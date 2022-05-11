你如何通过加密货币赚取利息？

在许多方面，加密货币开始取代人们增加财富、赚取利息甚至赚取被动收入的方式！尽管就常规途径而言，储蓄账户的利息支付可能相对较小，但就加密货币而言，它们可能相当庞大。





在本文中，我将介绍几种通过加密货币赚取利息或被动收入的方法。

借贷代币（DeFi）

您可以通过加密货币赚取利息的最简单方法之一类似于您通常通过法定货币赚取利息的方式。借助 DeFi，人们现在也可以在加密货币领域获得融资。人们现在可以从贷方那里借用加密货币，反之亦然。





这一切都是通过复杂的智能合约完成的，但我不会太深入。主要的一点是，贷方可以通过借出他们的加密货币来赚取经常性的利息支付，这让许多人有机会在没有真正做任何事情的情况下赚取利息。





当然，这也存在一定的风险。您不能随时取出您的加密货币，因此，如果加密货币的价格崩盘，您从中获利的机会也会增加。但是，如果您借出价格稳定的加密货币，或者更方便的是价格上涨，您可能会获得大量利润。





加密货币的利息支付远高于银行。您平均可以获得 10% 到 20% 的 APY，有些方法甚至更有利可图。就像任何其他投资一样，它也存在许多风险，因此请确保进行适量的研究。

质押

通过加密货币赚取被动收入的另一种简单方法是质押。质押是您只能在使用权益证明系统的加密货币上执行的操作，即 Cardano、Solana、以太坊和其他类似的加密货币。





这些加密货币允许您将任意数量的代币委托给“质押池”，然后自动用于验证交易和管理代币。每次您的代币被随机选择用于此过程时，您都会以加密货币的形式获得小额奖励。





由于整个过程是随机的，您可以通过简单地将更多代币委托给质押池来增加选择您的代币的机会。您拥有的代币越多，您的奖励就越高。





您可以随时取出您捐赠的代币。除了加密货币价格本身的波动性之外，赌注的风险很小。如果您要长时间持有加密货币，通常最好将其质押，这样您就可以在获得被动收入的同时也从增值中受益。

矿业

挖矿与质押非常相似，但它更古老，也更复杂一些。您可以挖掘使用工作量证明系统而不是权益证明系统的代币。挖矿基本上包括你购买一个挖矿设置，其中包括一台功能强大的计算机，用于在区块链中创建新的“节点”。





每次您的设置用于创建新节点时，您都会以加密货币的形式获得少量奖励。为了充分利用采矿，您可能需要购买昂贵的设备并支付昂贵的电费，但对很多人来说这是值得的。





但是，您不一定需要庞大的设置来挖掘加密货币。事实上，您可能现在就可以在您的计算机上执行此操作，甚至没有注意到它。您可以下载特定的浏览器扩展程序和软件，这些扩展程序和软件将使用您计算机的处理能力在后台挖掘加密货币。





这可能会使您的计算机速度变慢一点，但回报可能是值得的，您甚至不会注意到它。在月底，您可能会惊讶于大量虚拟现金！

计息账户

开立储蓄账户通常是人们赚取利息的主要方式之一，但您知道加密货币世界中也有计息账户吗？有许多不同的交易所、钱包和加密服务提供商允许你在那里开设账户、购买特定的代币并将它们锁定到一个账户中。





这几乎与储蓄账户相同。当你锁定你的代币时，你可以从中获得收益，一般来说，收益远高于传统储蓄账户的收益。再一次，与投资加密货币相关的相同风险在这里仍然存在。





但是，您也可以投资很多不会有相同波动水平的稳定币。





例如，USDC 代币与美元挂钩，这意味着其价值不会高于或低于美元。如果您将 USDC 代币锁定到计息账户，您可能会赚取大量利息。至少比你在银行开一个普通储蓄账户要多得多。

股息收入代币

如果您熟悉股票市场，您可能已经知道股票每月、每季度或每年都会向投资者支付股息。对于高利润的股票，股息可能相当高，而对于那些不盈利的股票，则没有股息。





现在，您甚至可以通过加密货币的形式获得红利。这可以在“代币化股票”的帮助下实现。这些本质上是由股票市场资产支持的加密货币。





每当这些股票获利并派发股息时，您还将以加密货币的形式将这笔钱直接存入您的账户。





这可以帮助您摆脱投资实际股票时通常存在的监管和监控。最重要的是，您可以从加密货币的波动中受益。





您可以在支持代币化股票的加密交易所执行此操作，例如FTX 、 Kucoin和Bitmax 。

高产农业

收益农业是加密货币世界中一个相对较新的概念，但它已迅速成为获得加密货币兴趣的最佳方式之一。你只能在去中心化交易所产生农场，因此这不适用于像 Binance 或 Coinbase 这样的中心化交易所。





收益农业包括投资者在智能合约的帮助下将代币存入流动资金池。每当将代币添加到流动性池中时，它都会被锁定一段时间。





这些流动性池实际上是运行去中心化交易所的地方，也是交易所用户从中获取代币的地方。





现在，每当交易者访问您的代币时，您将获得该金额的利息。这些利率通常相当高，使其成为赚取被动收入的好方法。但是，只有某些代币可以在流动性池中使用，例如 Ethereum、Uniswap、Tether 和 Pancake Swap。





实现起来并不是很困难或复杂，虽然“锁定”代币存在一定的风险，但由于波动性，如果你坚持使用稳定币，大部分风险就会被消除。

空投

在我在列表中提到的大多数方法中，您必须实际花钱才能开始赚取被动收入。但是还有一种方法可以让你完全不花钱来赚取被动收入——空投。





就像某些面包店会给你免费的纸杯蛋糕样品来测试它们一样，某些加密公司会出于同样的目的给你免费的加密货币。这个过程被称为“空投”加密，并且随着时间的推移越来越流行。





当然，实际上空投的大多数加密货币都是完全垃圾。在大多数情况下，你根本赚不到钱。但重要的是，您不会损失任何金钱。如果加密货币最终成功——其中有很多情况——你只会赚取利润。





如果失败了，那也没什么大不了的。您可以通过查看谷歌或任何跟踪即将到来的空投的网站来防范下一次大空投。尽可能多地注册空投，最终，加密货币将开始绝对涌入你的钱包。

附属计划

附属程序存在于许多在线服务中，加密服务也不例外。许多世界顶级的加密货币交易所，如Binance 、 Coinbase或 FTX 都有附属或推荐计划。





基本上，这些交易所会给你一个专门的链接，每次有人使用你的链接注册这些服务时，你都会获得相当丰厚的回报。您可以在您的博客、社交媒体帐户或 YouTube 频道上在线推广您的链接以开始使用。





如果您已经拥有大量追随者，这应该很容易，但如果您没有，您可以随时宣传您的帖子。最重要的是，您可以要求朋友和家人也使用您的代码或链接注册这些服务。





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