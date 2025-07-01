建于规模:eXchange1为印度用户带来机构级的加密交易

随着印度继续成为世界上最活跃的加密市场,eXchange1带来了与时刻相匹配的基础设施,创新和完整性,随着其正式推出,欧洲监管的平台为现代交易者,机构客户和生态系统合作伙伴提供了一套完整的数字资产工具。

虽然许多平台承诺速度和规模,但很少有人支持 eXchange1 默认提供的监管基础和高性能架构。

Not Just a Platform. A Purpose-Built Ecosystem

eXchange1将自己定位为不仅仅是一个交易场所,它是一个完整的数字金融生态系统,融合了尖端技术和无缝的用户体验。

场地,利润率和期货交易

副本交易(对于Spot和期货)

自动化战略工具

代币化投资产品

无论您是探索基本交易的新投资者,还是管理复杂投资组合的机构,eXchange1 都提供各级功能,该平台可通过 Web、移动和 API 访问,可从任何设备实时参与全球市场。

例如,其副本交易功能使经验较低的交易者能够反映经验丰富的投资者策略,而自动化工具允许先进的用户准确地部署算法交易。

Built for India. Backed by the World.

印度快速增长的加密数据库 - 仅在2024年就有119万用户 - 需要的不仅仅是闪烁的应用程序,它需要可扩展性,可靠性和监管清晰度。

该平台基于高流动性架构,旨在支持机构规模的贸易量,而无需瓶颈。后端基础设施优化为快速执行,实时价格发现和最小滑动 - 确保交易者获得他们所看到的。

为了支持印度的这一使命,eXchange1与一家全球领先的金融科技公司合作,确保本地化性能,减少延迟和无缝访问,即使在市场波动中。

“我们没有一个适合所有尺寸的模型,”首席执行官桑多瓦尔·梅拉(Sandoval Mera)说,“印度的规模和多样性值得一个定制,响应和弹性的平台。

Enterprise-Grade Security by Default

基础设施不仅仅是速度,而且是安全性。eXchange1使用企业级安全系统,确保运营完整性、用户保护和符合全球标准。

Key security features include:

实时风险监测系统

机构级保管协议

多层身份验证和交易安全

为监管机构和合作伙伴提供审计准备的透明度

随着加密相关威胁日益复杂,这些功能不再是可选的 - 它们至关重要。eXchange1确保其基础设施保护用户资产和市场信心。

Compliant Architecture with Local and Global Reach

该平台是由立陶宛金融犯罪调查局(FCIS)根据加密资产市场法规(MiCA)获得许可,并在印度金融情报单位(FIU)注册。

这种双重合规性使eXchange1能够与印度不断变化的监管环境无缝整合,同时保持为跨境投资者提供服务所需的全球信誉。

遵守MiCA也带来了严格的运营标准,包括围绕资产分离,风险暴露,透明度和消费者保护的规则,这些都反映在eXchange1的基础设施设计中。

“数字资产的未来取决于既创新又负责任的平台,”eXchange1主席兼美国商品期货交易委员会(CFTC)前负责人James Newsome博士说,“我们建立了eXchange1,这是监管机构可以与之合作,用户可以依赖的高性能平台。

A Platform That Grows With You

eXchange1的主要优势之一是它能够与用户一起扩展,零售交易者受益于直观的UI/UX和教育支持,而机构可以访问:

高频交易的先进API

实时市场数据源

专用账户支持

多元化的投资工具

这种双重方法 - 服务于加密货币成熟度频谱的两端 - 使eXchange1能够独特地解决印度多样化和快速发展的投资者基础。

凭借24小时的多语言客户服务,该平台确保每位用户,从第一次投资到基金经理,都能获得他们需要的帮助。

Future-Proofed for a Changing Industry

新的资产类别、监管变化、机构采用和用户行为都需要能够实时适应的平台。eXchange1的架构是模块化和前瞻性相容的,允许它整合未来功能,如:

罢工

标签: 打火机

跨链流动性池

新司法管辖区的自动化合规

这种未来准备是平台的DNA的一部分,这也是为什么eXchange1坚持建立长期韧性而不是短期投机的原因。

Final Thoughts: A New Infrastructure Standard

随着越来越多的印度用户寻求强大,受监管的平台来交易和投资加密货币,基础设施将成为严肃的玩家和短暂的玩家之间的分界线。

eXchange1已经进入印度市场,不是为了测试水域,而是为了建立一个基础 - 一个基于监管,设计的性能,设计的信任。

从机构级的系统到零售友好的工具,从全球监督到本地一体化,eXchange1代表了下一代交易所应该是什么样子:快速,安全,可扩展和负责任。

www.exchange1.com

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这个故事是由ZEX MEDIA在HackerNoon的商业博客计划下发布的。

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