科技行业如何选择对他们根本不了解的东西的定义 偶尔,一个误会最终成为一个新的现实 - 在这种情况下,技术行业是罪魁祸首,使我们所有人都变得更加错误。 我在做什么?一个不懂得的词。 . 回归 为了说明这个词的真正理解程度,特别是在技术领域,让我们具体问一个AI - 格洛克。 \n \n \n “什么是回归?” “回归是一种编程概念,其中一个函数通过将其分解为较小的类似子问题来解决一个问题,通常涉及一个基本案例来阻止回归和一个回归案例来减少问题的大小,例如,计算一个因子:因子(n) = n *因子(n-1)与因子(0) = 1的基本案例。 “什么是回归?” “回归是一种编程概念,其中一个函数通过将其分解为较小的类似子问题来解决一个问题,通常涉及一个基本案例来阻止回归和一个回归案例来减少问题的大小,例如,计算一个因子:因子(n) = n *因子(n-1)与因子(0) = 1的基本案例。 我只剩下两句话来解释这一点: 哈哈哈哈,不。 除非你认为相反,相信我 - 不仅Grok会错了。 第一个句子让它远离: 我毫无疑问,这将是意大利画家Giotto的新闻, 约1320年,休斯顿,我们有个问题。 “回归是一种编程概念......” 谁在他的绘画中使用回归 斯蒂芬斯基三角形 斯蒂芬斯基三角形 让我节省一些时间,直接地说:回归在编程之前就存在了,并且在逻辑,艺术,语言,建筑等多个领域存在了很长一段时间。 可能发生的事情是,编程变得如此之大,如此之流行,回归 - 已经被误解和很少讨论 - 逐渐缩小到仅仅编程。 不要害怕,因为即使在编程之外讨论它,它仍然完全被误解。 让我们看看我最喜欢的例子:奇妙的,心灵弯曲的电影 . 开始 整个网站都致力于打破电影中不存在的回归。 答案,至少为 它是 Nesting。 “那他们在说什么呢?” 开始 當然,最好的例子是俄羅斯的巢穴娃娃(我的意思是,它在名稱中很棒),但這正是電影中發生的事情 - 夢中有夢想在夢中。 Nesting 让我们继续,看看另一个技术例子,即回归肯定不是什么。 键入“回归”到谷歌,靠近顶部,它说“你是指:回归”,而“回归”显示为超链接,然后点击它,它再次加载相同的页面,创建一个无限的循环,没有实际回归的暗示。 面孔 @Google:这是一个循环的例子,而不是回归 #GetItRight So what the hell actually 是 recursion? 是 好吧,我不得不提出自己的定义 - 因为这似乎是当今最流行的事情,我的定义足够广泛,以便它以一种可以应用于多个领域的方式定义回归 - 你知道,就像在大技术参与之前一样。 \n \n 回归是一个过程或结构,其中每一个步骤,层,或生成包含或运作上一个代表,创造累积的自我参考。 Recursion is a process or structure in which each step, layer, or generation contains or operates on a representation of the previous one, creating cumulative self-reference. 累积的自我参考不必永远持续或特别长时间 - 它可以是有限的或无限的。 它也与“基础案例”无关,除了一些领域外,所以让我们回到意大利画家Giotto看到一些真正的回归。 在 (公元1320年左右),他描绘了圣彼得面前跪下的斯塔凡内斯基枢机,向他提供你正在看的那幅画 - 画中的画的图像。 斯蒂芬斯基三角形 但是让我们更简单一点,因为这可能是一个迷人的话题,当然。 two mirrors facing each other. 看,每一个新图像都反映了最后一张图像,创造了一个看似无穷无尽的镜子,每一个新图像都包含了前一张图像,其中包含了前一张图像,等等。 这就是回归。 对不起,但我必须重申: \n \n 两个镜子面对对方的结果在回归。 TWO MIRRORS FACING EACH OTHER RESULTS IN RECURSION. 世界现在只是点亮一点,因为我已经清理了一个没有人知道需要修复的主题。 想想它。 我想起了回归。 这种关于回归的想法导致了调查。 这种关于回归的想法导致了一项调查,导致了识别一个问题。 这种关于回归的想法导致了一项调查,导致了确定导致它修复的问题。 这种关于回归的想法导致了一项调查,导致确定了一个问题,导致它被修复,导致你现在正在阅读的这个句子,把你困在回归的旋风中,让你的头脑旋转。 而且,以免你有任何疑问,最后,我指的是谁来理解回归? 我自己,当然。