为它们确保每个人都看到同一版本的账本。
例如,比特币使用工作证明(PoW)。这种方法要求计算机解决复杂的难题,以添加新块到链中,而强大的计算机竞争成为第一个解决它。
相比之下,
他们的行动导致了决定性的最终性 - 一旦交易在DAG中稳定,它是最终的,不能被取消. 没有矿工或“验证员”控制访问或达成彼此之间的协议。 这种方法,免除各种投票或权力竞争,提供了更好的去中心化和审查抵抗性。
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