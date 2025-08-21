新歷史

在与邓格·勒的对话中:技术巨头和创业企业之间的工程卓越

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/08/21
featured image - 在与邓格·勒的对话中:技术巨头和创业企业之间的工程卓越
    Speed
    Voice
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my stories

註釋

avatar

標籤

programming#tech-entrepreneurship#performance-optimization#dung-le#distributed-systems#data-infrastructure#consumer-tech-platforms#competitive-programming#good-company

这篇文章刊登在

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories