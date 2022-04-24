当涉及网络钓鱼攻击时，诱饵通常以引人注目的电子邮件形式出现。因此，无论是在家里还是在办公室，反网络钓鱼意识都至关重要。

为什么？

根据FBI的说法，网络钓鱼是迄今为止网络犯罪分子最喜欢的攻击形式。仅在那一年，就完全有 695 万

在线生成了新的诈骗和网络钓鱼页面。

最大的目标是技术、金融和零售行业，最常用的电子邮件服务是 Gmail。

这一切都与转向远程工作相吻合，全球81% 的组织经历了网络钓鱼攻击的增加。因此，很容易看出为什么它是多达 90% 的 IT 专业人员的主要安全问题。

以及最薄弱的环节？人类。

办公室网络钓鱼攻击的 6 个迹象

帮助您的团队适应反网络钓鱼的心态，并留意以下陷阱，以避免在办公室遭受代价高昂的攻击。

1- 电子邮件来自非业务域

您可能会收到来自办公室其他专业人员的大量电子邮件。真正的专业人士将拥有一个域电子邮件。

那些拥有成熟业务的人不太可能将 Gmail 用作他们的电子邮件提供商。但是，如果确实有一个邮件进入您的收件箱，您应该谨慎行事。如前所述，这是

用于网络钓鱼电子邮件的最常用服务。

然而，老练的网络犯罪分子已经知道这一点。所以，

为了避免被发现，他们会模仿他们所在的组织

冒充。

这最近发生在微软去年。黑客从事

一个活跃的网络钓鱼活动，使用“看起来合法”的组合

原始发件人电子邮件地址、包含目标用户名和域的欺骗性显示发件人地址，以及模仿合法服务的显示名称以试图通过电子邮件过滤器。”

如果您怀疑是否有真正的专业人士与您联系，请通过简单的 Google 搜索来仔细检查该公司，

并且您将能够找到正确的电子邮件地址。

2-您没有发起对话

如果您是从未订阅过的营销电子邮件的收件人，那么您很有可能成为网络钓鱼电子邮件的目标。

如果快速的 Google 搜索没有找到任何联系电子邮件，您可以随时通过电话与发件人联系，以确保安全。





3- 域已关闭

不正确的拼写和语法是您收到电子邮件的一些最常见的迹象。对于域名尤其如此。

网络钓鱼电子邮件通常会将您引导至虚假域，以窃取您的敏感信息。

为了有效，他们必须复制他们试图欺骗的组织的网络域。

由于他们试图复制的域已经被占用，他们需要想出一个假域，因此对 URL 进行了细微的更改。通常，在拼写中使用非常相似的字符来让毫无戒心的用户望而却步。

我们以谷歌为例。而不是https://www.google.com/，

您可能会看到以下内容： https ://www.go0gle.com/。仔细观察，很容易发现，不是吗？

怎么样： https://www.googIe.com/ ？我们已将小写 L 替换为大写 I，大多数人无法在搜索栏中分辨出其中的区别。

看看绊倒有多容易？虽然随时睁大眼睛和耳朵很好，但只需单击一下，企业就会成为网络钓鱼攻击的牺牲品。因此，为了确保最大程度的安全，投资至关重要

在可靠的反网络钓鱼软件中。最好是超越电子邮件的东西，同时保护您的云应用程序。





4-附件看起来很奇怪

诈骗者喜欢通过电子邮件中的恶意附件进行发送，因此如果您看到 .EXE 或 .SCR 等文件格式，您应该三思而后行，并在打开之前仔细检查来源。

随着越来越多的人发现他们的欺诈方式，网络犯罪分子已经改进了他们的技术并使用恶意软件加载 PDF 文件。





5-电子邮件来自您认识的同事

我们都被警告过收到来自未知发件人的电子邮件。尽管如此，您的朋友、家人和同事也有可能被黑客入侵并发送网络钓鱼电子邮件到

他们的电子邮件列表。

那么，你怎么知道呢？

如果您从某个知名人士那里收到的电子邮件包含与平时不同的语气、包含随机链接、文件扩展名、带有查看链接的模糊文档或采取某种行动的紧迫性，请务必打电话给他们并做出确保他们没有被黑客入侵。





6- 你的 CEO 提出了奇怪的要求

一些网络犯罪分子已经从发送大量电子邮件转变为通过冒充公司首席执行官来针对特定员工。否则，称为鱼叉式网络钓鱼，这些电子邮件经过精心策划，要求收件人执行特定任务。

发送这些电子邮件的目的是希望员工不要质疑这些奇怪的请求，因为它来自管理层甚至 CEO，但这正是您需要做的。

如果您被要求支付发票或发送个人信息，请联系相关人员以确保电子邮件是合法的。





在办公室确定您的反网络钓鱼策略

领先于精通技术的网络犯罪分子并非易事，尤其是如果您不是 IT 专家。但是，确保您和您的同事都被告知并知道这些攻击的关键指标是

有效的反网络钓鱼策略的良好开端。

但只需一名员工的一次失误，一家企业就有可能崩溃。这就是为什么投资有效的反网络钓鱼软件势在必行的原因。