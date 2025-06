教育转移:拜占庭将军在加密问题 - 或者在我们中间有一个叛徒

你曾经玩过《我们之间》吗?或者至少听说过吗?这是这个游戏中,几个宇航员都在同一艘航天飞船上,但一个叛徒正在破坏和杀害他们,他们需要发现它是谁,并驱逐他们从船上。





想象一下,你和一群朋友一起玩《我们之间》,你都是航天器上的船员(也可能是一些骗子),你需要一起决定是否按紧急按钮驱逐一个可疑的玩家,你只能彼此发送消息 - 没有语音聊天,只是游戏中聊天。





This is basically the 拜占庭将军问题 : imagine a bunch of generals (or players) trying to agree on a battle plan (or eject vote), but some of them might be traitors (impostors) sending false messages好将军想协调并赢得战斗,但他们不知道谁可以信任,他们不能彼此直接交谈,如果他们不做出相同的决定,他们可能会输掉战争 - 或者,在我们之间,输掉游戏。





在分布式系统的世界中,同样的问题发生在 计算机(节点) 如果一些计算机撒谎或故障(就像骗子一样),我们需要一个系统,可以帮助所有诚实的节点同意,即使有几个是可疑的行为。这也被称为拜占庭错误,因此,分布式系统如加密网络必须有拜占庭错误容忍(BFT)才能正常工作。

BFT是一个关键概念,可以帮助加密网络保持可靠性,即使网络中的某些计算机行为不诚实或失败。There’s no single authority making decisions in decentralized systems, so the network has to find ways to agree on the correct version of the transaction history — even if a few participants lie, cheat, or crashBFT是指系统尽管存在这些问题,仍能达成共同协议的能力,确保所有人最终都信任相同的结果。





没有BFT,坏事可能会发生。最著名的问题之一被称为双支出 - 当有人试图使用相同的数字货币多次时,例如,想象向两个不同的人同时发送相同的代币。





事实上,双重支出问题是分散货币早些时候没有起飞的一个主要原因。 萨托西·纳卡莫托 直接在原始比特币白皮书中提到这一点,强调了比特币的共识系统旨在克服这一挑战,而不需要中央权威。





在加密网络中,共识机制是允许一组节点同意真正发生的事情的工具 - 例如谁向谁发送了钱,以及何时 - 即使有些节点可能失败,行动缓慢,或试图欺骗。这些机制是区块链和DAG系统的核心,因为它们确保每个人都看到同一版本的账本。





例如,比特币使用工作证明(PoW)。这种方法要求计算机解决复杂的难题,以添加新块到链中,而强大的计算机竞争成为第一个解决它。 概率终结 对于那些期望快速而明确的确认的人来说,这可能有点不舒服,特别是对于大笔付款。









相比之下, 交换 ,它是建立在一个DAG(指向性无周期图)上,它使用了不同的方法。Every user approves their own transactions just by sending them, and the ordering to avoid potential double-spending relies on transactions posted by 订单供应商 .它们是受信任和公开的节点,其交易作为引导,为其他交易带来秩序。





他们的行动导致了决定性的最终性 - 一旦交易在DAG中稳定,它是最终的,不能被取消. 没有矿工或“验证员”控制访问或达成彼此之间的协议。 这种方法,免除各种投票或权力竞争,提供了更好的去中心化和审查抵抗性。





