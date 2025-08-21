在与邓格·勒的对话中:技术巨头和创业企业之间的工程卓越

现代软件工程的风景需要技术卓越、创业愿景和跨行业扩展解决方案的独特组合,从优化分布式系统的性能到快速迭代,当构建面向消费者的平台时,当今的技术领导者必须通过复杂的技术挑战进行导航,同时严格关注业务成果。 最具影响力的工程创始人经常在多个领域展示他们的能力,从规模基础设施优化到消费者产品开发,这些专业人士明白,单靠技术卓越是不够的;成功的软件解决方案需要对用户需求,市场动态和清晰的市场通道的深刻理解。 凭借在世界上一些最杰出的技术公司和成功的创业公司中积累的经验,Dung Le以这种现代的软件工程方法为例,他从竞争激烈的编程冠军到谷歌,西塔德尔,Facebook和特斯拉的软件工程师的旅程,在他目前担任Licensed To Glow的联合创始人和CTO的角色中达到顶峰,这表明他对技术卓越和业务创新有着全面的理解。 在规模上掌握绩效优化 构建服务于数百万用户的高性能系统需要对监控、优化和基础设施管理采取复杂的方法,最有效的解决方案将实时性能跟踪与预测分析相结合,使开发团队能够在影响用户体验之前识别瓶颈。 在 Google 任职期间,Dung Le 专注于 Go 编程语言生态系统的关键基础设施。 “在 Go Tools 团队工作时,我深入了解了语言工具如何影响开发人员的规模生产率”。Dung Le 解释说,考虑到他对 gopls 构建性能监控工具的经验,Go 语言服务器每天被数以百万计的 Go 开发人员使用。 这种性能优化方法超越了传统的指标,涵盖了开发人员的体验和生产力。通过实施主要的IDE功能,包括重构工具,诊断和编辑文档,他直接改善了数百万开发人员与Go互动的方式。 扩展数据处理和分析基础设施 现代数据处理挑战需要复杂的方法来处理大量信息,同时保持查询性能和系统可靠性. 最成功的实现利用分布式计算框架以及优化的存储解决方案,创建能够处理数十亿事件的系统,具有一致的性能特征。 在特斯拉,他为物联网远程测量数据库构建了生产准备的采样功能,每天处理超过十亿个事件,同时保持次数查询性能。“在任何时候,大约200万辆特斯拉汽车在美国道路上运作,数以百万计的能源设备(家庭电池,太阳能/逆变器和充电器)都在线上。从他们的传感器和摄像头每天流入特斯拉的数据平台,通过摄入管道进行处理,并在短期“热”商店和长期档案馆落地。在完全忠实的情况下捕捉所有信号是成本禁令的,并减缓了事件响应;最重要的是可靠性,即时在其传感器和摄像头的背景下出现异常(设备或子系统离线前几分钟)。 技术实施涉及复杂的数据分区策略,使用衍生的哈希列在Spark执行器上均匀分配工作负载,同时实施预先推低优化,以最大限度地减少获取的条目。 在Facebook上,类似的原则应用于分析基础设施的开发,Dung Le 实施了 UPM Analytics Libraries 的 Cube Library. 该系统生成了作为不同级别的高效聚合机制的立方表,支持大规模分析操作的报告和仪表板功能。 实施包括生产准备的管道和数据摄入 API 到 Facebook 的 Presto 列存储引擎 Raptor 中,以及计算优化功能,通过双阶段聚合方法降低查询复杂性。 构建面向消费者的平台和体验 从内部企业软件过渡到消费产品不是一个提升和改变,它需要在架构,用户体验和执行速度方面做出不同的选择. 随着产品质量和第一印象的差距比以往任何时候都更高,赢得的消费平台隐藏了无缝和直观的界面背后的复杂性,同时提供企业级的安全性和速度。 作为Licensed To Glow的联合创始人和首席技术官,他领导了一个基于订阅的平台的发展,使消费者能够根据需求预订美容和健康服务,“我们建立了一个平台,将复杂的物流优化与无缝的用户体验相结合,”他解释说,在筹集了180万美元之后,“技术挑战包括实时安排和同步我们的合作伙伴使用不同的第三方计划软件,处理时区数据,保护用户PII和支付信息,同时保持消费者期望的简单性。 该平台架构利用现代技术,包括 Next.js 用于前端开发,Supabase 用于后端开发,以及 AWS EKS 和 Porter 用于自动扩展其 Kubernetes 集群,该技术堆栈可实现快速的开发周期,同时为具有不可预测的使用模式的消费者应用提供所需的扩展性。 同时,邓丽作为Tènten的联合创始人和有限合作伙伴的角色,一个具有500万美元收入的现代越南餐厅,展示了技术技能如何转化为传统行业的运营卓越。 竞争性编程卓越和技术基础 卓越的软件工程从第一个原则开始:分解问题,在限制下优化,并证明正确性. 竞争性编程是对这些技能的严格培训场所:优化,数学推理和性能意识的编码,直接转移到生产系统。 他在HackerRank的“Hack the Interview II - USA”比赛的1745名参赛者中获得了第一名,并获得了2021年ACM-ICPC世界决赛的资格,并在美国国家锦标赛的60个大学队伍中排名第24位,共同展示了非凡的算法解决问题的能力。 这些成就扩展到国家和国际数学比赛,包括在河内开放数学奥林匹克赛中获得银牌,在8个国家的487名学生中排名第15位,以及在亚洲太平洋小学数学奥林匹克赛(APMOPS)中获得银牌,这是新加坡Hwa Chong机构组织的国际数学比赛,为澳大利亚,布鲁尼,柬埔寨,越南,印度尼西亚,马来西亚,新加坡,台湾,泰国和菲律宾。 通过竞争式编程开发的算法思维直接支持谷歌的绩效优化工作,特斯拉和Facebook的数据处理挑战,以及创业企业所需的系统架构决策。 技术整合与现代发展实践 现代软件开发需要跨多种技术堆积的专业知识,从前端框架到后端系统到分布式系统基础设施,最有效的工程师在编程语言、架构设计和开发方法方面表现出适应性,同时保持代码质量和系统可靠性的一致性。 Dung Le的技术专业知识涵盖多种编程语言,包括TypeScript,JavaScript,C/C++,Go,Python和Java,以及对现代框架和基础设施技术的全面经验.他的工具包包括TypeScript/Next.js(产品表面,边缘API),Go(高竞争服务),Python(数据工具)和C/C++或Java(当需要低延迟或JVM生态系统时),以及多种数据库技术的专业知识,允许快速原型和生产部署。 Le在Kubernetes上标准化了集装箱化构建,实践了加纳和蓝绿色发布,并在Terraform中定义了云资源,以便其产品无缝扩展,而不会损害可靠性和速度。 关于Dung Le Dung Le是一位著名的软件工程师和企业家,在领先的技术公司和成功的初创企业中拥有丰富的经验。目前担任Licensed To Glow的联合创始人和CTO,他领导了一个创新的美容和健康服务平台的技术发展,筹集了1800万美元的资金。他的职业生涯包括在谷歌,Facebook,特斯拉,亚马逊和Citadel的软件工程角色,在那里他专注于性能优化,分布式系统和分析基础设施。具有竞争性的编程背景,包括在国家比赛中获得第一名并参加ACM-ICPC国家决赛,Dung Le将算法卓越与实践工程经验相结合。他持有罗切斯特大学计算机科学学士学位,目前正在研究计算机信息科学硕士学位,重点是哈里斯堡大学的 这个故事是由Echospire Media在HackerNoon的商业博客计划下发布的。 这个故事是由Echospire Media在HackerNoon的商业博客计划下发布的。 这里 .