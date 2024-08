如何用加密货币购买小行星

尼尔·德格拉斯·泰森相信,世界上第一位万亿富翁将从小行星采矿权中获得财富。一颗小行星可以产生数万亿美元的稀土元素,如铂和金,以及数百吨的重要自然资源,如水。新一代Web3初创公司正在积极努力向所有人开放投资机会领域,让他们能够参与预期的太空财富繁荣。这些具有前瞻性思维的公司正在利用区块链技术和去中心化金融来实现太空探索的民主化。当我们发现自己正处于太空商业新时代的边缘时,参与太空经济的前景从未如此容易。





近年来,太空探索经历了显着的转变,从主要是公共政府项目转变为日益私人化的项目,现在有可能进入分散式太空探索领域。美国和苏联之间的冷战竞争加剧了最初的太空竞赛,导致政府对太空计划进行了大量投资。 NASA成立于 1958 年,成为政府主导的太空探索的象征,并在 20 世纪 60 年代和 1970 年代历史性的阿波罗登月活动中达到顶峰。这些任务规模巨大,需要大量公共资金。





然而,随着技术的进步和进入太空的成本开始下降,私营公司开始进入这一领域。像 SpaceX 这样的公司在向私人太空探索的过渡中发挥了关键作用。他们在火箭设计、可重复使用性和成本效益方面引入了创新,使太空更容易进入并具有商业可行性。





现在,分散式太空探索的概念即将出现。区块链技术提供了去中心化和透明的融资机制,可以帮助创建一个支持太空探索项目的全球支持者社区。太空探索有一天可能会成为一项共享的开源事业,来自世界各地的爱好者、投资者和创新者可以超越任何国家、政府或私营公司的界限积极做出贡献和合作。

众筹太空探索

去中心化金融提供了许多传统金融渠道无法获得的筹款机会。在太空探索这样的高风险、高回报领域,获得资本是一项重大挑战。 DeFi 促进点对点借贷和投资的能力为太空探索初创公司和项目开辟了新途径。这些实体可以利用愿意以去中心化方式提供资金的全球支持者网络,而不是仅仅依赖机构投资者或政府拨款。





航天公司可以推出首次代币发行(ITO)来筹集资金,而不是传统的风险投资或政府拨款。投资者购买代币是为了预期该项目的成功,从而为太空相关企业创造一个充满活力的市场。这种方法可能会降低太空企业家面临的财务风险,并使更广泛的项目取得成果。





一个实际的例子就是以空间为中心的NFT(不可替代代币)的出现。这些独特的数字资产代表了太空任务的所有权或参与权。 NFT 持有者可以支持他们相信的项目,在某些情况下甚至可以影响任务参数。爱好者和航天公司之间的这种直接接触标志着与传统的自上而下的太空任务执行方法的重大背离。





Crypto Space Agency去年创造了历史,它使用智能合约随机选择一名 NFT 持有成员,乘坐 Blue Origin 的 New Shepard 飞船进入太空。获胜者 Victor Esphanha 此前从未购买过 NFT,也是历史上第二位巴西宇航员。





Artemis Space Network由Artemis Music Entertainment Inc.开发,是一个致力于探索艺术、音乐和娱乐交叉点以及太空探索无限可能的平台。 2021 年 7 月,Artemis Space Network 将第一批 NFT 音乐和艺术作品发送到国际空间站,实现了历史性的里程碑。该传输包含德彪西的《月光》和由艺术家 Micah Johnson 制作的突破性 NFT 艺术作品《 Why Not Me 》。让这一成就更加非凡的是数字 NFT 源文件的轨迹,这些文件从德克萨斯州休斯顿发射到太空,然后穿过卫星群到达国际空间站上的商业服务器。在地球轨道上进行身份验证后,这些文件返回我们的星球,并被转发回任务控制中心,随后被铸造为经过身份验证的 NFT。这次非凡的奥德赛行程大约 125,000 英里,包括绕地球一周。

卫星和区块链技术

去年,俄罗斯-乌克兰战争的命运一度取决于埃隆·马斯克对一颗至关重要的星链卫星的控制。那么问题自然而然地出现了:一个人是否应该拥有如此巨大的力量?在卫星对现代基础设施越来越不可或缺的世界中,保证分布式控制变得至关重要。正是在这种背景下,Web3 技术成为一种潜在的解决方案,可以实现这些关键资产治理的去中心化和民主化。





