我打电话BS:如何选择一个真正好的在线课程

Tonya是一名年轻的数字营销人员。今年,她设定了一个提高薪酬的目标,但仅仅经验是不够的。Tonya花了上个月时间去探索数十个在线课程来提高她的技能,但仍然无法做出决定。

对于所有的托尼亚人,我们已经编制了一份红旗列表,在选择付费在线课程时要寻找。

红旗1:诺赫维尔研究所

我们建议从提供商本身开始在线课程的背景检查,下面您将找到在线学校和非教育业务的红旗列表。

免责声明:下面的所有图像不是真实网站的屏幕截图,这些图像上的文本不是来自真实网站,我们创建了它们作为(有时夸大)示例。

Disclaimer:下面的所有图像都不是真实网站的屏幕截图,这些图像上的文本不是来自真实网站,我们创建了它们作为(有时夸大)的例子。

网上学校

有许多众所周知的在线教育平台,如Coursera,Skillshare,Udemy,你得到的练习。选择上传到这些平台的在线课程是一个相对安全的选择。

以下是你需要小心的事情:

学校名称是复制一个受欢迎的品牌,具有良好的声誉,即一个著名的大学或已经存在的在线学校的名称。

如果该学校称自己为“在线学院”,它不是由一个知名的机构认可的,这取决于国家,但如果你正在考虑在美国生产的课程,这里是证明大学合法性的组织的完整列表。

该提供者没有得到CPD或其他组织的批准。您可以在官方CPD注册表上检查您的课程提供者,该注册表显示了全球认可的在线课程认证。如果您没有找到您的提供者,请根据运作的国家寻找其他认证,如ECICEL,ICE或其他组织。没有认证并不一定意味着课程不好,然而,这些组织之一的批准对于付费的长期“在线学位”至关重要。

企业

有时,公司会开始自己的在线课程,以便在小区分享他们的专业知识或创建半被动的收入流。 电子邮件营销课程 它是由 Mailchimp 或 Selzy 等 ESP 推出的。

如果在线课程是由非教育型企业提供的,这并不意味着该课程将试图向您出售一些东西,例如,Google Workspace工具中的免费课程由 Skillshop ,是谷歌的一部分,是为了上线,而不是推广,然而,并非所有的企业都是那么诚实。

登记前看看这些红旗:

一个6个月前启动的初创公司无法提供与多年来主导市场的公司相同的专业知识。

公司的产品和服务不太好,看看评论和社交媒体的提及。

公司没有活跃的社交媒体账户,特别庞大的红旗是没有LinkedIn账户,也没有员工正式确认他们在那里工作。

公司没有合法登记,检查方式取决于运营国。

关于该公司有很多负面新闻和讨论,特别是如果它不是一家大公司,请查看当地新闻,并在专门用于欺诈的子网和X线条中提到。

红旗2:自称“专家”

托尼娅仍然困惑 - 她检查了学校,看起来很合法,但好的学校也可能有坏的老师。

当您浏览目标页面时,请注意社交媒体链接以及导师的专业成就是如何描述的。

以下是要寻找的红旗:

没有社交媒体链接,特别是如果没有LinkedIn链接,或者你不能谷歌这个人的任何提及或帐户。

模糊的职位描述,如“行业专家”或“企业所有者” - 哪家公司和谁说你是专家?

Wacky的工作标题如“转型专家”。

假公司的名字或真实的名字,但没有证据表明该人实际上在那里工作。

红旗3:可疑的营销

在线课程定位页面是设计的转换考虑。如何该课程是描述的,即使它是一个广告,可以给出一个线索或两个 - 如果你知道在哪里寻找。

所承诺的结果

由于Tonia是一名营销人员,她知道如何操纵定位页面,她已经从桌面上扔掉了一些课程,因为他们的促销内容看起来像这样:

这里是这个页面中的所有错误:

“富人对富人”的叙述和耻辱 - 如果一门课程承诺快速赚钱或让你感到羞耻,这很可能是骗局。

“从初学者到PRO”的承诺 - 它特别适用于持续两个月或更短的更短的课程。

“快速第一收入”的承诺 - 没有提供商可以保证在任何课程结束后获得工作,这些声称听起来很欺骗,至少可以说。

模糊的“成为高级营销人员”的承诺 - 描述结果越清晰,就越好。

课程信息

接下来要注意的是供应商对课程本身的说法:

No or vague descriptions of the program and structure. Both should raise suspicions. The best-case scenario is, the full program of the course, including tasks and assessments, is available.

No free demo. This implies that you don’t know what you’ll be paying for.

The outdated program. This one is especially relevant for old online courses that have existed for years. Look for outdated instruments and methods in the program description. These can include tutorials on the non-supported versions of Google Analytics, tips on how to promote your business on non-existent social media platforms, and so on.

红旗4:不值得信赖的评论

它并不像“寻找负面评论”那么容易 - 它们很重要,但周围有更多的红旗:

查看网站上的评论和讨论,如TrustRadius,Quora主题,博客和社交媒体,如果广告内容的评论是你能找到的唯一东西,那不是很好。

如果有很多详细的评论讨论同一个问题,这是一个红旗。

模糊的正面评论和未经验证的作者. 如果评论大多是模糊的或超过顶部,如下面的示例,不要信任他们。

托尼亚决定不参加她专门考虑的课程之一,因为这个评论:

红旗5:缺乏实践

“即使有一个坚实的免费类别,也不能保证其余的内容将同样好,我基本上在买一头猪,”Tonia仍然在想。

然而,可用的程序描述,评论和与销售经理讨论的问题可以为您提供课程的内容的一般想法 - 以及它是否值得钱。

没有实际任务是主要的红旗 - 这个课程不会与观看YouTube播放列表不同。

以下是其他要注意的事情:

Focus on one format. Online courses offer different types of practical tasks, such as tests, portfolio-ready projects, and simulators. The problem is, tests, even with open-ended questions, are good for assessing your memory but not how well you understand the material — and whether you can use it for your work-related tasks. And simulators, if fully automated, are not a good choice for newbies in the niche.





缺乏或低质量的反馈 如果导师只提供理论,而没有进度检查和详细和个性化的反馈,这不值得钱。与数千名学生的在线课程经常使用同行反馈。

红旗6:没有肩膀哭泣

正如我们所提到的,社区是付费在线课程中最有价值的东西之一。

注意以下几点:

例如,导师不在学生组聊天中,只在2～3个工作日内回复电子邮件,等等。

提供商不会为学生创建组聊天,也不会检查他们 - 你会在学习过程中孤立。

没有小组任务和项目. 这些缺失并不一定是红旗,但如果课程承诺一些软技能的改进,某种类型的团队合作是必不可少的。





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