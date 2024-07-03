Rootstock 生态系统内钱包的综合指南









现在，Rootstock 生态系统中已集成了 140 多个dApp ，并且参与其中的用户数量也在不断增加，选择合适的钱包对于有效、安全地管理资产至关重要。





本文讨论了与 Rootstock 兼容的各种钱包，并深入了解了它们的功能和兼容性。

支持 Rootstock、BTC 和 RBTC 的钱包

比索

Beexo支持 Rootsock、 BTC和 RBTC，提供桌面/浏览器和移动版本，但没有 Chrome 扩展程序。它提供无缝且用户友好的支付体验，无需复杂操作，即可在全球范围内安全地汇款。





Beexo 钱包是第一个集成RIF Relay （以前称为 RIF Enveloping）的钱包，这是一个安全的赞助交易系统，允许用户使用 ERC-20 代币支付交易费用。该系统使最终用户能够完全使用一种资产进行交易，无需管理单独的资产来支付 gas，类似于传统金融。

桥 MTPelerin

Bridge MTPelerin支持 Rootstock、 BTC 、RBTC，并与 BTC 的测试网兼容。它提供桌面/浏览器和移动版本，为用户提供灵活性和全面的支持。根据资金量，使用该服务可能会收取费用。

反抗

Defiant是一款非托管的移动优先钱包，支持 Rootstock、BTC 和 RBTC。虽然它不提供 Chrome 扩展程序或桌面/浏览器版本，但其移动应用程序因其用户友好的界面和强大的安全功能而广受好评。





Defiant 钱包允许用户存储、交换和发送来自比特币、Rootstock 和以太坊生态系统的加密货币和稳定币

边缘

Edge支持 Rootstock、 BTC和 RBTC，同时支持 BTC 和 ETH 的测试网。它提供桌面/浏览器和移动版本，为用户提供灵活性。





Edge 或任何第三方都无法访问您的资金或数据。您可以轻松获得区块链所设计的财务隐私和自主权。

加密

Enkrypt是一款多链、非托管、开源的 web3 浏览器钱包，支持 Rootstock、BTC 和 RBTC。它主要是 Chrome 扩展程序，不提供桌面版或移动版。





Enkrypt 允许您添加 Ledger 或 Trezor 硬件钱包，并可以完全访问 Enkrypt 的所有功能。该钱包不收取发送或接收加密资产的费用。但是，用户必须支付由网络收取的 gas 费用。

出埃及记

Exodus是一款多资产钱包，支持比特币上的 BTC 和 Rootstock 上的 RBTC。它可作为浏览器扩展、移动应用程序和/或桌面应用程序使用。该钱包旨在为加密货币领域的初学者和有经验的用户提供易用性和安全性的平衡。

数学钱包

Math Wallet支持 Rootstock、BTC 和 RBTC，可在 Chrome、桌面和移动平台上使用。它支持的网络包括 Rootstock、ETH、Polkadot、Near、Solana、币安智能链等。





其广泛的兼容性和多链支持使其成为管理多种资产的用户的绝佳选择。

波蒂斯

Portis 为 BTC、Rootstock 和 RBTC 用户提供无缝体验。它以 Chrome 扩展程序和桌面/浏览器应用程序的形式提供，确保用户轻松访问。它对多资产的支持使其成为深度融入 Rootstock 生态系统的有力竞争者。

安全宝

SafePal支持 Rootstock、BTC 和 RBTC，提供 Chrome 扩展程序和移动应用程序。它注重安全性和易用性，是寻求强大资产保护的用户的可靠选择。

沃比

Wallby 支持 Rootstock、BTC 和 RBTC，可作为移动应用使用。虽然它没有 Chrome 扩展程序和桌面/浏览器版本，但其移动端重点确保了随时随地轻松管理资产。





支持 Rootstock 和 RBTC 但不支持 BTC 的钱包

区块钱包

Block支持 Rootstock 和 RBTC，可作为 Chrome 扩展程序使用。虽然它没有桌面/浏览器和移动版本，但其简单性和对 Rootstock 的特别关注使其成为用户的轻松选择。

边境

Frontier支持 Rootstock 和 RBTC，可在 Chrome、桌面和移动平台上使用。其广泛的兼容性和多平台可用性使其成为寻求灵活性和易用性的用户的首选。

塔霍

Taho支持 Rootstock 和 RBTC，并可作为 Chrome 扩展程序使用。虽然它缺乏比特币支持和桌面/移动版本，但它是专注于 Rootstock 的用户的一个小众选择。这款钱包与 Ledger 集成，允许无隐藏费用的交换。





Rootstock 生态系统中的其他钱包

比特快

Bitget支持 BTC、RBTC 和 RIF，可作为 Chrome 扩展程序和移动应用程序使用。它支持比特币和 Rootstock，因此对于参与这两个生态系统的用户来说，它是一款实用的工具。

我的加密

MyCrypto与 MEW 类似，专注于 RBTC 支持。它提供 Chrome 扩展程序和桌面/浏览器版本，以满足喜欢在计算机上管理资产的用户的需求，但没有移动版本。





桌面版提供了访问钱包的其他方法，例如使用助记词或私钥。MyCrypto 钱包的另一个特点是它支持在RIF 命名服务 (RNS)上注册域名。

元掩码

Metamask是最受欢迎的支持 RBTC 的多链钱包之一，兼容以太坊和 Rootstock 等测试网，允许用户获取测试 RBTC 和 RIF。





它可以作为 Chrome 扩展程序、桌面应用程序和移动应用程序使用。





您可以使用metamask-landing.rifos.org工具下载/安装 Metamask，并添加 Rootstock 自定义网络，或者按照metamask.io中列出的步骤进行操作。

MEW (MyEtherWallet)

MEW在以太坊社区中广为人知，也支持 RBTC。此钱包可通过 Chrome 访问，并提供 Android 应用程序。虽然它缺乏比特币支持和桌面/浏览器版本，但它是 RBTC 用户的可靠选择。





下一步是什么

在 Rootstock 生态系统中选择合适的钱包取决于您的特定需求和偏好。无论您优先考虑多资产支持、移动访问还是安全功能，总有一款钱包适合您的需求。

随着生态系统的不断发展，了解最新的钱包选项将确保您能够有效、安全地管理您的资产。