已经有区块链先驱者积极应对卫星作为公共基础设施的挑战。这些举措旨在确保对此类关键资产的控制权不会集中在少数人手中,而是由更广泛、更多元化的社区共享。随着世界继续依赖卫星来实现一系列基本功能,这些 Web3 组织正在开拓创新解决方案,以促进卫星技术的透明度、公平性和可访问性。





Blockstream是一家加密卫星公司,该公司已将卫星网络发射到太空,以实现全球范围内对比特币区块链的访问,确保即使在偏远或受限制的地区也可以访问它。 Blockstream 的创新举措通过减少对传统互联网基础设施的依赖并授予全新的潜在用户群体访问权限,增强了区块链生态系统的弹性。





Spacechain处于太空技术和 Defi 创新的前沿。他们的旗舰产品之一Tethys代表了个人金融技术的突破,让个人有能力成为自己的银行。 Tethys 是一款安全的便携式终端,旨在独立、私密、安全地进行全球金融交易并管理用户资产,所有这些都通过 SpaceChain 的卫星网络实现。值得注意的是,Tethys 的运行不需要互联网连接,直接连接到卫星。这也使其免受恶意软件攻击。





金融主流公司也开始认识到区块链卫星领域的革命性潜力。摩根大通通过进行全球首个银行主导的太空代币化价值转移,实现了突破性的里程碑。该交易是通过在绕地球运行的卫星之间建立的区块链网络上使用智能合约来完成的。这个基于太空的区块链网络的成功展示了卫星之间分散数据流的潜力,并为未来的发展(包括点对点卫星市场)铺平了道路。

Web3 太空探索行业的领先厂商和产品

为了更仔细地了解 Web3 太空行业内正在形成的有形发展,让我们深入研究在去中心化太空探索领域正在打造的一些顶级产品和企业的样本。

Cryptosat 是一家处于太空技术和区块链创新前沿的先锋公司。 Cryptosat 与 Dfns Labs 合作推出了业界首款“太空钱包”。这一创新概念通过将卫星作为联合签署者部署,利用了太空固有的安全优势。 门限签名方案 ,有效屏蔽敏感和高价值交易免受基于物理访问的攻击。通过在多个签名者之间分配私钥共享,其中一个签名者驻留在近地轨道的 Cryptosat 卫星上,太空钱包即使面对强大的国家行为者也是安全的。 Cryptosat 的愿景是为未来的数字经济提供前所未有的安全水平。

TruSat 是一个实验性开源和开放传感器系统,旨在创建可靠的卫星轨道记录,主要关注空间可持续性标准。空间可持续性旨在保障当代和子孙后代对外层空间的利用及其社会经济效益,特别是通过解决轨道碎片问题。通过利用以太坊区块链和自己的卫星证明软件引擎,他们能够验证卫星在天空中的精确位置,并建立该数据的安全且不可变的记录,从而努力保护太空探索的长期可行性为了子孙后代。

Copernic Space 为用户创建了一个购买、出售和管理太空资产投资的市场。无论是太空有形资产的所有权,还是雄心勃勃的太空企业融资的直接股权,Copernic Space 都可以让行业外人士轻松获取和交易这些稀有的太空资产。为了实际演示其平台的功能,Copernic Space 与 Lady Rocket Foundation 和 Saving The Survivors 合作,发布了“卫星犀牛”NFT ,旨在通过使用卫星图像和数据来保护南非陷入困境的犀牛种群。先进的跟踪系统。

AMi 探索计划是一项为期十年的计划,专注于有利可图的小行星采矿,目标是到 2031 年将价值 10 亿美元的贵金属带回地球。他们于 2027 年执行的第一个任务旨在带回价值约 3,400 万美元的铂金,并计划在随后的每次任务中增加有效载荷。 AMiE 代币用于购买这些宝贵的资源,允许代币所有者从小行星采矿活动购买矿石和其他材料。该计划还强调环保火箭技术,并承诺将 1 亿美元的采矿收入用于全球社会和环境事业,包括教育、医疗保健和应对全球变暖。

结论

Web3 技术的出现有望彻底改变太空探索行业。去中心化融资模式、数据完整性和增强的太空旅游体验只是区块链技术重塑行业的几个方式。随着 Web3 的不断发展,它对太空探索的影响只会不断扩大,在探索宇宙的过程中迎来协作和创新的新时代。