探索隐私币：Obyte 中的 Blackbytes 与其他竞争者

在加密货币领域，对增强隐私和匿名性的追求刺激了各种注重隐私的货币的发展，每种货币都致力于解决比特币等传统区块链网络固有的透明度限制。在这些隐私币中， Obyte引入了一种独特的 Blackbytes 方法（通常被称为它们的更大单位——Giga-blackbytes，或 GBB）。





虽然传统的隐私币通常采用复杂的加密技术，例如zk-SNARK （Zcash 使用）或机密交易和环签名（Monero 使用）来掩盖交易细节，但Obyte 的 blackbytes采取了不同的路径。在这次探索中，我们将深入研究 Obyte 生态系统中 Blackbytes 的功能，并将其与其他领先的隐私币进行比较。









为什么要使用隐私币？

Obyte 生态系统中的 Blackbytes 等隐私币以及外部的 Monero 或 Zcash 为加密货币领域的关键问题（隐私和机密性）提供了令人信服的解决方案。





在数字监控和数据泄露日益严重的时代，个人正在寻求保护其金融交易免遭窥探的方法。隐私币为大多数网络的透明性提供了屏障，确保敏感的财务信息保密。





迄今为止最著名的加密货币，如比特币 ( BTC )、以太坊 ( ETH )、 BNB和几种稳定币根本不提供此功能。他们的账本是公开的，这意味着任何人都可以通过查看浏览器来查询曾经完成的每笔交易。此外，每笔交易都包含相关地址、金额、日期、费用等详细信息。

















隐私币的吸引力在于它们能够掩盖交易细节，例如发送者、接收者和交易金额。这种增强的隐私不仅可以保护用户的财务信息，还可以保护他们的身份免受潜在恶意行为者的侵害。无论是保护个人消费习惯还是保护商业交易免受竞争对手的影响，隐私币都提供了传统加密货币无法比拟的自由裁量权。





此外，隐私币有助于实现可互换性——这是货币的基本属性，其中每个单位都可以与另一个单位互换。在透明的账本中，可以追踪和歧视受污染的代币，例如与非法活动相关的代币。隐私币通过将交易历史与币的当前使用分离来缓解这个问题，确保货币的所有单位都是平等且不可区分的。随着对金融隐私的需求不断增长，Blackbytes 和 Monero 等隐私币将在重塑安全和保密交易的未来方面发挥关键作用。









最流行的技术（和硬币）

隐私币采用多种技术来确保机密交易，每种技术都有自己独特的方法来实现匿名。以下是一些重要技术和利用这些技术的硬币的概述：





CoinJoin： CoinJoin 是一种涉及将来自不同用户的多个交易合并为单个交易的技术。这掩盖了资金的原始来源，使得追踪个人交易变得困难。用户自愿参与混合交易，创建更大的资金池，并使确定任何特定代币的来源变得困难。 Wasabi 等基于比特币的隐私钱包利用 CoinJoin 来增强用户隐私，但达世币 (DASH) 等个人代币则使用这种方法。











2. zk-SNARK（零知识简洁非交互式知识论证）：也被广泛称为零知识证明，这种先进的密码技术提供数学证明，证明一方拥有某些信息，而无需透露该信息是什么。因此，它允许在不泄露交易详细信息的情况下验证交易有效性。 Zcash (ZEC) 和 Dusk Network (DUSK) 在不同层面上使用此功能。













3. 隐形地址：这是一种发送者代表接收者为每笔交易生成随机、一次性地址的机制。虽然收款人披露了一个地址，但所有传入付款都会路由到网络内的不同地址。这种安排有效地切断了接收者公开的地址和用于实际交易的地址之间的任何可追踪链接。门罗币（XMR）与其他技术一起使用了这种技术。以太坊（ETH）也在考虑它的“轻”版本。









4. 环签名：环签名采用用户的账户密钥和从账本中提取的公钥（称为输出）的组合。随着时间的推移，之前的输出可以被重复使用来创建潜在的签名者。在这个被称为“环”的潜在签名者群体中，所有成员都被视为同等合法和有效。这种一致性使得外部观察者无法辨别组内的哪个签名者对应于用户的帐户。因此，环签名的使用保证了交易输出的来源不可追踪。 Monero (XMR) 和 ShadowCash (SDC) 使用这种方法。

















5. Mimblewimble：这是一种旨在增强可扩展性和隐私性的协议。它允许在不影响安全性的情况下删除交易数据。因此，没有地址，交易也是保密的。 Grin (GRIN) 和 Beam (BEAM) 是两种著名的加密货币，它们实现 Mimblewimble 以实现隐私和可扩展性。





所有这些方法和硬币都有各自的优点和缺点。然而，他们可能都有同样的弱点，会破坏他们的隐私。





中心化交易所中的隐私币

无论采用何种加密技术来隐藏交易细节，一旦加密货币进入中心化加密货币交易所领域，其固有的隐私就会变得脆弱。这些交易所充当交易和流动性的中介，通常要求用户披露某些交易信息，以符合监管合规性、反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 程序。这一关键步骤损害了用户通过加密货币中的隐私增强功能寻求的机密性。









即使私人代币采用了 zk-SNARK、CoinJoin 或隐形地址等先进方法来混淆交易细节，将这些代币转移到中心化交易所也需要透露发送者和接收者的身份以及交易金额。交易所的运营商、监管机构和潜在的恶意行为者可以访问这些信息，从而有效地破坏了这些代币在其本地生态系统中提供的隐私保护。





因此，从私人交易到中心化交易环境的转变引入了隐私和合规性之间的关键权衡。这一难题凸显了加密货币领域面临的更广泛的挑战，在加密货币领域，追求匿名和遵守监管往往会发生冲突。





到目前为止，日本、韩国、迪拜和澳大利亚已禁止这些硬币进入交易所。此外，由于监管审查，ShapeShift、Bittrex、 Binance和 CoinSpot 等多家知名交易所已自愿选择在其他一些地区下架门罗币和达世币等隐私币。





Obyte 钱包中的 Blackbytes

与上述硬币不同，Blackbytes 更关注个人用户和设备。该资产将其交易的内部数据分为两部分。其中一部分是公开可用的，并作为无法破译的哈希值在 DAG 中注册。其余相关信息（金额、涉及地址、日期、父母和孩子的交易等）通过端到端加密的私人消息直接发送给接收者。





如果您尝试在公共Obyte 浏览器中查找有关 Blackbytes 交易的任何证据，您只会发现一堵墙。只有相关用户在自己的设备上（以数字文件的形式）离线拥有这些数据。至于“公共”哈希，只有相关用户知道其来源和隐藏数据。

















用户可以通过Obyte 钱包直接在他们之间交换该资产，无需中间商。他们还可以使用内置的聊天机器人买卖 Blackbytes，并将 Obyte Hub 作为端到端加密消息的唯一中介。集线器是一个存储节点：一种用于临时存储加密私人消息（或交易）并将其转发到连接设备的服务。





正如Obyte 白皮书所述：





“当一台设备想要向另一台设备发送某些内容时，它会连接到接收者的集线器并发送消息。与电子邮件不同，没有中继 - 发件人直接连接到收件人的中心。设备之间的所有通信都是端到端加密和数字签名的，因此即使是集线器（中间唯一的人）也无法看到或修改它。我们使用 ECDSA 进行签名，使用 ECDH+AES 进行加密。”









没有交换数据

由于过去的交易包含在相关各方之间共享的私人数据中，最终用户可能会从以前的用户及其与同一资产的交互中收集见解。这种情况使得 Blackbytes 没有资格纳入中心化交易所，因为此类交易所将积累大量 Blackbytes 并解开其历史使用的重要方面。













相反，Blackbytes 是专门为去中心化利用而设计的，作为真正的点对点（P2P）硬币。其数据的共享仅限于个人用户，仅在同行之间交换，从而确保其机密性。交易记录本地存储在用户设备上，外部各方无法访问。





此外，为了减轻潜在的担忧，Blackbytes 为其“硬币”或“纸币”采用了固定面额。这些面值，如 1、2、5、10、20、50 等，都是独一无二的，并且拥有独特的历史。它们保持独立且无法合并，从而排除“1”组合形成“2”。这种独特的特征可以缩短每项资产的交易历史，最大限度地减少过去所有权详细信息的泄露。





隐私权

去中心化货币首先是由隐私活动人士创建的。如今，数字世界越来越受到关注。政府、公司，甚至其他个人现在都非常有能力遵循我们的虚拟步骤——包括金融步骤。幸运的是，我们可以使用各种隐私工具来保护我们的交易和个人数据。





Blackbytes 只是其中的另一个工具。将其与其他内容结合起来以达到良好的在线隐私水平非常重要。例如，在 Obyte 钱包中，您可以（并且应该）设置密码、从互联网备份钱包数据、建立支出限制并激活 TOR（隐私浏览器）的使用。所有这些都在“设置（全局首选项）”部分中。

















除此之外，您还可以使用虚拟专用网络 (VPN)、非企业操作系统、一次性电子邮件、加密在线通信应用程序、元数据清理程序和密码管理器等工具。当然，如果您希望交易保持私密性，您也应该远离公共 WiFi 网络和中心化交易所。 Obyte 中的 Blackbytes 是一个很棒的工具！





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